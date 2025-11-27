profile
all
Les créateurs de Goldeneye et TimeSplitters dévoilent leur nouveau jeu
Jeux Video


Oui, PQube met en avant cet argument dans le marketing du jeu, j'y peux rien, ne m'accusez pas de faire de la course aux clics. Voyons.

Et donc c'est un Balatro x Scrabble (on est vraiment dans la mode des concepts de jeux de société remaniés en rogue) et ça sortira prochainement partout avec démo déjà dispo sur Steam.

En vrai, le pire, c'est que j'aime bien.
Juste que c'est full anglais quoi.
    posted the 11/27/2025 at 04:21 PM by shanks
    comments (6)
    potion2swag posted the 11/27/2025 at 04:23 PM
    Le probleme c'est qu'ils y en a déjà 50 des scrablatro....
    adamjensen posted the 11/27/2025 at 04:27 PM
    Ah ouais, putain, quand même...
    Ils ont vraiment mal fini.
    Ils méritaient beaucoup mieux, c'est triste.
    akinen posted the 11/27/2025 at 04:34 PM
    L’article pas du tout en home… ça sentait bon l’arnaque
    negan posted the 11/27/2025 at 04:56 PM
    « En vrai, le pire, c'est que j'aime bien.»

    La vieillesse est un naufrage
    jenicris posted the 11/27/2025 at 05:02 PM
    Triste pour ces deux gars
    altendorf posted the 11/27/2025 at 05:31 PM
    Arf....
