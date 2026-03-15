accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
se connecter
|
s'inscrire
profile
95
❤
Likers
Who likes this ?
minbox
,
playstation2008
,
leonr4
,
ravyxxs
,
linuxclan
,
kazuu
,
opthomas
,
diablass59
,
greggy
,
link49
,
lanni
,
e3payne
,
eldren
,
leroux
,
leblogdeshacka
,
kira93
,
shanks
,
rebellion
,
anakaris
,
sonilka
,
furtifdor
,
cort
,
trungz
,
jackfrost
,
kurosama
,
kevisiano
,
jojoplay4
,
lez93
,
toctoc
,
vithia
,
fullbuster
,
soulshunt
,
spawnini
,
serialgamer7
,
hado78
,
milo42
,
gamjys
,
kenshuiin
,
gattsuborne
,
kenpokan
,
jumeau
,
kenrock
,
aiolia081
,
escobar
,
koopa
,
belzebut
,
ghostspartacus
,
kisukesan
,
jozen15
,
aozora78
,
redmi31
,
jenicris
,
docteurdeggman
,
rayzorx09
,
misterpixel
,
mickurt
,
tynokarts
,
goldmen33
,
tizoc
,
oboro
,
tolgafury
,
coco6767
,
roxloud
,
killia
,
gantzeur
,
torotoro59
,
eduardos
,
sauronsg
,
kali
,
awamy02
,
niveforever
,
liquidus
,
binou87
,
kakazu
,
koji
,
chester
,
aros
,
uit
,
sephiroth07
,
musm
,
walterwhite
,
osiris
,
51love
,
raph64
,
nindo64
,
benji54
,
marcus62
,
davonizuka
,
aym
,
trichejeux
,
emmanue
,
korou
,
yanssou
,
colibrie
,
mrpopulus
name :
God of War
platform :
PlayStation 4
editor :
Sony Interactive Entertainment
developer :
Sony Studios
genre :
action-aventure
multiplayer :
non
european release date :
04/20/2018
other versions :
PC
read the reviews
add a review
add a press review
profile
28
Likes
Likers
Who likes this ?
minx
,
cijfer
,
hijikatamayora13
,
raph64
,
tvirus
,
osiris
,
kurosama
,
gunstarred
,
giusnake
,
ropstar
,
kevinmccallisterrr
,
shanks
,
ducknsexe
,
ravyxxs
,
malcomz
,
lulah03
,
marchand2sable
,
torotoro59
,
iglooo
,
pxl
,
iglou2310
,
almightybhunivelze
,
madmovies
,
kisukesan
,
wutai
,
tanakieyoshiro
,
momotaros
,
guyllan
obi69
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
1208
visites since opening :
2026813
obi69
> blog
all
nouvelle catégorie
nouvelle catégorie
Je refais God of War (2021)...
...Et c'est toujours aussi beau et impressionant.
Cette fois ci je le fais en VO, pour profiter de la voix de Christopher "Teal'C" Judge.
Bon visionnage.
tags :
1
Like
Who likes this ?
tynokarts
posted the 03/15/2026 at 06:19 PM by
obi69
comments (
11
)
hypermario
posted
the 03/15/2026 at 06:44 PM
Ca reste du resident evil 4 maquillé pour moi. Ca reste un tres bon jeux
shinz0
posted
the 03/15/2026 at 07:07 PM
hypermario
c'est plutôt du Zelda
marcelpatulacci
posted
the 03/15/2026 at 07:19 PM
Un jeu magnifique qui méritait une meilleur suite.
(au fait c'est pas plutôt 2018 ?)
skuldleif
posted
the 03/15/2026 at 07:52 PM
si je dois me refaire des gow ca sera plutot la trilogie original avec le remake a venir
shambala93
posted
the 03/15/2026 at 07:56 PM
C’est god of war 2018 il me semble.
hypermario
En aucun cas sauf pour provoquer, comme d’habitude.
hypermario
posted
the 03/15/2026 at 09:01 PM
shambala93
Oui, il y a clairement quelques similitudes. Par exemple la caméra over-the-shoulder popularisée par Resident Evil 4, qu’on retrouve aussi dans God of War (201
. Les deux jeux reposent aussi beaucoup sur un combat rapproché avec gestion de l’espace autour du personnage.
Il y a même des petits parallèles de gameplay : dans RE4 on peut tirer sur des corbeaux ou des objets cachés pour récupérer de l’argent ou des items, et dans God of War il y a les médaillons, coffres ou les corbeaux d’Odin à détruire pour obtenir des récompenses ou compléter des défis. Ce sont des mécaniques similaires de cibles environnementales à repérer et détruire pendant l’exploration.
Donc ce n’est pas le même genre de jeu, mais on sent que certains éléments de design de Resident Evil 4 ont influencé beaucoup de jeux d’action modernes, dont God of War 2018.
zekk
posted
the 03/15/2026 at 09:10 PM
hypermario
soulfull
posted
the 03/15/2026 at 09:27 PM
Il faut reconnaitre que Resident evil 4 et Gears of war (qui a popularisé le fait de rester plaqué/planqué en appuyant sur un bouton) ont revolutionné le gameplay dans le monde du jeu vidéo.
shambala93
posted
the 03/15/2026 at 09:39 PM
hypermario
Mais quel cirque !
Les tocards Nintendo, quelle plaie !
hypermario
posted
the 03/15/2026 at 09:44 PM
shambala93
C'est mon avis, et je t'emmerde
marcus62
posted
the 03/15/2026 at 10:54 PM
Que j’ai adoré God of War (2018 !) l’un de mes meilleurs jeux de la PS4 et de la Gen précédente.
Encore aujourd’hui, pour le meilleur God of War, à mes yeux, j’hésite entre le 3 et ce God of War de 2018.
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
(au fait c'est pas plutôt 2018 ?)
hypermario
En aucun cas sauf pour provoquer, comme d’habitude.
Oui, il y a clairement quelques similitudes. Par exemple la caméra over-the-shoulder popularisée par Resident Evil 4, qu’on retrouve aussi dans God of War (201. Les deux jeux reposent aussi beaucoup sur un combat rapproché avec gestion de l’espace autour du personnage.
Il y a même des petits parallèles de gameplay : dans RE4 on peut tirer sur des corbeaux ou des objets cachés pour récupérer de l’argent ou des items, et dans God of War il y a les médaillons, coffres ou les corbeaux d’Odin à détruire pour obtenir des récompenses ou compléter des défis. Ce sont des mécaniques similaires de cibles environnementales à repérer et détruire pendant l’exploration.
Donc ce n’est pas le même genre de jeu, mais on sent que certains éléments de design de Resident Evil 4 ont influencé beaucoup de jeux d’action modernes, dont God of War 2018.
Mais quel cirque !
Les tocards Nintendo, quelle plaie !
Encore aujourd’hui, pour le meilleur God of War, à mes yeux, j’hésite entre le 3 et ce God of War de 2018.