Robert Duvall est décédé

(1931-2026 I 95 ans)



Récompense :
Oscars 1984 : meilleur acteur dans Tendre Bonheur


Nominations :
1972 : meilleur acteur dans un second rôle dans Le Parrain
1979 : meilleur acteur dans un second rôle dans Apocalypse Now
1980 : meilleur acteur dans The Great Santini
1997 : meilleur acteur dans Le Prédicateur
1998 : meilleur acteur dans un second rôle dans Préjudice
2015 : meilleur acteur dans un second rôle dans Le Juge
    posted the 02/17/2026 at 12:55 AM by nicolasgourry
    comments (2)
    patrickleclairvoyant posted the 02/17/2026 at 01:21 AM
    Il sera toujours l’avocat de la famille
    burningcrimson posted the 02/17/2026 at 01:34 AM
    Rip
