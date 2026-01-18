profile
[JdGeek] Test ROG Xbox Ally


Notre Avis : 6,5/10

Alors, pourquoi acheter une ROG Xbox Ally quand la Switch 2 existe ?
Franchement, on peine à trouver des arguments solides pour le grand public. À 599 euros minimum, cette machine s'adresse exclusivement aux enthousiastes du PC gaming qui veulent absolument leur bibliothèque en nomade et qui acceptent de bidouiller constamment les réglages.
Pour tous les autres, la Switch 2 à 419-469 euros représente un bien meilleur investissement. Les performances surprennent positivement, l'optimisation logicielle fait des miracles, l'autonomie tient la route et surtout, on joue sans se prendre la tête avec Windows et ses menus à rallonge.
La ROG Xbox Ally souffre d'un positionnement bancal. Trop chère pour concurrencer frontalement la Switch 2. À 600 euros, la ROG Xbox Ally reste un produit de niche pour une audience bien spécifique.

Les plus +
Ergonomie excellente avec poignées texturées et forme inspirée des manettes Xbox
Stockage généreux (512 Go)
Accès aux bibliothèques Steam, Epic Games Store, Xbox Game Pass...

Les moins -
Hardware obsolète
Son prix
Performances pour le prix
Plus lourd et encombrant que la Switch 2


JDG
    posted the 01/18/2026 at 11:20 PM by nicolasgourry
    comments (4)
    yanssou posted the 01/18/2026 at 11:24 PM
    Je me disais pourquoi un tel article, j'ai la réponse, franchement
    aeris504 posted the 01/18/2026 at 11:28 PM
    Test cruel pour la Xbox Rog Ally mais tres juste

    La Switch 2 n’a pas de concurrence serieuse
    yanssou posted the 01/18/2026 at 11:30 PM
    aeris504 parler de concurence alors que ce sont même pas les même public visé

    Ta switch 2 sera rapidement obsolète t'inquiète.
    hypermario posted the 01/19/2026 at 01:11 AM
    Les plus +
    Accès aux bibliothèques Steam, Epic Games Store, Xbox Game Pass..

    Ceci est un argument de poids ! Le comparer a un steam deck serait plus juste.
