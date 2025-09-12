profile
all
[LEAK] Et pour ceux qui doutaient encore du remake de ACIV Black Flag
Jeux Video


Voilà (classification PEGI du jour).
Que dire de plus, si ce n'est probable RDV aux Game Awards.

Je reste surtout curieux de Hexe s'il aborde bien la sorcellerie.
    posted the 12/09/2025 at 04:20 PM by shanks
    comments (9)
    ravyxxs posted the 12/09/2025 at 04:45 PM
    Meilleur AC de la série ? Surement. J'espère que c'est pas un lifting comme Oblivion Remaster mais un vrai remake, jusqu'à ce jour, c'est le AC avec les meilleures batailles navales !! L'histoire aussi dans mes souvenirs tenait très bien de bout en bout.

    Shanks Tu devrais mettre LEAK trois fois et en gras on sait jamais....
    neptonic posted the 12/09/2025 at 04:46 PM
    je l'attends tellement
    korou posted the 12/09/2025 at 04:47 PM
    Jamais fait donc j’ai hâte de voir ça. J’entends que du bien sur cet épisode !
    shincloud posted the 12/09/2025 at 04:52 PM
    Pas cool pour le leak Shanks, je vais porter plainte, trop c'est trop
    bogsnake posted the 12/09/2025 at 05:12 PM
    Cool J'adore AC Black flag et les Remakes/Remasters je ne suis pas contre.
    bigsnake posted the 12/09/2025 at 05:14 PM
    ravyxxs
    Meilleur AC Non. C'est tout sauf un Assassin's Creed mais c'est un bon jeu de pirates .
    tlj posted the 12/09/2025 at 05:34 PM
    Ça ne fait vraiment pas rêver pour le moins authentique des AC. C'est un jeu de pirate surtout. J'espère que l'on aura des nouvelles rapidement de prince of persia remake car ce remake au moins est sensé bien respecter la série
    shanks posted the 12/09/2025 at 05:36 PM
    shincloud ravyxxs
    La prochaine fois, je vais mettre juste [LEAK] ou [SPOIL] en titre et ce sera la roulette russe pour ceux qui oseront cliquer
    gat posted the 12/09/2025 at 05:52 PM
    shanks ravyxxs shincloud je vais mettre juste LEAK ou SPOIL

    Ou Link à Poil
