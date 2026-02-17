- Requiem pour les morts. L'enfer pour les vivants. -
Resident Evil Requiem
name : Resident Evil Requiem
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
marchand2sable
marchand2sable
marchand2sable > blog
Pour celles et ceux qui attendent Resident Evil Requiem, attention à vous !


Oui, le jeu est déjà en circulation et il ne s’agit absolument pas d’un fake, contrairement à la petite vidéo trompeuse réalisée avec l’IA sur la Lenticular Edition il y a quelques jours.

Dusk Golem confirme également que certains possèdent déjà le jeu et recommande à ses followers de faire très attention sur les réseaux sociaux, et surtout sur YouTube, notamment aux miniatures à cause des recommandations de l’algorithme.

Bref, vous êtes prévenus.
    tags : resident evil capcom dusk golem resident evil 9 biohazard 9 resident evil requiem capcom games 2026 resident evil requiem leon biohazard 9 requiem resident evil requiem disponibilité resident evil requiem date resident evil requiem prix
    4
    Likes
    Who likes this ?
    jenicris, ravyxxs, adamjensen, burningcrimson
    posted the 02/17/2026 at 12:29 PM by marchand2sable
    comments (22)
    marchand2sable posted the 02/17/2026 at 12:30 PM
    J’oublierai jamais les deux enflures qui m’ont spoilé la fin de God of War 3 et le boss final d’Evil Within 2 ! JAMAIS !
    yukilin posted the 02/17/2026 at 12:32 PM
    C'est bien de prévenir
    Même si pour ma part je suis absolument insensible au spoil quelqu'il soit.
    bladagun posted the 02/17/2026 at 12:45 PM
    J'ai tellement rien regardé sur le jeu que youtube me recommandera que dalles.
    rogeraf posted the 02/17/2026 at 12:53 PM
    Dingue. Qui qu'a fait tomber les jeux du camion ???
    cyr posted the 02/17/2026 at 12:59 PM
    Le problème du physique. Les magasins font un peu comme ils veulent.

    Avec le démat, ben le jour de la sortie, faut attendre plusieurs heure avant de pouvoir lancer le jeux....suivant l'éditeur

    Bref il y a longtemps qu'un résident evil ne me faisais envie , mais en mars ou avril il sera miens.
    icebergbrulant posted the 02/17/2026 at 01:00 PM
    Une chose simple: ne pas aller sur YouTube, supprimer l’historique si tu as déjà marqué Resident Evil Requiem et c’est bon
    rogeraf posted the 02/17/2026 at 01:06 PM
    cyr certains jeux boites nécessitent une connec obligatoire ce qui fait que tu ne peux jouer en avance

    On se souvient tous de la belle époque du boulevard Voltaire qui vendaient les jeux 1 semaine en avance moyennant quelques euros de plus
    bigsnake posted the 02/17/2026 at 01:07 PM
    Merci pour la prévention.
    neetsen posted the 02/17/2026 at 01:18 PM
    a la fin le zombie fait BOOM ! et Léon fait Whooa et Grace elle fait Ho bha tout de même
    noishe posted the 02/17/2026 at 01:40 PM
    rogeraf Y'a toujours quelques boutiques qui le font, Trader Games les meilleurs
    adamjensen posted the 02/17/2026 at 02:28 PM
    Je vais essayer de faire attention.
    Merci d'avoir prévenu.
    burningcrimson posted the 02/17/2026 at 02:39 PM
    Merci pour la news
    maction posted the 02/17/2026 at 02:42 PM
    marchand2sable Haha je te comprends, j'ai eu le tour avec DMC5, j'avais refait tous les titres juste avant la sortie et 2 jours avant PAF, dégouté
    marcelpatulacci posted the 02/17/2026 at 03:01 PM
    J'utilise l'extension unhook: bye bye les vidéos pseudo-recommandé de merde
    lautrek posted the 02/17/2026 at 03:14 PM
    marcelpatulacci je ne savais pas que ça existait, c'est génial !
    giru posted the 02/17/2026 at 03:25 PM
    Ils ont de la chance
    jowy14 posted the 02/17/2026 at 03:26 PM
    Je vous aux JV depuis plus de 30 ans et je ne me suis jamais fait spoil un jeu. Pourtant il y a plein de jeux dans mon backlog qui m’attendent parfois depuis des années ….
    C’est pas hyper compliqué je trouve, j’évite les réseaux sociaux et je ne clique pas n’importe où. Généralement Gamekyo est ma source d’info principale donc pas trop de risque de ce côté là
    Par contre je sais qu’il existe des gens vraiment cons qui prennent plaisir à dévoiler des infos importantes avant la sortie pour spoil les joueurs… je pense qu’il faudrait brûler ces gens là
    jowy14 posted the 02/17/2026 at 03:28 PM
    joue
    rogeraf posted the 02/17/2026 at 03:29 PM
    marcelpatulacci unhook, merci Marcel de partager ton savoir
    piratees posted the 02/17/2026 at 03:29 PM
    marchand2sable mais lol tes libre de choisir de regardé ou pas et c'est pas 5sec de vidéo qui te spoil
    mercure7 posted the 02/17/2026 at 03:38 PM
    jowy14 Léon meurt à la fin, et le Nemesis, de retour, devient le nouveau héros de la saga, aux côtés de la fille de Wesker, en fauteuil roulant mais armée d'un bazooka.

    Désolé pour le spoil, mais t'as cherché !
    shambala93 posted the 02/17/2026 at 04:00 PM
    « Celles et ceux »
