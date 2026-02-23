profile
Panzer Dragoon II Zwei Remake
name : Panzer Dragoon II Zwei Remake
platform : PC
editor : Forever Entertainment
developer : MegaPixel Studio
genre : shoot'em up
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
Panzer Dragoon Zwei Remake : Demo dispo sur PC
A l'occasion du Steam Next Fest: February 2026 Edition, les développeurs de Panzer Dragoon Zwei: Remake proposent une demo sur PC.

    posted the 02/23/2026 at 02:17 PM by guiguif
    comments (4)
    rogeraf posted the 02/23/2026 at 02:28 PM
    J'attendrais une promo car quand je vois le prix des Remakes sortis par Sega ...
    Un tres grand souvenir lorsque je l'avais sur Saturn ! Mais il a quand même un peu vieillit
    5120x2880 posted the 02/23/2026 at 02:46 PM
    J'ai fait le premier avec tous les succès pour 1 €, et c'était très compliqué avec le rendu et la finition. On sent vraiment que le jeu n'est pas fini. Certains objets dans le décor sont posés n’importe comment, dans l'épisode 5 du premier, il y a des aberrations comme des rochers plantés dans des arbres ou des trucs du genre. C'est un jeu à scoring en quelque sorte donc on est censé repasser souvent dans les niveaux et à force on accumule de plus en plus de détails gênants.
    gasmok2 posted the 02/23/2026 at 03:25 PM
    En espérant une meilleure finition que le premier.

    Et surtout j'aimerai tellement un vrai remake de Panzer Dragoon Saga, qui soit à la hauteur techniquement
    benichou posted the 02/23/2026 at 04:54 PM
    Ah oui c’est vraiment le remake de misère fait avec les moyens du bord…
    Même Orta sur la 1ere xbox a 10 fois plus de gueule que celui là
