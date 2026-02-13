profile
Les affiches du film Super Mario Galaxy





Harmonie est trop classe.

Jeux référencés (dans une ou plusieurs affiches) :
- Super Mario Galaxy
- Super Mario Odyssey
- Super Mario World
- Super Mario 3D World
- Super Mario Bros. Wonder
- Yoshi's Island
ex-Twitter - https://x.com/supermariomovie
    posted the 02/13/2026 at 11:06 PM by masharu
    comments (13)
    liberty posted the 02/13/2026 at 11:14 PM
    Putain quelle époque, même l'actrice qui joue Peach a fait de la chirurgie pour rester à Hollywood....elle est pleine de botox
    altendorf posted the 02/13/2026 at 11:33 PM
    liberty On sent déjà que la concurrence avec Harmonie pose problème
    bennj posted the 02/14/2026 at 12:03 AM
    liberty mais qu'est-ce que tu racontes... Arrete de raconter nimp et surtout qu'on s'en tape complet.
    maxx posted the 02/14/2026 at 12:52 AM
    Mais j'ai tellement hâte de la BO a l'écran, ça va être tellement zinzin
    ratchet posted the 02/14/2026 at 04:50 AM
    Magnifique bordel
    J’espère que cet univers va bien évoluer au cinéma, beaucoup de possibilités et propositions à faire
    liberty posted the 02/14/2026 at 09:37 AM
    altendorf
    bennj que tu comprennes pas mon humour où ce que je sous entend (la culture toxique d'Hollywood et la pression mise sur les actrices et acteurs concernant le physique et la jeunesse à l'écran / où le remplacement des acteurs et actrices par de l'IA, ou les doubleurs de cinéma qui se font voler leur travail), je peux le comprendre.

    Même si tu aurais pue le comprendre avec la blague d'Altendorf..

    Mais, faut te détendre et malgré le fait que je sois d'accord avec toi sur beaucoup de chose, tu n'es que 1 pas un ''on''.

    Apprends à rire ça te détendera le slip
    cyr posted the 02/14/2026 at 10:07 AM
    Ça me donne toujours pas envie....pas ma cam
    choroq posted the 02/14/2026 at 10:27 AM
    A part Peach que je trouve moyennement réussie, c'est beau, maintenant l'histoire ... wait and see.
    apollokami posted the 02/14/2026 at 11:17 AM
    Elle morfle Peach
    torotoro59 posted the 02/14/2026 at 12:26 PM
    Peach a pris une pêche
    ducknsexe posted the 02/14/2026 at 01:10 PM
    Une histoire temporel Mario et luigi qui vont remonter le temps et devenir des bébé, mais le bon vieux yoshi sera la Pour les aider
    liberty posted the 02/14/2026 at 03:17 PM
    apollokami torotoro59 Botox... Mais blague à part oui, ça m'a aussi sauté aux yeux des que j'ai vue l'affiche. Son design était plus fin dans le premier film. Là elle a bouffé avec le cachet du premier movie et c'est laissé aller ...
    sonilka posted the 02/14/2026 at 05:58 PM
    Harmonie quel style. Pour Peach je me souvenais pas qu'elle avait ce visage. Pourtant dans le premier je la trouvais réussie. Mais je trouve son redesign dans MKW encore plus réussi.
