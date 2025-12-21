profile
GRID Legends
name : GRID Legends
platform : PC
editor : Electronic Arts
developer : Codemasters
genre : course
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5
nicolasgourry
nicolasgourry
nicolasgourry > blog
all
[NS2] GRID Legends : Deluxe Edition / Trailer


Communiqué officiel :
Sport automobile explosif. Rivalités roues contre roues. Action à couper le souffle.
Le mélange unique de course d'arcade et de simulation précise de Codemasters débarque sur Nintendo Switch 2, avec des graphismes d'une netteté exceptionnelle qui laissent la concurrence loin derrière.
Deluxe Edition est fourni avec tous les DLC et bourré d'action ultra rapide, de la grille de départ au drapeau à damier.

A savoir : sous la vidéo il y a écrit qu'il y aura différents modes d'affichage.

Date : 2026

Feral Interactive
https://www.youtube.com/watch?v=Y1xP3-wlwyQ&t
    posted the 12/21/2025 at 04:10 PM by nicolasgourry
    comments (7)
    suzukube posted the 12/21/2025 at 04:11 PM
    "des graphismes d'une netteté exceptionnelle qui laissent la concurrence loin derrière" RIP FORZA MOTORSPORT
    jeankulasec posted the 12/21/2025 at 06:51 PM
    suzukube la modestie du service marketing
    suzukube posted the 12/21/2025 at 07:31 PM
    jeankulasec "même Gran Turismo 7 sur PS5 Pro n'atteint pas ces graphismes d'une netteté exceptionnelle qui laissent la concurrence loin derrière."
    cyr posted the 12/21/2025 at 09:41 PM
    suzukube il est pas sortie sur switch ?

    Ça me dit quelque chose, mais j'en suis pas sûr. En général j'ai un jeux de caisse par console.

    Bref va falloir que nintendo mette l'eshop a jour.... on a des annonces, et rien sur l'eshop.. le jeux 007 bidule machin, il est pas lister sur l'eshop. Pourtant ça fait un moment qu'il a etais annoncé.....
    cyr posted the 12/21/2025 at 09:48 PM
    suzukube j'ai commander ma carte sd express 1 to.....mais a ce train la, elle risque d'être remplie avant 2028.....
    1,5 to en tous de stockage. C'est pas mal. Mais quand tu vois le poid de certain jeux....ff7 remake 94 go. Hyrule warior 48 go. Assassin creed shadow 63 go.....

    Tu pense que Nintendo va autoriser les ssd via le dock? Je vois pas comment faire sans .....sur la durée
    suzukube posted the 12/21/2025 at 11:40 PM
    cyr Nan c'est GRID autosport sur Switch, après je l'ai sur PS5 je crois le Legends. Il est bien mais bon faut pas en faire des caisses sur ce jeu de caisse non plus, ils ont abusé sur la description
    suzukube posted the 12/21/2025 at 11:43 PM
    cyr SSD sur le dock, ça n'arrivera jamais. Après perso j'ai la Fibre 8Gb et les serveurs (us) de Nintendo sont très rapide, je dois prendre 10 minutes à télécharger les 50 Go de SF6 par exemple, à vrai dire je ne calcule même pas... Et la Switch a un système ou elle désinstalle automatiquement les jeux auquel tu ne joues pas. Je ne vois pas trop l'intérêt d'avoir 1To sur sa console vu le prix, je reste sur les 256Go supplémentaires pour 60 balles (et encore, quand t'as la Fibre, je ne trouve pas ça forcément utile, surtout si t'as des jeux cartouches - j'avais surtout envie de tester comment ça fonctionne).

    Je regarde, la plupart des gens achètent entre 2 et 4 jeux à l'année, si t'en achète beaucoup plus (ou que ta ludothèque Switch te suis), c'est que t'es un poweruser en vrai !
