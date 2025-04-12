profile
all
Top 3 des meilleures ventes hardwares Black Friday US (la deuxième place va vous surprendre !)
Jeux Video


Et ouais.

Par SKU (donc modèle), les vainqueurs du Black Friday 2025 aux USA :

1) Bundle Switch 2 + Mario Kart World
2) Nex Playground
3) PS5 Slim 1To

Et donc Nex Playground, c'est du Kinect en moins cher sous Android et autonome avec quelques jeux inclus (le reste sous service à abo). Le genre de cadeau cool à noël pour les gosses quoi.

"Ouais mais tu compares un machin à 20 balles qui..."

Ce truc coûte 250$.
(je sais pas le prix au Black Friday)
    posted the 12/04/2025 at 04:34 AM by shanks
    comments (7)
    cleptomaniak posted the 12/04/2025 at 05:02 AM
    Le bébé du kinect
    burningcrimson posted the 12/04/2025 at 05:06 AM
    Finalement Kinect marche bien
    yogfei posted the 12/04/2025 at 05:08 AM
    Putain un client me l'a demandé hier, j'en avais jamais entendu parlé !! Mais le client n'avait pas le nom du produit merci Shanks !!! ^^
    pimoody posted the 12/04/2025 at 05:31 AM
    Ils pourraient au moins utiliser l’IA pour embellir la D.A de leurs jeux insipides
    marcelpatulacci posted the 12/04/2025 at 05:48 AM
    Connaissais pas...
    cyr posted the 12/04/2025 at 05:52 AM
    Une page ce tourne. Le demat fait pas peur.
    lautrek posted the 12/04/2025 at 06:00 AM
    Pas mal le titre putaclic à la Gameblog.
