Notre Avis : 6,5/10Alors, pourquoi acheter une ROG Xbox Ally quand la Switch 2 existe ?Franchement, on peine à trouver des arguments solides pour le grand public. À 599 euros minimum, cette machine s'adresse exclusivement aux enthousiastes du PC gaming qui veulent absolument leur bibliothèque en nomade et qui acceptent de bidouiller constamment les réglages.Pour tous les autres, la Switch 2 à 419-469 euros représente un bien meilleur investissement. Les performances surprennent positivement, l'optimisation logicielle fait des miracles, l'autonomie tient la route et surtout, on joue sans se prendre la tête avec Windows et ses menus à rallonge.La ROG Xbox Ally souffre d'un positionnement bancal. Trop chère pour concurrencer frontalement la Switch 2. À 600 euros, la ROG Xbox Ally reste un produit de niche pour une audience bien spécifique.Les plus +Ergonomie excellente avec poignées texturées et forme inspirée des manettes XboxStockage généreux (512 Go)Accès aux bibliothèques Steam, Epic Games Store, Xbox Game Pass...Les moins -Hardware obsolèteSon prixPerformances pour le prixPlus lourd et encombrant que la Switch 2