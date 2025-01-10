profile
Digimon Story : Time Stranger
2
Likers
name : Digimon Story : Time Stranger
platform : PC
editor : Bandai Namco Games
developer : Media Vision
genre : RPG
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
nicolasgourry
nicolasgourry
[Multi] La bonne suprise de l'année : Digimon




NoisyPixel 9/10


IGNUS 8/10


On va attendre plusieurs tests Français, mais c'est bien partie pour l'instant

Premier test Français :

JVFrance 80%
Bingo, avec Digimon Story Time Stranger, Bandai Namco offre enfin aux joueurs le jeu Digimon parfait. Si la réalisation est toujours perfectible et les poncifs du JRPG sont bien présents, le plaisir de jeu, lui, ne nous a jamais quittés et la richesse du gameplay conjuguée à la douce nostalgie qu’il a su provoquer en nous ont sans cesse relancé l’intérêt. Attention toutefois, les mécaniques de jeu sont tellement nombreuses qu’il va falloir les maîtriser correctement pour passer les pics de difficulté, ou bien accepter de passer en mode de difficulté Histoire. Avec des sous-titres en français, il ne manquerait plus qu’une localisation intégrale dans la langue de Molière et quelques petites corrections pour parfaire le tout. On n’en attendait rien, mais il faut se rendre à l’évidence : Digimon Story Time Stranger est l’une des bonnes surprises de cette fin d’année.
    posted the 10/01/2025 at 02:15 PM by nicolasgourry
    comments (4)
    ratchet posted the 10/01/2025 at 02:26 PM
    Qui en doutait ? Tuerie à venir
    rendan posted the 10/01/2025 at 03:23 PM
    Oh bordel je vais le faire chauffer sur Xbox Rog Ally X
    keiku posted the 10/01/2025 at 03:57 PM
    j'ai fais la démo, c'est sympa mais je préfère quand même les world, le gameplay a été un peu amélioré face au précédent jeu des story avec un peu plus de possibilité d'action et de stratégie basé sur les type/element... mais ca reste encore mal calibré et très perfectible, les donjon reste assez fade et très couloir, a voir sur la longueur et avec les niveau de difficulté max, reste le prix trop élever pour un AA
    yukilin posted the 10/01/2025 at 03:58 PM
    J'ai beaucoup aimé la demo. Je le ferai, un peu plus tard
