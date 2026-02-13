Harmonie est trop classe.
Jeux référencés (dans une ou plusieurs affiches) :
- Super Mario Galaxy
- Super Mario Odyssey
- Super Mario World
- Super Mario 3D World
- Super Mario Bros. Wonder
- Yoshi's Island
posted the 02/13/2026 at 11:06 PM by masharu
J’espère que cet univers va bien évoluer au cinéma, beaucoup de possibilités et propositions à faire
bennj que tu comprennes pas mon humour où ce que je sous entend (la culture toxique d'Hollywood et la pression mise sur les actrices et acteurs concernant le physique et la jeunesse à l'écran / où le remplacement des acteurs et actrices par de l'IA, ou les doubleurs de cinéma qui se font voler leur travail), je peux le comprendre.
Même si tu aurais pue le comprendre avec la blague d'Altendorf..
Mais, faut te détendre et malgré le fait que je sois d'accord avec toi sur beaucoup de chose, tu n'es que 1 pas un ''on''.
Apprends à rire ça te détendera le slip