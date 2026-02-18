profile
all
Final Fantasy IX : toujours pas de REMAKE mais...
Jeux Video


Que diriez-vous de ce magnifique livre d'illustrations contant la jeunesse de Bibi/Vivi ?
C'est sorti au Japon en fin d'année dernière mais la localisation occidentale débutera en mai avec une version US (17,99$) et logiquement assez rapidement en Europe, afin de nous préparer au futur anime (pour enfants) dont le projet a été récemment relancé.

ça vous rend heureux, je le sais, car je le sens.
    posted the 02/18/2026 at 06:02 PM by shanks
    comments (10)
    magneto860 posted the 02/18/2026 at 06:09 PM
    La maison de Grandpa's était une zone optionnelle et manquable, comportant un signe du zodiaque. Serait-ce le début d'une grande collection de livres ?
    korou posted the 02/18/2026 at 06:20 PM
    J’y crois plus du tout au Remake. J’me demande à quoi à servi tout ce bordel avec les produits dérivés…
    ravyxxs posted the 02/18/2026 at 06:40 PM
    LE remake il va arrivé dans 5-6 ans, perdez plus votre temps, allez faire la version modifié sur Steam, c'est clairement un remake le truc
    bladagun posted the 02/18/2026 at 06:49 PM
    Bah.....je prend
    51love posted the 02/18/2026 at 07:21 PM
    Je suis curieux moi...

    bladagun
    altendorf posted the 02/18/2026 at 07:43 PM
    bladagun 51love La même
    jeanouillz posted the 02/18/2026 at 07:47 PM
    Un livre pour enfant d'un personnage/reference vieille de 25 ans et pas franchement populaire (c'est pas mickey ou Mario)...
    magneto860 posted the 02/18/2026 at 07:50 PM
    C'est pas Mickey ou Mario mais c'est un des personnages les plus iconiques et des plus appréciés de tout Final Fantasy.
    belmoncul posted the 02/18/2026 at 08:20 PM
    Ils teasent clairement quelque chose avec tous ces trucs autour de l'univers... comme de quoi patienter.
    rbz posted the 02/18/2026 at 09:22 PM
    J'ai déjà en japonais et une autre version avec le format postcard aussi.^^
    Les illustrations sont très sympa.
