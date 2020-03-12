profile
Immortals : Fenyx Rising
name : Immortals : Fenyx Rising
platform : PC
editor : Ubisoft
developer : Ubisoft Québec
genre : action-aventure
european release date : 12/03/2020
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
nicolasgourry
nicolasgourry
[PC] Immortals Fenyx Rising / Gratuit


C'est un Zelda-Like
OpenCritic 79% Gamekult 7/10 Gameblog 7/10
Incarnez Fenyx, dont la tâche est de sauver les dieux grecs d'une sombre malédiction.
Affrontez des créatures mythiques, maîtrisez les légendaires pouvoirs des dieux et triomphez de Typhon, le titan le plus meurtrier de la mythologie grecque lors d'un combat épique qui restera dans les mémoires.

https://www.youtube.com/watch?v=sFhSEtt12e0
    dabaz
    posted the 11/15/2025 at 09:00 AM by nicolasgourry
    comments (3)
    yamine posted the 11/15/2025 at 10:40 AM
    Merci pour le partage, je me rappelle bien du trailer et de l'annonce de ce jeu mais je n'ai jamais vraiment prêter attention, il a l'air pas si mal non ? mythologie grecque, inspiration de zelda BOTW...
    dabaz posted the 11/15/2025 at 10:53 AM
    Merci, j'avais apprécié la démo à sa sortie et comptais le faire un jour. J'avais oublié que je possédais AC Unity dans ma bibliothèque Ubi, ça tombe bien, je voulais l'acheter pour y jouer en VR.
    amario posted the 11/15/2025 at 12:18 PM
    J'ai torché le jeu. J'ai bien aimé l'univers et le gameplay.
