Et un potentiel commercial plus important.



Ère des AA plein tarifs revolu :



L'ère des jeux « AA » à prix plein semble bel et bien révolue, les joueurs s'attendant désormais à un certain niveau de qualité en échange de leurs 70 $. Le Xbox Game Pass a probablement accéléré cette tendance, car il évite aux utilisateurs de payer 70 $ pour des jeux qui ne sont pas tout à fait au même niveau que les titres phares, comme Elden Ring et autres. Il arrive aussi souvent que des jeux moins chers surpassent les jeux à prix plein en termes de profondeur et de qualité.



Un Clockwork très ambitieux



Il faut reconnaître à Microsoft le mérite d'avoir continué à laisser les développeurs expérimenter avec des titres plus modestes. Keeper et le prochain jeu de Double Fine, « Kiln », en sont de parfaits exemples, tout comme Pentiment d'Obsidian. J'ai entendu dire qu'Obsidian avait d'autres projets plus modestes en cours, ainsi que des projets beaucoup plus ambitieux et complexes. Double Fine aurait également un projet plus important à la suite de Kiln. InXile, le développeur du jeu Wasteland, a également déclaré que son prochain jeu, Clockwork Revolution, était dix fois plus ambitieux que tout ce qu'il avait réalisé auparavant.



Profiter du parc de PS5 (bientôt celle de Nintendo) pour prendre davantage de risque.



Mais maintenant que Microsoft peut tirer parti de l'énorme base installée de PlayStation (et bientôt de celle de Nintendo), il peut prendre le genre de risques financiers que les grands éditeurs AAA prennent souvent , qu'il s'agisse de Battlefield d'EA, Cyberpunk 2077 de CD Projekt RED, Grand Theft Auto 6 de Rockstar ou Elden Ring de From Software. Ce sont des projets qui ne pourraient tout simplement pas exister à cette échelle et avec un niveau de qualité digne du jeu de l'année sans être multiplateformes.



J'ai entendu dire que Gears: E-Day, State of Decay 3 et le prochain Halo devraient également connaître des progrès tout aussi ambitieux en termes de profondeur et d'ampleur. Grâce au fait qu'ils peuvent tirer parti de l'audience et du potentiel commercial de PlayStation, Xbox peut compenser une partie du risque initial que l'exclusivité PC et Xbox impose artificiellement aux développeurs de Microsoft. Cela lui permet d'agrandir ses équipes, d'investir dans des cycles de développement plus longs et, par conséquent, d'espérer des objectifs de vente plus ambitieux.



Un passage au multiplateforme inévitable



Face à la concurrence de TikTok, YouTube et autres, les consoles de salon peinent plus que jamais à attirer les joueurs en quête de divertissement occasionnel. Dans ce contexte, le passage au multiplateforme était inévitable. L'avantage, c'est que les jeux proposés atteindront un niveau de qualité inédit pour Xbox, grâce à l'accès à un public mondial et non plus limité à son marché exclusif.



