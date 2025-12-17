profile
all
Unrecord : le FPS ultra réaliste est toujours en vie
Jeux Video


Voilà juste pour dire que Tencent vient d'annoncer investir dans ce projet actuellement à la 9e place des Most Wanted Steam.


On sent la mode arriver (les FPS qui offrent ce type de sensation réaliste grâce au jeu de caméra et de textures), avec encore entre temps BODYCAM :

    posted the 12/17/2025 at 08:24 AM by shanks
    comments (12)
    taiko posted the 12/17/2025 at 08:40 AM
    Récemment... Récemment... Faut le dire vite !
    adamjensen posted the 12/17/2025 at 08:42 AM
    J'ai hâte de voir le résultat final.
    Il y a de grande chances pour que je le prenne.
    rogeraf posted the 12/17/2025 at 09:03 AM
    Il s'appelle comment son concurrent sorti sur switch 1 à 10 euros ? Il y a des joueurs en multi ? ..Je suis curieux de savoir
    gasmok2 posted the 12/17/2025 at 09:05 AM
    Et quelle config il faut pour faire tourner ce jeu dans de bonnes conditions?

    Sinon je ne vois pas ça tourner sur une XS ou PS5.
    patrickleclairvoyant posted the 12/17/2025 at 09:14 AM
    Plein de jeux du même genre sont sortis chez les indé depuis le temps, le plus connu est Bodycam avec son mode zombie qui cartonne sur Steam.
    pharrell posted the 12/17/2025 at 10:13 AM
    Les joueurs cherchent vraiment ce type de rendu ?...

    Où est le fun ?...

    Pour moi le JV c'est avant tout du "fun", et là j'ai l'impression que je m'amuserai beaucoup plus avec un Fortnite qu'avec ce style de jeu...
    5120x2880 posted the 12/17/2025 at 10:13 AM
    gasmok2 Ce sont juste des textures réalistes, de la colorimétrie et plein de petites astuces pour te faire confondre, avec une 4060, t'es bien sur Bodycam.
    gasmok2 posted the 12/17/2025 at 10:29 AM
    gasmok2
    Je trouve pas ça artistiquement attirant, limite glauque en fait.
    Mais techniquement je trouve quand même ça assez impressionnant, peut être le travail sur la lumière qui rend le tout hyper réaliste.
    pcverso posted the 12/17/2025 at 10:37 AM
    J'ai toujours pas fait bodycam mais celui la et ce dernier je les ferais rien sue pour l'expérience.
    solarr posted the 12/17/2025 at 11:07 AM
    Pas mal le HUD.

    Une belle simulation avant d’entrer soi-même sur le théâtre de guerre.
    ducknsexe posted the 12/17/2025 at 11:40 AM
    Je sais pas jai toujours cru que cette video était un fake.
    benichou posted the 12/17/2025 at 11:43 AM
    Autant il y a quelques années en arrière je trouvais le rendu complètement fou autant maintenant l’effet wahou n’est plus là.
