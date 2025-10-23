Jeux Vidéo
Fait rare, Xbox a bloqué les commentaires sous sa publication Facebook annonçant l’arrivée du Club Fortnite dans le Game Pass, un ajout dont beaucoup soupçonnent qu’il n’est pas étranger à la hausse vertigineuse du prix de l’abonnement... Une mesure de modération inhabituelle, qui tombe bien mal pour une marque se réclamant proche de sa communauté.
Source : https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1256543083178082&id=100064672064343
