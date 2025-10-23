https://www.facebook.com/alex.kiddmw
La liberté d’expression selon Xbox
Jeux Vidéo
Fait rare, Xbox a bloqué les commentaires sous sa publication Facebook annonçant l’arrivée du Club Fortnite dans le Game Pass, un ajout dont beaucoup soupçonnent qu’il n’est pas étranger à la hausse vertigineuse du prix de l’abonnement... Une mesure de modération inhabituelle, qui tombe bien mal pour une marque se réclamant proche de sa communauté.



Un réflexe qu’on retrouve en ce moment du côté du Parti Socialiste et surtout d’Olivier Faure, qui ferment leurs sections commentaires de certaine de leurs publication Facebook après leur énième revirement social-traitre. Même méthode, même gêne : quand les décisions ne passent plus, on coupe...

Source : https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1256543083178082&id=100064672064343
XBox - Facebook - https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1256543083178082&id=100064672064343
    4
    Likes
    Who likes this ?
    burningcrimson, akinen, gaymer40, jeanouillz
    posted the 10/23/2025 at 09:54 AM by famimax
    comments (10)
    negan posted the 10/23/2025 at 10:15 AM
    Putain un article pour la fermeture des commentaires sur un post facebook ?

    La maladie mentale
    skuldleif posted the 10/23/2025 at 10:19 AM
    le CM facebook est visiblement moins solide que le CM twitter

    negan bientot "le x de Xbox fait mal a la bouche quand on le prononce"
    zboubi480 posted the 10/23/2025 at 10:26 AM
    negan skuldleif Le film xXx avec Van Diesel va devoir changer de nom...
    skuldleif posted the 10/23/2025 at 10:27 AM
    zboubi480
    famimax posted the 10/23/2025 at 10:28 AM
    negan Ah je me doute bien que dans ton bord politique on a aussi un peu de mal avec la notion de liberté d’expression
    jeanouillz posted the 10/23/2025 at 11:04 AM
    Quelle idée d'y mettre Fornite sérieusement...
    Ceux qui sont vraiment intéressés payent déjà pour ça, les autres s'en fichent, j'ai du mal à voir l'intérêt, mise a part rajouter des trucs useless pour justifier une augmentation du prix du pass
    derno posted the 10/23/2025 at 11:12 AM
    famimax
    évitons de parler des purges de votre bord pour avoir osé contredire le grand liberaché.
    negan posted the 10/23/2025 at 11:14 AM
    famimax Ton bord politique c'est l'avènement de la pédophilie et le soutien au terrorisme islamique.

    Je suis plutôt bien de mon côté .
    tonius posted the 10/23/2025 at 11:15 AM
    C'est quoi ces conneries ? mort de rire le tacle qui sort de nul part complétement gratuit.

    Ca se soigne hein ?
    gaymer40 posted the 10/23/2025 at 11:41 AM
    L' extrême Droite c' est le bien, la preuve, euh, l' Algérie, la Palestine,....
