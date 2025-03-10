Microsoft est sur le point d'annoncer une version avec pub de Xbox Cloud Gaming. Des sources proches des plans de Microsoft disent à The Verge que le fabricant softwade a commencé à tester en interne le cloud gaming avec pub, permettant aux employés de jouer gratuitement à certains titres sans abonnement Game Pass.



Je crois comprendre que la version gratuite avec pub de Xbox Cloud Gaming inclura la possibilité de streamer certains jeux que tu possèdes, ainsi que les titres éligibles aux Free Play Days, qui permettent aux joueurs Xbox d'essayer des jeux pendant un week-end. Tu pourras aussi streamer des jeux Xbox Retro Classics.



Des sources me disent que les tests internes incluent environ deux minutes de pubs avant qu'un jeu ne soit disponible en streaming gratuitement via Xbox Cloud Gaming. Microsoft teste également actuellement une limite d'une heure pour les sessions, avec jusqu'à cinq heures gratuites par mois. Ces limites pourraient bien changer lorsque le service sera officiellement lancé.



La version avec pub de Xbox Cloud Gaming sera disponible sur PC, consoles Xbox, appareils portables et via le web. Microsoft prévoit de tester le streaming gratuit via un test bêta public prochainement, avant de le lancer complètement dans les mois à venir.

