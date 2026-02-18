Jeux Video

Que diriez-vous de ce magnifique livre d'illustrations contant la jeunesse de Bibi/Vivi ?C'est sorti au Japon en fin d'année dernière mais la localisation occidentale débutera en mai avec une version US (17,99$) et logiquement assez rapidement en Europe, afin de nous préparer au futur anime (pour enfants) dont le projet a été récemment relancé.ça vous rend heureux, je le sais, car je le sens.