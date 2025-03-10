profile
Microsoft est sur le point de lancer Xcloud gratuitement avec des pubs


Xcloud gratuit est maintenant en phase de test interne et ne nécessite pas d'abonnement Game Pass. Un test public arrive bientôt. Les employés de Microsoft peuvent désormais accéder à une version financée par la publicité de Xbox Cloud Gaming avant un test public.

Microsoft est sur le point d'annoncer une version avec pub de Xbox Cloud Gaming. Des sources proches des plans de Microsoft disent à The Verge que le fabricant softwade a commencé à tester en interne le cloud gaming avec pub, permettant aux employés de jouer gratuitement à certains titres sans abonnement Game Pass.

Je crois comprendre que la version gratuite avec pub de Xbox Cloud Gaming inclura la possibilité de streamer certains jeux que tu possèdes, ainsi que les titres éligibles aux Free Play Days, qui permettent aux joueurs Xbox d'essayer des jeux pendant un week-end. Tu pourras aussi streamer des jeux Xbox Retro Classics.

Des sources me disent que les tests internes incluent environ deux minutes de pubs avant qu'un jeu ne soit disponible en streaming gratuitement via Xbox Cloud Gaming. Microsoft teste également actuellement une limite d'une heure pour les sessions, avec jusqu'à cinq heures gratuites par mois. Ces limites pourraient bien changer lorsque le service sera officiellement lancé.

La version avec pub de Xbox Cloud Gaming sera disponible sur PC, consoles Xbox, appareils portables et via le web. Microsoft prévoit de tester le streaming gratuit via un test bêta public prochainement, avant de le lancer complètement dans les mois à venir.
https://www.theverge.com/report/791213/xbox-cloud-gaming-free-ad-supported-version
    posted the 10/03/2025 at 03:30 PM by jenicris
    comments (10)
    skuldleif posted the 10/03/2025 at 03:34 PM
    acheter des jeux plein pot pour en profiter en version sub series S avec des pub toutes les 10 min c'est spécial quand meme
    khazawi posted the 10/03/2025 at 03:34 PM
    Le cloud gaming n'a pas de modèle viable. Cz sera toujours un add-on
    wickette posted the 10/03/2025 at 03:45 PM
    Gratuit ou pas, je ne leur donnerai pas un centime directement ou indirectement sur le GP et xcloud. Ces modèles ne sont pas soutenables pour l’industrie pour moi, c’est tout

    Peut-etre à plus bas prix pour d’anciens jeux à la limite
    beppop posted the 10/03/2025 at 03:54 PM
    miskin ils sont entrain de chercher tout les moyens pour récupérer des sous
    rogeraf posted the 10/03/2025 at 04:00 PM
    Oh non de Dieu
    Alors d'un coté 27 euros , de l'autre gratuit ! Putain
    bennj posted the 10/03/2025 at 04:27 PM
    rogeraf ben non ca n'a rien à voir.
    potion2swag posted the 10/03/2025 at 04:50 PM
    Microsoft teste également actuellement une limite d'une heure pour les sessions, avec jusqu'à cinq heures gratuites par mois. Ces limites pourraient bien changer lorsque le service sera officiellement lancé.

    C'est pas avec ce rythme de pub qu'ils pourront rentabiliser un service du genre totalement gratuit.
    keiku posted the 10/03/2025 at 04:54 PM
    même gratuit j'en vue pas, je ne leur offrirait même pas les pub
    mooplol posted the 10/03/2025 at 04:56 PM
    Dispo sur ps5 ça serait cool ????
    shambala93 posted the 10/03/2025 at 05:25 PM
    Jamais aimé leur cloud. La concurrence fait mieux !
