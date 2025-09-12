accueil
shanks
[LEAK] Et pour ceux qui doutaient encore du remake de ACIV Black Flag
Jeux Video
Voilà (classification PEGI du jour).
Que dire de plus, si ce n'est probable RDV aux Game Awards.
Je reste surtout curieux de Hexe s'il aborde bien la sorcellerie.
posted the 12/09/2025 at 04:20 PM by shanks
shanks
comments (9)
9
)
ravyxxs
posted
the 12/09/2025 at 04:45 PM
Meilleur AC de la série ? Surement. J'espère que c'est pas un lifting comme Oblivion Remaster mais un vrai remake, jusqu'à ce jour, c'est le AC avec les meilleures batailles navales !! L'histoire aussi dans mes souvenirs tenait très bien de bout en bout.
Shanks
Tu devrais mettre LEAK trois fois et en gras on sait jamais....
neptonic
posted
the 12/09/2025 at 04:46 PM
je l'attends tellement
korou
posted
the 12/09/2025 at 04:47 PM
Jamais fait donc j’ai hâte de voir ça. J’entends que du bien sur cet épisode !
shincloud
posted
the 12/09/2025 at 04:52 PM
Pas cool pour le leak
Shanks
, je vais porter plainte, trop c'est trop
bogsnake
posted
the 12/09/2025 at 05:12 PM
Cool J'adore AC Black flag et les Remakes/Remasters je ne suis pas contre.
bigsnake
posted
the 12/09/2025 at 05:14 PM
ravyxxs
Meilleur AC Non. C'est tout sauf un Assassin's Creed mais c'est un bon jeu de pirates .
tlj
posted
the 12/09/2025 at 05:34 PM
Ça ne fait vraiment pas rêver pour le moins authentique des AC. C'est un jeu de pirate surtout. J'espère que l'on aura des nouvelles rapidement de prince of persia remake car ce remake au moins est sensé bien respecter la série
shanks
posted
the 12/09/2025 at 05:36 PM
shincloud
ravyxxs
La prochaine fois, je vais mettre juste [LEAK] ou [SPOIL] en titre et ce sera la roulette russe pour ceux qui oseront cliquer
gat
posted
the 12/09/2025 at 05:52 PM
shanks
ravyxxs
shincloud
je vais mettre juste LEAK ou SPOIL
Ou Link à Poil
