Autant le framerate (30FPS) et la résolution n'ont pas changé (en salon toujours en 1080p, sauf en portable de 720p à 900p), mais pour le reste le changement se voit (textures, modalisation des joueurs, les effets d'herbes ect), d'ailleurs quand on regarde le comparatif avec la version PS4, autant le framerate est meilleur (60FPS), la résolution est la même 1080p, mais pour le reste la version Switch 2 est plus travaillé (textures, modalisation des joueurs, les effets d'herbes ect).