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God of War
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name : God of War
platform : PlayStation 4
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Sony Studios
genre : action-aventure
multiplayer : non
european release date : 04/20/2018
other versions : PC
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obi69
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Je refais God of War (2021)...
...Et c'est toujours aussi beau et impressionant.



Cette fois ci je le fais en VO, pour profiter de la voix de Christopher "Teal'C" Judge.

Bon visionnage.
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    tynokarts
    posted the 03/15/2026 at 06:19 PM by obi69
    comments (11)
    hypermario posted the 03/15/2026 at 06:44 PM
    Ca reste du resident evil 4 maquillé pour moi. Ca reste un tres bon jeux
    shinz0 posted the 03/15/2026 at 07:07 PM
    hypermario c'est plutôt du Zelda
    marcelpatulacci posted the 03/15/2026 at 07:19 PM
    Un jeu magnifique qui méritait une meilleur suite.

    (au fait c'est pas plutôt 2018 ?)
    skuldleif posted the 03/15/2026 at 07:52 PM
    si je dois me refaire des gow ca sera plutot la trilogie original avec le remake a venir
    shambala93 posted the 03/15/2026 at 07:56 PM
    C’est god of war 2018 il me semble.

    hypermario
    En aucun cas sauf pour provoquer, comme d’habitude.
    hypermario posted the 03/15/2026 at 09:01 PM
    shambala93
    Oui, il y a clairement quelques similitudes. Par exemple la caméra over-the-shoulder popularisée par Resident Evil 4, qu’on retrouve aussi dans God of War (201. Les deux jeux reposent aussi beaucoup sur un combat rapproché avec gestion de l’espace autour du personnage.

    Il y a même des petits parallèles de gameplay : dans RE4 on peut tirer sur des corbeaux ou des objets cachés pour récupérer de l’argent ou des items, et dans God of War il y a les médaillons, coffres ou les corbeaux d’Odin à détruire pour obtenir des récompenses ou compléter des défis. Ce sont des mécaniques similaires de cibles environnementales à repérer et détruire pendant l’exploration.

    Donc ce n’est pas le même genre de jeu, mais on sent que certains éléments de design de Resident Evil 4 ont influencé beaucoup de jeux d’action modernes, dont God of War 2018.
    zekk posted the 03/15/2026 at 09:10 PM
    hypermario
    soulfull posted the 03/15/2026 at 09:27 PM
    Il faut reconnaitre que Resident evil 4 et Gears of war (qui a popularisé le fait de rester plaqué/planqué en appuyant sur un bouton) ont revolutionné le gameplay dans le monde du jeu vidéo.
    shambala93 posted the 03/15/2026 at 09:39 PM
    hypermario
    Mais quel cirque !
    Les tocards Nintendo, quelle plaie !
    hypermario posted the 03/15/2026 at 09:44 PM
    shambala93 C'est mon avis, et je t'emmerde
    marcus62 posted the 03/15/2026 at 10:54 PM
    Que j’ai adoré God of War (2018 !) l’un de mes meilleurs jeux de la PS4 et de la Gen précédente.

    Encore aujourd’hui, pour le meilleur God of War, à mes yeux, j’hésite entre le 3 et ce God of War de 2018.
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