« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
C'est un Zelda-Like OpenCritic 79%Gamekult 7/10Gameblog 7/10
Incarnez Fenyx, dont la tâche est de sauver les dieux grecs d'une sombre malédiction.
Affrontez des créatures mythiques, maîtrisez les légendaires pouvoirs des dieux et triomphez de Typhon, le titan le plus meurtrier de la mythologie grecque lors d'un combat épique qui restera dans les mémoires.