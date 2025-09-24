- The Year of the Ninja -
profile
marchand2sable
52
Likes
Likers
marchand2sable
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 802
visites since opening : 2195984
marchand2sable > blog
Votre avis sur le Capcom Spotlight TGS 2025
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 09/24/2025 at 02:40 PM by marchand2sable
    comments (16)
    marchand2sable posted the 09/24/2025 at 02:41 PM
    Vivement le Onimusha
    rogeraf posted the 09/24/2025 at 02:43 PM
    Capcom toujours au top, que veux tu que je te dises ...
    nightguyver posted the 09/24/2025 at 02:44 PM
    juste onimusha le reste... et aucun contenu majeur pour MH
    nightguyver posted the 09/24/2025 at 02:45 PM
    megaman starforce
    mercure7 posted the 09/24/2025 at 02:45 PM
    Le trailer de C.Viper était classe

    https://youtu.be/fLvwAM3xprI?si=2AoFo4GNpolkxfPc
    micheljackson posted the 09/24/2025 at 02:47 PM
    Où sont les Megaman, les Breath of Fire etc... ? Pfff
    nicolasgourry posted the 09/24/2025 at 02:49 PM
    Pas de nouveau titre, mais une solide première partie grâce à des trailers de jeux attendus (Onimusha qui à l'air top et Pragmata qui me donne de plus en plus envie), mais à partir de Monster Hunter je me suis ennuyé (licence qui m'a jamais intéressé), par contre techniquement, c'est du solide pour les gros jeux, rien à dire.
    rogeraf posted the 09/24/2025 at 02:50 PM
    micheljackson ca viendra, sont forts capcom pour tirer du pognon des vieilles licences
    yanssou posted the 09/24/2025 at 03:00 PM
    Onimusha cette claque
    aozora78 posted the 09/24/2025 at 03:34 PM
    Ben du très lourd.
    Les mecs pour 2026 ont :
    Resident Evil Re9uiem
    Monster Hunter Stories 3
    Onimusha
    Pragmata
    Le suivi de Street Fighter 6

    nightguyver Tu croyais vraiment qu'ils allaient sortir une grosse extension alors que le jeu est sortit y a pas 7 mois sérieusement ? Je ne m'y connait pas plus que ça mais les grosses extensions de cette série c'est toujours au strict minimum un an après la sortie.
    keiku posted the 09/24/2025 at 03:34 PM
    mes attentes n'ont pas changer, juste pragmata
    nightguyver posted the 09/24/2025 at 03:43 PM
    aozora78 On parle pas de grosse extension mais de mobs ajoutés en plus grand nombre c'est tout , là c'est que du cosmetiques ou du cross event largement dispensable !
    cail2 posted the 09/24/2025 at 03:47 PM
    Toujours pas de Code Veronica...
    rogeraf posted the 09/24/2025 at 03:55 PM
    cail2 Si, il est dispo depuis 2001
    rogeraf posted the 09/24/2025 at 03:57 PM
    cail2 prends toi une dreamcast à 50 euros, il vaut le coup ! Je te vend mon Edition japonaise si tu veux (putain je l'avais fait en jap à l'epoque, au moins les voix étaient en anglais :lol
    shambala93 posted the 09/24/2025 at 04:01 PM
    cail2
    T’as X RE depuis 10 ans c’est bon ! C’est usant !
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo