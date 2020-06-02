Gamekult 8/10

Numerama 8/10

EuroGamer 4/5

2XKO est un jeu de combat en ligne multijoueur comme aucun autre, avec une esthétique audacieuse et une expérience de jeu de combat parfaitement maîtrisée. Les personnages emblématiques de League of Legends sont revisités dans un jeu free-to-play époustouflant.

Bien que son casting soit encore un peu maigre, 2XKO s'impose directement comme une référence du versus fighting en 2026 grâce à un système de combat simple à approcher, mais si difficile à véritablement maîtriser. Alors d'accord, il n'y a pas de quarts de cercle et c'est peu orthodoxe. Oui, les bundles cosmétiques sont proposés à un prix exorbitant. C'est vrai, le tutoriel n'est pas très bien troussé et le contenu solo est à la peine. Mais enfin, ce n'est que le début de l'aventure, et le potentiel est si élevé qu'il faut bien tirer son chapeau. 2XKO propose d'excellentes sensations dès les premières minutes et continue progressivement de se dévoiler à mesure que l'on appréhende toutes les subtilités du casting, un casting plein de personnalité, d'ailleurs, qui est déjà appelé à s'étoffer avec 5 combattants rien qu'en 2026. C'est pas rien. Tout l'enjeu est désormais de maintenir ce degré de qualité, de stratégie et de tactique sur les années à venir. Espérons que les joueurs répondent « présent », parce qu'une mort précoce serait parfaitement injuste.Un mois après sa sortie en accès anticipé, 2XKO confirme que Riot Games sait décidément où il met les pieds. Sans réinventer le jeu de combat, le studio en redéfinit les contours avec une approche claire : rendre le versus accessible sans en sacrifier la profondeur. En résulte un titre fun dès la première prise en main, mais qui cache un vrai potentiel de maîtrise sur le long terme. Techniquement solide et porté par une bonne vision du jeu en duo, 2XKO réussit à fédérer aussi bien les curieux que les vieux pères du stick arcade. Certes, tout n’est pas parfait : le roster reste limité, le pack Arcane fait grincer des dents et quelques dialogues tournent un peu en boucle. Mais pour un free-to-play de ce calibre, la passion et le soin apportés à chaque détail sautent aux yeux. Si Riot maintient le cap et continue d’alimenter son jeu avec la même exigence (ce qui est prévu avec cinq nouveaux personnages annoncés par an) 2XKO pourrait bien devenir une nouvelle référence du versus moderne. Et franchement, voir un studio de cette envergure traiter le genre avec autant de respect… ça fait plaisir.2XKO is a tag fighter like no other, with a bold aesthetic and superbly crafted core gameplay experience. Beloved League of Legends characters are revitalised in a new light in a truly stunning free-to-play experience.Traduction :