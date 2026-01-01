et un goût d’inachevé ?
Ça y est, Stranger Things s’est officiellement achevée cette nuit.Après toutes ces années à suivre Hawkins, ses mystères et ses personnages, je dois dire que cette dernière et ultime saison est catastrophique.
Personnellement, j’ai trouvé que cette saison 5 n’était pas à la hauteur des attentes, surtout après le cliffanger de la fin de saison 4 avec Hawkins complètement fissuré où l’upside down s’était inséré. Le rythme m’a semblé inégal, certains arcs narratifs expédiés ou mal exploités, et la conclusion manque, selon moi, de l’impact émotionnel qu’une série de cette ampleur méritait. J’ai l’impression que la série a voulu en faire trop, ou au contraire qu’elle n’a pas osé aller assez loin.
Évidemment, ça reste Stranger Things, avec son ambiance, sa musique et ses personnages cultes, mais pour une dernière saison, je m’attendais à quelque chose de plus fort, de plus marquant, de moins verbeux et surtout avec plus d’audace en faisant mourir des personnages principaux.
Seuls les nouveaux personnages crèvent.
Les épisodes sont long bordel, les dialogues sont débiles et le scénario est catastrophique mon dieu, Netflix toujours a étiré pour rien leur série quand sa fonctionne.
Fallait s'arreter au bout moment, la saison 1 restera la meilleur.
Va falloir un moment m'expliquer le but dans les films ou série nanar le pourquoi rendre l'Us Army débile ?
C'est l'inverse total de la saison 2 de Fallout qui est juste excellent dans son rythme.
Le pire c’est qu’ils te font croire à des morts d’une scène à l’autre en nous prenant pour des débiles.
La cerise sur le gâteau reste le traitement de Vecna qui passe pour un méchant ultra badass en saison 4 et épisode 4 de la saison 5 pour te le faire clamser comme une merde. Pareil pour le mindflyer, lui en 5 mn c’était plié
J'avais peur en lançant le tout dernier épisode de Stranger Things. Peur qu'après tellement d'attente la fin ne soit pas à la hauteur, le syndrome trop commun "Tout ça pour ça !?" et non c'est du très très grand spectacle. Une maitrise absolue d'un grand final et un leçon de comment tout bien refermer. Un au-revoir, un adieu parfait.
MERCI.
PS : Bien sur ceci n'est que mon humble avis
L’upside down n’a plus rien de flippant, l’abus de fond vert est atroce, les abysses pareils, c’est jaune, sans demongergon, ni chauve-souris…
Le budget est passé dans le casting et au chirurgien de MBB
J'ai vu des rumeurs comme que deux personnage principal allait mourrir, c'est que du flan.
Je pense que le producteur en avais plus rien a foutre de cette histoire et voulaient tres vite l'expedier, et pourtant jai bien aimé la serie jusqu'a la saison 4. Putain y a même pas de nouvelle créature je suis deg.
Mais d apres ce que tu me dit, ca ne sent pas tres bon, je ferais mon propre avis quand je le verrais.
M'enfin pour une serie woke ça ne m’étonne pas.
C'est comme pour Squid game, saison 1 et le reste...
Stranger things est allé bcp trop loin dans le nanardesque à tel point que ça m'a sorti du truc plusieurs fois.
Meme dans les moments critiques où le sort du monde est en jeu, les personnages trouvent le moyen de se lancer des regards ou faire de lanparlote sur leur histoire de couple MAIS ON S'EN FOU à cet instant lol.
Bref, j'ai jamais retrouvé la magie de la saison 1 mais voila, dans l'ensemble c'etait bien en vrai.
C'était peut-être la saison qui voulait en faire trop : trop de personnages, trop d'histoires secondaires, etc. Mais bon, ça trouve une fin. Le final contre Vecna ne dure pas juste 5min : le combat est mené sur plusieurs fronts depuis plusieurs épisodes. La série est à prendre comme un tout, pas comme un fight isolé de tout. Et vient un moment où ça sert à rien de faire 20min de gunfights pour nous faire croire que X ou Y va mourir.
Les 3 suivants moyen
Le dernier a chié
Le dernier épisode = ont tue le boss en 10seconde puis ont nous montre le happy end de chaque perso ....
Une fin pour faire plaisir a Netflix vue que aucune série a égalé celle-ci ils se laisse plein de porte ouvert pour une suite voir des spin off
Ou est passer suzie.... brefff plein d'intrigue ont disparu
Et jvais même pas parler de la magie de la sexualité gay qui sauve le monde alors que ont le savait tous depuis le début que cetait le cas
yanssou Attend, l’autre il arrive à arracher un bras de Vecna par la pensée parcequ’il a fait son coming-out et qu’il a plus peur
linkstar Pas d’accord avec toi, le fight contre Vecna physique dure 10 minutes grand max. Il se fait couper les liens par eleven et s’aplatit comme une crêpe avant de se faire empaler contre une dent. Y’a jamais eu de confrontation physique avant ça.
Pour le coming-out de Will, c'est un non évènement pour nous en 2025. Dans le contexte de la série, faire son coming-out dans les années 80, période SIDA et compagnie, c'était pas dingue. Ça aurait dû être fait plus tôt et pas à l'avant-dernier épisode, mais c'est comme ça. Et c'était sa faiblesse face à Vecna, sa peur. C'est expliqué 10 fois au moins. Avec ce poids en moins, Vecna ne peut plus le contrôler alors qu'il l'avait choisi parce que c'était un faible. Un coming-out ou un laïus à base de "faut croire en ces rêves et l'amour de la famille peux te sauver", c'est du pareil au même t'façon.
Le combat expédié trop rapidement et l'autre monde aussi...
Sur la fin le perso est mal traité, le petit Derek gagne un bras de fer en tirant Holy devant la grotte.
C’est le menace ultime mon ami, le ONE avec le mindflyer, ils sont battus plus vite qu’un Demogorgon et ça me fout la haine.
Pas la meilleure saison de Stranger Things mais une bonne conclusion à la série