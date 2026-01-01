et un goût d’inachevé ?Ça y est, Stranger Things s’est officiellement achevée cette nuit.Après toutes ces années à suivre Hawkins, ses mystères et ses personnages, je dois dire que cette dernière et ultime saison est catastrophique.Personnellement, j’ai trouvé que cette saison 5 n’était pas à la hauteur des attentes, surtout après le cliffanger de la fin de saison 4 avec Hawkins complètement fissuré où l’upside down s’était inséré. Le rythme m’a semblé inégal, certains arcs narratifs expédiés ou mal exploités, et la conclusion manque, selon moi, de l’impact émotionnel qu’une série de cette ampleur méritait. J’ai l’impression que la série a voulu en faire trop, ou au contraire qu’elle n’a pas osé aller assez loin.Évidemment, ça reste Stranger Things, avec son ambiance, sa musique et ses personnages cultes, mais pour une dernière saison, je m’attendais à quelque chose de plus fort, de plus marquant, de moins verbeux et surtout avec plus d’audace en faisant mourir des personnages principaux.