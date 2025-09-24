accueil
- The Year of the Ninja -
marchand2sable
articles : 802
802
visites since opening : 2195984
2195984
marchand2sable
> blog
Votre avis sur le Capcom Spotlight TGS 2025
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 09/24/2025 at 02:40 PM by marchand2sable
marchand2sable
comments (16)
16
)
marchand2sable
posted
the 09/24/2025 at 02:41 PM
Vivement le Onimusha
rogeraf
posted
the 09/24/2025 at 02:43 PM
Capcom toujours au top, que veux tu que je te dises ...
nightguyver
posted
the 09/24/2025 at 02:44 PM
juste onimusha le reste... et aucun contenu majeur pour MH
nightguyver
posted
the 09/24/2025 at 02:45 PM
megaman starforce
mercure7
posted
the 09/24/2025 at 02:45 PM
Le trailer de C.Viper était classe
https://youtu.be/fLvwAM3xprI?si=2AoFo4GNpolkxfPc
micheljackson
posted
the 09/24/2025 at 02:47 PM
Où sont les Megaman, les Breath of Fire etc... ? Pfff
nicolasgourry
posted
the 09/24/2025 at 02:49 PM
Pas de nouveau titre, mais une solide première partie grâce à des trailers de jeux attendus (Onimusha qui à l'air top et Pragmata qui me donne de plus en plus envie), mais à partir de Monster Hunter je me suis ennuyé (licence qui m'a jamais intéressé), par contre techniquement, c'est du solide pour les gros jeux, rien à dire.
rogeraf
posted
the 09/24/2025 at 02:50 PM
micheljackson
ca viendra, sont forts capcom pour tirer du pognon des vieilles licences
yanssou
posted
the 09/24/2025 at 03:00 PM
Onimusha cette claque
aozora78
posted
the 09/24/2025 at 03:34 PM
Ben du très lourd.
Les mecs pour 2026 ont :
Resident Evil Re9uiem
Monster Hunter Stories 3
Onimusha
Pragmata
Le suivi de Street Fighter 6
nightguyver
Tu croyais vraiment qu'ils allaient sortir une grosse extension alors que le jeu est sortit y a pas 7 mois sérieusement ? Je ne m'y connait pas plus que ça mais les grosses extensions de cette série c'est toujours au strict minimum un an après la sortie.
keiku
posted
the 09/24/2025 at 03:34 PM
mes attentes n'ont pas changer, juste pragmata
nightguyver
posted
the 09/24/2025 at 03:43 PM
aozora78
On parle pas de grosse extension mais de mobs ajoutés en plus grand nombre c'est tout , là c'est que du cosmetiques ou du cross event largement dispensable !
cail2
posted
the 09/24/2025 at 03:47 PM
Toujours pas de Code Veronica...
rogeraf
posted
the 09/24/2025 at 03:55 PM
cail2
Si, il est dispo depuis 2001
rogeraf
posted
the 09/24/2025 at 03:57 PM
cail2
prends toi une dreamcast à 50 euros, il vaut le coup ! Je te vend mon Edition japonaise si tu veux (putain je l'avais fait en jap à l'epoque, au moins les voix étaient en anglais :lol
shambala93
posted
the 09/24/2025 at 04:01 PM
cail2
T’as X RE depuis 10 ans c’est bon ! C’est usant !
