Fallout 3 Remastered : une proche officialisation ?
Jeux Video


En deux mots :

- Bethesda vient de supprimer l'intégralité des trailers de Fallout 3 et Fallout 3 GOTY sur Steam.
- Lorsqu'ils ont fait ça avec Oblivion, le remaster était annoncé 2 semaines plus tard.

(Rappelons que selon les rumeurs, si une annonce est de l'ordre du possible, ce ne serait cette fois pas du shadow-drop)
    posted the 01/29/2026 at 09:33 PM by shanks
    comments (15)
    negan posted the 01/29/2026 at 09:34 PM
    Pile quand la Saison de Fallout fini, le timing et Xbox
    zoske posted the 01/29/2026 at 09:40 PM
    Le Riz Master à la Sauce Gro$oft
    zekk posted the 01/29/2026 at 09:43 PM
    negan mais j’ai hâte
    wickette posted the 01/29/2026 at 09:55 PM
    J'aime bien la série, j'espère juste un jeu avec un SEMBLANT d'optimisation, le Oblivion qui mélange 2 engines (dont le superbe UE5 et son frametime légendaire) c'était pas ça.

    negan Ca change rien qu'il soit montré pendant la saison ou après il sortira de toutes les façons pas autour de la S2 vu que c'est pas un shadow drop d'après la rumeur.
    negan posted the 01/29/2026 at 09:56 PM
    En vrai il y a un monde ou ca tombe pendant le Nintendo Direct ou le Playstation machin.

    Mais si l'annonce est prête je comprend pas pourquoi elle ne fut pas garder pour le Developper direct Xbox.
    adamjensen posted the 01/29/2026 at 09:57 PM
    Maintenant, à voir si les voix seront en français ou pas.
    Parce que pour Oblivion, ils avaient fait les crevards, et ce sont les fans qui avaient réglé le problème.
    torotoro59 posted the 01/29/2026 at 10:00 PM
    J'espère une refonte comme Oblivion au moins. On verra ça.
    k13a posted the 01/29/2026 at 10:14 PM
    Ça reste mon Fallout favoris, j'espère vraiment quelques choses du niveau d'Oblivion Remastered (voir mieux mais je doutes fortement).
    mibugishiden posted the 01/30/2026 at 06:18 AM
    Le plus mauvais Fallout selon moi parmi F3, NV et 4.

    Aucun vrai choix, perso ado et donc pas mal de contraintes, monde post apo pas coherent avec l'univers Fallout (tout est trop detruit on dirait que les bombes viennent à peine de tomber), trop gris etc.

    J'aurais preferé un remake de New Vegas.
    cail2 posted the 01/30/2026 at 08:47 AM
    Mon Fallout favori et Point Lookout que j'ai beaucoup aimé parmi les 5 DLC qu'a proposé le jeu. Vivement !
    grizzzlee posted the 01/30/2026 at 08:48 AM
    mibugishiden Je pense que tout dépends de l'épisode avec lequel on a découvert la licence.

    J'ai découvert avec le 3, NV est mon favori et je trouve que Fallout 4 est un très bon jeu mais un très mauvais Fallout.

    "They took the RP from my G" comme on disait à l'époque.

    Par contre j'aimerais vraiment des remakes des premiers. J'ai adoré faire les Wastelands qui sont apparemment plus proche des Fallout originaux.
    saram posted the 01/30/2026 at 10:36 AM
    J'ai beaucoup aimé cet épisode, je signe.
    mibugishiden posted the 01/30/2026 at 12:57 PM
    grizzzlee j'ai decouvert la serie aussi avec le 3 sur 360, puis j'ai joué au 1 et au 2 et tres franchement j'ai trouvé le 2 bien meilleur que le 3, le 1 accuse son age pas de soucis.

    C'est juste que comparé au 2 le 3 est tellement aspetisé, t'as l'impression de jouer à un Fallout PEGI12 la ou le 2 est vraiment trash et adulte.

    Avec New Vegas j'ai retrouvé un peu plus l'ambiance du 2.

    Le 4 j'avoue j'ai bien aimé, pour la simple raison que le jeu te permet de faire de vrais choix, rejoindre la Confrerie de l'Acier, l'Institut ou le Reseau du Rail, la ou le 3 t'offre quasi aucun vrai choix valable dans la quete principale.

    Meme niveau lore le 4 est plus proche du 1 et 2, dans le 3 Washington n'est pas supposé etre detruit et irradié à ce point, les bombes sont tombées y a plus de 200 ans et Washington est tellement en vrac que t'as l'impression qu'elles sont tombées y a 10 ans de cela, c'est pas coherent.

    Apres Fallout 3 reste un bon jeu, mais bon Fallout je pense pas perso.
    skk posted the 01/30/2026 at 06:18 PM
    Ca serait cool, sur PC, les lancer actuellement n'est pas toujours faciles sans mettre les mains dans le cambouis...
    Ca m'a refroidit alors que j'avais bien aimé le 4.
    piratees posted the 01/30/2026 at 06:39 PM
    lol sans VF comme pour oblivion, fuck MS
