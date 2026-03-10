Le directeur de Resident Evil Requiem, Kōshi Nakanishi
, officialise qu’un DLC
scénarisé est en développement. Rien d’autre n’a été annoncé pour le moment mais, vu la fin du jeu et le nombre de questions laissées sans réponse, il y a aucun doute que ce DLC
serve d’épilogue à l’histoire principale, à la manière du DLC Not a Hero
de Resident Evil 7
. Des rumeurs parlent déjà d’Alyssa jouable à travers des flashbacks, ainsi que d’une partie de Raccoon City Ouest
explorable en véhicule, plus précisément en Porsche Cayenne
(bah oui, il faut bien que le partenariat serve à quelque chose…).
Il ne reste désormais plus qu’à attendre le premier trailer
de ce DLC
pour en apprendre davantage.
[UP] Un mode photo sera ajouté prochainement, et une mise à jour surprise incluant un mini-jeu débarquera en mai.
Mais je repasserai à la caisse pour la Gold Edition en espérant que tout soit sur le disque mais j’aime bien rêver
Il n’y aura pas d’excuse si le DLC fait moins de 25 giga vu que le jeu fait dans les 73 giga sur PS5, tout pourra tenir sur un Blu-Ray
Le jeu a fait 5 millions en moins de 3 jours, ils savent très bien que ça allait être un hold-up. La Gold Edition s’adresse surtout aux collectionneurs ou à ceux qui n’ont pas la version de base, ça permet un bon regain dans les ventes, et ça marche bien, donc ils ne vont pas changer ça malheureusement.
icebergbrulant
Tu rêves ils vont faire comme pour RE Village et RE4 Remake avec des codes dégueulasses dans la boîte…
Perso j'ai du mal a croire, ça voudrait limite dire que le DLC serait plus ambitieux que le jeu de base.
icebergbrulant Rêve pas, c'etait un code pour Village et RE4R
En espérant que ce ne soit pas un truc vite fait comme le DLC de Rose, mais là, ça m’étonnerait.
J’espère voir du Tofu, du Claire ou du Ada
skuldleif On va dire ça
Je pense qu’ils vont juste reskinner la moto de Code Vero en voiture, et que la zone sera X5 la zone de Leon dans le jeu de base. La voiture sera surement là pour éviter des longs allers-retours à pied.