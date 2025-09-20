profile
EA Sports FC 26
name : EA Sports FC 26
platform : Switch 2
editor : Electronic Arts
developer : EA Sports
genre : sport
other versions : PC - Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch Switch 2 -
profile
nicolasgourry
nicolasgourry
nicolasgourry > blog
FC26 / Switch Vs Switch 2


Autant le framerate (30FPS) et la résolution n'ont pas changé (en salon toujours en 1080p, sauf en portable de 720p à 900p), mais pour le reste le changement se voit (textures, modalisation des joueurs, les effets d'herbes ect), d'ailleurs quand on regarde le comparatif avec la version PS4, autant le framerate est meilleur (60FPS), la résolution est la même 1080p, mais pour le reste la version Switch 2 est plus travaillé (textures, modalisation des joueurs, les effets d'herbes ect).


PS : Évidement la version PS5 est au dessus des deux autres, après c'est un choix avec une version "jouable partout" ou une version uniquement en salon.
    posted the 09/20/2025 at 07:55 PM by nicolasgourry
    comments (2)
    manon75 posted the 09/20/2025 at 08:11 PM
    Un jeu de sport c'est 60ips ou rien
    hypermario posted the 09/20/2025 at 10:52 PM
    Franchmeent la version switch a l'air de faire le taff, apres faut voir en mouvement.
