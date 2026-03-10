- Requiem pour les morts. L'enfer pour les vivants. -
Resident Evil Requiem
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
marchand2sable
53
Likes
Likers
marchand2sable
[UP] Resident Evil Requiem : c’est désormais officiel pour le DLC


Le directeur de Resident Evil Requiem, Kōshi Nakanishi, officialise qu’un DLC scénarisé est en développement. Rien d’autre n’a été annoncé pour le moment mais, vu la fin du jeu et le nombre de questions laissées sans réponse, il y a aucun doute que ce DLC serve d’épilogue à l’histoire principale, à la manière du DLC Not a Hero de Resident Evil 7. Des rumeurs parlent déjà d’Alyssa jouable à travers des flashbacks, ainsi que d’une partie de Raccoon City Ouest explorable en véhicule, plus précisément en Porsche Cayenne (bah oui, il faut bien que le partenariat serve à quelque chose…).

Il ne reste désormais plus qu’à attendre le premier trailer de ce DLC pour en apprendre davantage.

[UP] Un mode photo sera ajouté prochainement, et une mise à jour surprise incluant un mini-jeu débarquera en mai.
    adamjensen
    posted the 03/10/2026 at 11:50 AM by marchand2sable
    marchand2sable posted the 03/10/2026 at 11:53 AM
    En gros, préparez votre porte-monnaie ou ayez la force d’attendre la Gold Edition.
    ootaniisensei posted the 03/10/2026 at 11:59 AM
    Prenez tout mon argent Capcom
    cyr posted the 03/10/2026 at 12:02 PM
    J'espere que le mini jeux en question, c'est de jouer a la roulette russe avec grace.....
    skuldleif posted the 03/10/2026 at 12:03 PM
    pourquoi ils font pas de gold édition d'entree de jeu ,ils attendent de voir si le jeu va marcher?
    icebergbrulant posted the 03/10/2026 at 12:04 PM
    Déjà revendu à un prix abusé
    Mais je repasserai à la caisse pour la Gold Edition en espérant que tout soit sur le disque mais j’aime bien rêver

    Il n’y aura pas d’excuse si le DLC fait moins de 25 giga vu que le jeu fait dans les 73 giga sur PS5, tout pourra tenir sur un Blu-Ray
    marchand2sable posted the 03/10/2026 at 12:08 PM
    skuldleif

    Le jeu a fait 5 millions en moins de 3 jours, ils savent très bien que ça allait être un hold-up. La Gold Edition s’adresse surtout aux collectionneurs ou à ceux qui n’ont pas la version de base, ça permet un bon regain dans les ventes, et ça marche bien, donc ils ne vont pas changer ça malheureusement.

    icebergbrulant

    Tu rêves ils vont faire comme pour RE Village et RE4 Remake avec des codes dégueulasses dans la boîte…
    skuldleif posted the 03/10/2026 at 12:10 PM
    icebergbrulant mdr ta scalpé un gars ?
    guiguif posted the 03/10/2026 at 12:11 PM
    Des rumeurs parlent déjà d’Alyssa jouable à travers des flashbacks, ainsi que d’une partie de Raccoon City Ouest explorable en véhicule, plus précisément en Porsche Cayenne (bah oui, il faut bien que le partenariat serve à quelque chose…).


    Perso j'ai du mal a croire, ça voudrait limite dire que le DLC serait plus ambitieux que le jeu de base.

    icebergbrulant Rêve pas, c'etait un code pour Village et RE4R
    sdkios posted the 03/10/2026 at 12:12 PM
    Dommage que le mini jeu arrive si tard ! Ce sera un mode mercenaire je suppose, comme d'hab. Esperons aussi que le DLC sorte assez vite. Je deteste quand un DLC arrive un an plus tard et que t'as deja oublié des details du jeu, ou son gameplay (bon la RE ca va a ce niveau la)
    vyse posted the 03/10/2026 at 12:16 PM
    je trouve ca honteux perso, faire un epilogue en DLC...
    adamjensen posted the 03/10/2026 at 12:23 PM
    Je le prendrais avec plaisir.
    En espérant que ce ne soit pas un truc vite fait comme le DLC de Rose, mais là, ça m’étonnerait.
    skuldleif posted the 03/10/2026 at 12:34 PM
    marchand2sable ouep dommage
    icebergbrulant posted the 03/10/2026 at 12:42 PM
    marchand2sable guiguif

    J’espère voir du Tofu, du Claire ou du Ada

    skuldleif On va dire ça
    Je n’en suis pas fier mais vu que Capcom veut forcer les joueurs à passer en démat en proposant une quantité insuffisante d’exemplaires physiques et bien c’est le seul moyen que j’ai trouvé pour me venger

    Désolé pour l’acheteur mais après je ne l’ai pas forcé à acheter et initialement, je n’avais pas du tout prévu de me faire des bénefs dessus surtout que c’est l’édition simple
    Mais quand j’ai vu 2 exemplaires en occaz partir à 80 euros facilement, j’ai vrillé , faut être un peu bête pour ne pas en profiter

    Je préviens d’avance, je ferai pareil pour GTA 6, car Rockstar va nous faire la même
    Dorénavant, précommandez tout ce qui vous intéresse, au pire, vous annulez 3-4 jours avant la sortie
    marchand2sable posted the 03/10/2026 at 12:53 PM
    guiguif

    Je pense qu’ils vont juste reskinner la moto de Code Vero en voiture, et que la zone sera X5 la zone de Leon dans le jeu de base. La voiture sera surement là pour éviter des longs allers-retours à pied.
    altendorf posted the 03/10/2026 at 12:54 PM
    ET ADAAAAAAAAAAA !!!!!!!
    skuldleif posted the 03/10/2026 at 12:55 PM
    icebergbrulant bah ta totalement raison
    stampead posted the 03/10/2026 at 12:56 PM
    comme quoi j ai bien fait de le prendre sur pc et attendre la version complete pour la collection, on commence a les connaitres capcom
