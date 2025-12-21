« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
Communiqué officiel :
Sport automobile explosif. Rivalités roues contre roues. Action à couper le souffle.
Le mélange unique de course d'arcade et de simulation précise de Codemasters débarque sur Nintendo Switch 2, avec des graphismes d'une netteté exceptionnelle qui laissent la concurrence loin derrière.
Deluxe Edition est fourni avec tous les DLC et bourré d'action ultra rapide, de la grille de départ au drapeau à damier.
A savoir : sous la vidéo il y a écrit qu'il y aura différents modes d'affichage.
Ça me dit quelque chose, mais j'en suis pas sûr. En général j'ai un jeux de caisse par console.
Bref va falloir que nintendo mette l'eshop a jour.... on a des annonces, et rien sur l'eshop.. le jeux 007 bidule machin, il est pas lister sur l'eshop. Pourtant ça fait un moment qu'il a etais annoncé.....
1,5 to en tous de stockage. C'est pas mal. Mais quand tu vois le poid de certain jeux....ff7 remake 94 go. Hyrule warior 48 go. Assassin creed shadow 63 go.....
Tu pense que Nintendo va autoriser les ssd via le dock? Je vois pas comment faire sans .....sur la durée
Je regarde, la plupart des gens achètent entre 2 et 4 jeux à l'année, si t'en achète beaucoup plus (ou que ta ludothèque Switch te suis), c'est que t'es un poweruser en vrai !