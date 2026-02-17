Oui, le jeu est déjà en circulation et il ne s’agit absolument pas d’un fake, contrairement à la petite vidéo trompeuse réalisée avec l’IA sur la Lenticular Edition il y a quelques jours.
Dusk Golem
confirme également que certains possèdent déjà le jeu et recommande à ses followers de faire très attention sur les réseaux sociaux, et surtout sur YouTube
, notamment aux miniatures à cause des recommandations de l’algorithme.
Bref, vous êtes prévenus.
Même si pour ma part je suis absolument insensible au spoil quelqu'il soit.
Avec le démat, ben le jour de la sortie, faut attendre plusieurs heure avant de pouvoir lancer le jeux....suivant l'éditeur
Bref il y a longtemps qu'un résident evil ne me faisais envie , mais en mars ou avril il sera miens.
On se souvient tous de la belle époque du boulevard Voltaire qui vendaient les jeux 1 semaine en avance moyennant quelques euros de plus
Merci d'avoir prévenu.
C’est pas hyper compliqué je trouve, j’évite les réseaux sociaux et je ne clique pas n’importe où. Généralement Gamekyo est ma source d’info principale donc pas trop de risque de ce côté là
Par contre je sais qu’il existe des gens vraiment cons qui prennent plaisir à dévoiler des infos importantes avant la sortie pour spoil les joueurs… je pense qu’il faudrait brûler ces gens là
Désolé pour le spoil, mais t'as cherché !