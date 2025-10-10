profile
Silent Hill 2 Remake
name : Silent Hill 2 Remake
platform : Playstation 5
editor : Konami
developer : Bloober Team
genre : survival horror
other versions : PC -
Silent Hill 2 Remake: Pas de DLC "Born from a wish"
Lors d'un stream avec Salóme Gunnarsdóttir, l'actrice a mis fin aux rumeurs d'un DLC "Born from a wish", l'extension ou on incarne Maria dans la version Director's Cut du Silent Hill 2 original.

https://x.com/morimedemo/status/1976399426777383373
    adamjensen
    posted the 10/10/2025 at 10:24 AM by guiguif
    comments (2)
    adamjensen posted the 10/10/2025 at 10:49 AM
    De toute façon, le machin durais 30 minutes / 1 heure, et n'était pas terrible.
    Même si ils auraient effectivement pu l'enrichir et le rendre plus long.
    Mais ils sont sûrement aussi trop occuper avec le Remake du 1.
    noishe posted the 10/10/2025 at 11:20 AM
    Elle est probablement sous NDA dans tous les cas, donc non les gens ne vont pas s'arrêter de lancer des rumeurs là dessus, au moins jusqu'à la sortie multi-plateformes.
