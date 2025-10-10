accueil
name :
Silent Hill 2 Remake
Playstation 5
Konami
Bloober Team
survival horror
PC
Silent Hill 2 Remake: Pas de DLC "Born from a wish"
Lors d'un stream avec Salóme Gunnarsdóttir, l'actrice a mis fin aux rumeurs d'un DLC "Born from a wish", l'extension ou on incarne Maria dans la version Director's Cut du Silent Hill 2 original.
https://x.com/morimedemo/status/1976399426777383373
posted the 10/10/2025 at 10:24 AM by guiguif
guiguif
adamjensen
posted
the 10/10/2025 at 10:49 AM
De toute façon, le machin durais 30 minutes / 1 heure, et n'était pas terrible.
Même si ils auraient effectivement pu l'enrichir et le rendre plus long.
Mais ils sont sûrement aussi trop occuper avec le Remake du 1.
noishe
posted
the 10/10/2025 at 11:20 AM
Elle est probablement sous NDA dans tous les cas, donc non les gens ne vont pas s'arrêter de lancer des rumeurs là dessus, au moins jusqu'à la sortie multi-plateformes.
