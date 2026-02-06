profile
Super Mario Galaxy (le film) : un nouveau petit trailer


Rien de neuf cette fois mais tout simplement de rapides nouvelles séquences, plus sympathiques à regarder que les deux premières BA qui débutaient par de gros extraits (je déteste ce genre de truc).
    posted the 02/06/2026 at 06:17 PM by shanks
    comments (6)
    sonilka posted the 02/06/2026 at 06:21 PM
    Le doublage de Bowser Jr colle tellement pas. A part ca j'ai vraiment hâte de voir le résultat. Bien qu'imparfait le premier était vraiment sympa.
    mrvince posted the 02/06/2026 at 06:31 PM
    On voit surtout enfin que ca se passe dans l'espace... les deux premiers trailers c'était plus Odyssey que Galaxy !
    Sinon c'est tellement beau... Si on avait eu ça quand on avait 10 ans...
    aeris291 posted the 02/06/2026 at 06:38 PM
    Visuellement c'est superbe, un vrai feu d'artifice

    Par contre je veux entendre uniquement des melodies de jeux Mario cette fois hein, parce bon, j'adore "A-ha - Take on Me" mais c'est pas vraiment ce que j'ai envie d'ecouter dans un film Mario
    ducknsexe posted the 02/06/2026 at 06:43 PM
    Si le Prochain Mario 3d peut se rapprocher de ce que l on voie dans la video. Ce sera l'apothéose de la Switch 2.
    korou posted the 02/06/2026 at 07:20 PM
    Ça tue ! Trop hâte. Yoshi
    biboufett posted the 02/06/2026 at 07:34 PM
    j'ai tellement hâte ! ca va être la première fois que mon fils de 4 ans va au cinéma en plus.
