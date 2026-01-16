Nintendo Everything
En 2024, une première classification PEGI était apparue avant d'être retirée.
On pouvait se dire c'est mort pour la sortie sur Switch, suite à la fermeture initiale de Tango Gameworks par Microsoft.
Le fait qu'une nouvelle fiche apparaisse hier (15.01.2026) avec Krafton comme éditeur prouve que le nouveau propriétaire du jeu a bien l'intention de sortir le titre sur Switch ou NS2 2, non ?
Depuis 16h aujourd'hui, on peut pré-commander sur LRG