all
Hi-Fi Rush aussi sur Switch ou NS2 ?
En 2024, une première classification PEGI était apparue avant d'être retirée.

On pouvait se dire c'est mort pour la sortie sur Switch, suite à la fermeture initiale de Tango Gameworks par Microsoft.

Le fait qu'une nouvelle fiche apparaisse hier (15.01.2026) avec Krafton comme éditeur prouve que le nouveau propriétaire du jeu a bien l'intention de sortir le titre sur Switch ou NS2 2, non ?

PEGI


Nintendo Everything
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 01/16/2026 at 01:10 PM by nicolasgourry
    comments (2)
    e3ologue posted the 01/16/2026 at 02:44 PM
    Cool, j'ai hâte
    khazawi posted the 01/16/2026 at 03:19 PM
    Ça peut-être pas mal.

    Depuis 16h aujourd'hui, on peut pré-commander sur LRG
