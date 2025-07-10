Enfin une adaptation de "Marche ou crève" de Stephen King (un roman anticipation dystopique) avec en plus des moyens, donc sur le papier, le concept donnait envie : une marche avec cinquante concurrents où le survivant pourra faire le vœu qu'il veut comme récompense, les autres se feront tuer (une forme d'allégorie du fascisme où seul le plus fort, qui aura laissé les autres plus faibles s'écrouler, survivra).Les interprètes principaux (notamment Cooper Hoffman et David Jonsson) sont convaincants. L'idée que l'on ne voie jamais réellement le visage du Commandant est bonne car c'est plus un symbole qu'une personne que l'on veut montrer.Le film se laisse regarder car le rythme est plutôt bon (alors qu'une marche aurait pu être monotone ou ennuyeuse, là on sent que tout a été fait pour que ce ne soit pas le cas). Pour les participants qui sont tués, pareil, le réalisateur a voulu que ça soit "varié" pour éviter la redondance (même si il y en a un qui est mal amené, alors qu'il est important pour la suite). Les dialogues sont intéressants car ils abordent sur le fond des thèmes philosophiques, mais parfois ça tombe un peu à plat.Pour la conclusion du film, on sent que c'est le réalisateur d' Hunger Games. Pour moi, c'est là que réside le problème principal, car elle ne correspond pas au roman. Il n'a pas cherché à nous amener à une fin philosophique ambiguë au profit de la facilité (binaire et simpliste), tout en étant incohérent en fait, une forme de trahison du roman. N'est pas Cronenberg qui veut, avec sa fin parfaite de Dead Zone.PS : Je pense que Verhoeven aurait été un meilleur choix.