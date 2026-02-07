profile
Tales of Arise
name : Tales of Arise
platform : PC
editor : Bandai Namco Games
developer : Bandai Namco
genre : RPG
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5
nicolasgourry
nicolasgourry
[NS2] Tales of Arise / Info


Salon et Portable : 1080p
Salon et Portable : 30FPS (60FPS cinématique)
Compatible avec le HDR
Taille du fichier : 54GB
Le jeu sera aussi sous-titré en Français.

Tout en bas vous avez l'info
https://toarise.tales-ch.jp/nsw/

Soit l'équivalant de la PS4.
A savoir :
Ni PS4 "pro" 1440p /XoneX 1872p le jeu tourne entièrement 60FPS (comme sur NS2 pour le framerate).
Ni PS5 ni XSX sont entièrement en 60FPS/4K
https://www.youtube.com/watch?v=IsJK0jmFDOw
https://www.youtube.com/watch?v=1MEmNHG2VmQ
    posted the 02/07/2026 at 10:25 AM by nicolasgourry
    comments (8)
    liberty posted the 02/07/2026 at 10:31 AM
    Le problème des vieux portages sur Switch 2 c'est le prix. Les joueurs les ont après mais en plus ça coûte plus chère
    Le pire c'est que vue le temps passé sur les premiers support ça coûte totalement moins chère (occasion, promo demat, promo physique)
    kisukesan posted the 02/07/2026 at 10:54 AM
    Oh bof... 30fps, j'ai vraiment du mal. J'espère que ce sera plus fluide pour granblue
    jenicris posted the 02/07/2026 at 11:00 AM
    Ils pourraient le mettre en 60fps quand même
    nicolasgourry posted the 02/07/2026 at 11:18 AM
    kisukesan jenicris Je pense que c'était possible, mais il fallait baisser la résolution. Ils ont sans doute privilégié la netteté (1080p) pour que le rendu "anime" reste propre, surtout sur l'écran de la console.
    hirogami posted the 02/07/2026 at 11:36 AM
    Le problème des portage NS2 hormis le prix qui n'a pas de sens ,les portage sont fait a l'arrache juste ca sens le portage de merde ,bandai namco a fait la même avec Dragon Ball Sparking Zero avec leur désir de se faire un max de pognon avec un portage indigne ,la NS2 en portable c'est une ps4 et docker une pseudo serie S tu ajoute du dlss est tu as une meilleur resolution .
    Bref eviter les jeux bandai namco aucun effort
    ouken posted the 02/07/2026 at 12:43 PM
    un vrais régal ce jeux
    cyr posted the 02/07/2026 at 12:47 PM
    liberty je suis d'accord. Même si il y a eu un travail de portage, ça justifie pas le sortir au prix d'une nouveauté.
    Pour fallout 4 je serais faible, mais pour les autres ça sera a prix plus modéré.
    cyr posted the 02/07/2026 at 12:49 PM
    jenicris si le jeux de base est en 30 fps, aucune chance de le porter en 60 fps. Gros travail de vérification pour vérifier les chutes de framerate.....

    Le minimum syndical, c'est plus rentable
