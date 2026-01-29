Jeux Video
En deux mots :
- Bethesda vient de supprimer l'intégralité des trailers de Fallout 3 et Fallout 3 GOTY sur Steam.
- Lorsqu'ils ont fait ça avec Oblivion, le remaster était annoncé 2 semaines plus tard.
(Rappelons que selon les rumeurs, si une annonce est de l'ordre du possible, ce ne serait cette fois pas du shadow-drop)
posted the 01/29/2026 at 09:33 PM by shanks
negan Ca change rien qu'il soit montré pendant la saison ou après il sortira de toutes les façons pas autour de la S2 vu que c'est pas un shadow drop d'après la rumeur.
Mais si l'annonce est prête je comprend pas pourquoi elle ne fut pas garder pour le Developper direct Xbox.
Parce que pour Oblivion, ils avaient fait les crevards, et ce sont les fans qui avaient réglé le problème.
Aucun vrai choix, perso ado et donc pas mal de contraintes, monde post apo pas coherent avec l'univers Fallout (tout est trop detruit on dirait que les bombes viennent à peine de tomber), trop gris etc.
J'aurais preferé un remake de New Vegas.
J'ai découvert avec le 3, NV est mon favori et je trouve que Fallout 4 est un très bon jeu mais un très mauvais Fallout.
"They took the RP from my G" comme on disait à l'époque.
Par contre j'aimerais vraiment des remakes des premiers. J'ai adoré faire les Wastelands qui sont apparemment plus proche des Fallout originaux.
C'est juste que comparé au 2 le 3 est tellement aspetisé, t'as l'impression de jouer à un Fallout PEGI12 la ou le 2 est vraiment trash et adulte.
Avec New Vegas j'ai retrouvé un peu plus l'ambiance du 2.
Le 4 j'avoue j'ai bien aimé, pour la simple raison que le jeu te permet de faire de vrais choix, rejoindre la Confrerie de l'Acier, l'Institut ou le Reseau du Rail, la ou le 3 t'offre quasi aucun vrai choix valable dans la quete principale.
Meme niveau lore le 4 est plus proche du 1 et 2, dans le 3 Washington n'est pas supposé etre detruit et irradié à ce point, les bombes sont tombées y a plus de 200 ans et Washington est tellement en vrac que t'as l'impression qu'elles sont tombées y a 10 ans de cela, c'est pas coherent.
Apres Fallout 3 reste un bon jeu, mais bon Fallout je pense pas perso.
Ca m'a refroidit alors que j'avais bien aimé le 4.