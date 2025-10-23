Jeux Vidéo

Fait rare, Xbox a bloqué les commentaires sous sa publication Facebook annonçant l’arrivée du Club Fortnite dans le Game Pass, un ajout dont beaucoup soupçonnent qu’il n’est pas étranger à la hausse vertigineuse du prix de l’abonnement... Une mesure de modération inhabituelle, qui tombe bien mal pour une marque se réclamant proche de sa communauté.Un réflexe qu’on retrouve en ce moment du côté du Parti Socialiste et surtout d’Olivier Faure, qui ferment leurs sections commentaires de certaine de leurs publication Facebook après leur énième revirement social-traitre. Même méthode, même gêne : quand les décisions ne passent plus, on coupe...