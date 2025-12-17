Jeux Video
Voilà juste pour dire que Tencent vient d'annoncer investir dans ce projet actuellement à la 9e place des Most Wanted Steam.
On sent la mode arriver (les FPS qui offrent ce type de sensation réaliste grâce au jeu de caméra et de textures), avec encore entre temps BODYCAM :
tags :
posted the 12/17/2025 at 08:24 AM by shanks
Il y a de grande chances pour que je le prenne.
Sinon je ne vois pas ça tourner sur une XS ou PS5.
Où est le fun ?...
Pour moi le JV c'est avant tout du "fun", et là j'ai l'impression que je m'amuserai beaucoup plus avec un Fortnite qu'avec ce style de jeu...
Je trouve pas ça artistiquement attirant, limite glauque en fait.
Mais techniquement je trouve quand même ça assez impressionnant, peut être le travail sur la lumière qui rend le tout hyper réaliste.
Une belle simulation avant d’entrer soi-même sur le théâtre de guerre.