Jeux Video
Et ouais.
Par SKU (donc modèle), les vainqueurs du Black Friday 2025 aux USA :
1) Bundle Switch 2 + Mario Kart World
2) Nex Playground
3) PS5 Slim 1To
Et donc Nex Playground, c'est du Kinect en moins cher sous Android et autonome avec quelques jeux inclus (le reste sous service à abo). Le genre de cadeau cool à noël pour les gosses quoi.
"Ouais mais tu compares un machin à 20 balles qui..."
Ce truc coûte 250$.
(je sais pas le prix au Black Friday)
tags :
posted the 12/04/2025 at 04:34 AM by shanks