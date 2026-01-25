Et un potentiel commercial plus important.
Ère des AA plein tarifs revolu :
L'ère des jeux « AA » à prix plein semble bel et bien révolue, les joueurs s'attendant désormais à un certain niveau de qualité en échange de leurs 70 $. Le Xbox Game Pass a probablement accéléré cette tendance, car il évite aux utilisateurs de payer 70 $ pour des jeux qui ne sont pas tout à fait au même niveau que les titres phares, comme Elden Ring et autres. Il arrive aussi souvent que des jeux moins chers surpassent les jeux à prix plein en termes de profondeur et de qualité.
Un Clockwork très ambitieux
Il faut reconnaître à Microsoft le mérite d'avoir continué à laisser les développeurs expérimenter avec des titres plus modestes. Keeper et le prochain jeu de Double Fine, « Kiln », en sont de parfaits exemples, tout comme Pentiment d'Obsidian. J'ai entendu dire qu'Obsidian avait d'autres projets plus modestes en cours, ainsi que des projets beaucoup plus ambitieux et complexes. Double Fine aurait également un projet plus important à la suite de Kiln. InXile, le développeur du jeu Wasteland, a également déclaré que son prochain jeu, Clockwork Revolution, était dix fois plus ambitieux que tout ce qu'il avait réalisé auparavant.
Profiter du parc de PS5 (bientôt celle de Nintendo) pour prendre davantage de risque.
Mais maintenant que Microsoft peut tirer parti de l'énorme base installée de PlayStation (et bientôt de celle de Nintendo), il peut prendre le genre de risques financiers que les grands éditeurs AAA prennent souvent, qu'il s'agisse de Battlefield d'EA, Cyberpunk 2077 de CD Projekt RED, Grand Theft Auto 6 de Rockstar ou Elden Ring de From Software. Ce sont des projets qui ne pourraient tout simplement pas exister à cette échelle et avec un niveau de qualité digne du jeu de l'année sans être multiplateformes.
J'ai entendu dire que Gears: E-Day, State of Decay 3 et le prochain Halo devraient également connaître des progrès tout aussi ambitieux en termes de profondeur et d'ampleur. Grâce au fait qu'ils peuvent tirer parti de l'audience et du potentiel commercial de PlayStation, Xbox peut compenser une partie du risque initial que l'exclusivité PC et Xbox impose artificiellement aux développeurs de Microsoft. Cela lui permet d'agrandir ses équipes, d'investir dans des cycles de développement plus longs et, par conséquent, d'espérer des objectifs de vente plus ambitieux.
Un passage au multiplateforme inévitable
Face à la concurrence de TikTok, YouTube et autres, les consoles de salon peinent plus que jamais à attirer les joueurs en quête de divertissement occasionnel. Dans ce contexte, le passage au multiplateforme était inévitable. L'avantage, c'est que les jeux proposés atteindront un niveau de qualité inédit pour Xbox, grâce à l'accès à un public mondial et non plus limité à son marché exclusif.
L’ambition de créer des jeux de qualité ne serait-elle apparue qu’après leur transformation en éditeur tiers ? Les fans Xbox de la première heure devaient se contenter de jeux standardisés et sans âme ?
Leur stratégie de communication est impressionnante.
Les jeux étaient déjà en prod avant le tournant multi
La réalité économique c'est + on a (va?) clôturer moins de studio / de projet que si nos jeux n'était pas multiplateforme
C’est du bon sens ce qu’il dit, même si c'est dur a accepter pour certains, mais on va attendre le prochain Halo voir s’il a vraiment une autre tronche que Infinite, parce que Microsoft est passé roi dans le domaine des beaux discours qui accouchent de pétards mouillés
Il n’y a pas besoin d’être un jeu multiplateforme pour être le jeu de l’année, chacun a son avis sur la question. Par contre, effectivement, le multiplateforme permet un budget et une ambition supérieurs. Pas pour rien que les jeux les plus ambitieux, objectivement parlant, sont généralement multi.
Oui, ça fait 15 ans que les constructeurs sont devenus les bitchs des tiers par peur de se les mettre à dos, faut dire qu’ils s’engraissent tellement sur les royalties qu’ils leur font des courbettes, mais du coup ils leur ont laissé les clés du marché (et ça finira par adopter une archi universelle type PC, pour le meilleur comme pour le… meilleur en fait il n’y a que des avantages désormais).
En devenant majoritairement multi-support, les gens ont moins besoin de multiplier les consoles pour jouer aux jeux majeurs (pas plus mal), ça a segmenté encore plus les joueurs et donc sortir un jeu exclusif Xbox et même PS, c’est se couper au moins de la moitié du public.
Et à ce petit « jeu », Xbox est devenu le parent pauvre avec leur part de marché d’environ 20 %, la 5eme roue du carrosse pour les tiers, et des jeux qui ne se vendent pas assez, mais va résoudre techniquement en bonne partie ce souci sur leur prochaine machine avec une archi PC et des jeux multi. Le plus difficile sera de regagner la confiance.
Pour moi c'est positif car oui si je veux du gears du halo avec du gros budget le passage au multi permet vraiment aux studios d'avoir moins de pression sur les ventes...
Au final de route facon avec l'avenement du cloud sur toutes plateformes tv, smartphones a l'avenir le mutli est deja une certaine evidence...
Si c'est plus tard c'est juste une question de ressource du studio.