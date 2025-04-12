Jeux Video

Et ouais.Par SKU (donc modèle), les vainqueurs du Black Friday 2025 aux USA :1) Bundle Switch 2 + Mario Kart World2) Nex Playground3) PS5 Slim 1ToEt donc Nex Playground, c'est du Kinect en moins cher sous Android et autonome avec quelques jeux inclus (le reste sous service à abo). Le genre de cadeau cool à noël pour les gosses quoi.Ce truc coûte 250$.(je sais pas le prix au Black Friday)