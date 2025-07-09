Meilleur que le premier ou pas du tout ?
Quelles sont les choses que vous appréciez bien, moyennement ou que vous trouvez mauvaise dans le jeu ? Qui aurait pu être améliorées ?
Quelle note lui attribuez-vous pour l'instant ?
tags :
posted the 09/07/2025 at 05:02 PM by uram
Faut juste que je me fasse à ces attaques en bas en diagonales. Pas hyper pratique je trouve.
j'adore l'agilité du perso, par contre je le trouve plus chaud que le premier.
notamment parce que les quarts de cœurs sont bcp plus rare je trouve, et que bcp d'ennemis te font deux points de degats.
La construction des niveaux et leur agencement fait "fourre-tout" sans queue ni tête, il y a moins de "logique", les boss sont trop éloignés du point de repop, c'est très frustrant de devoir retraverser plusieurs fois de longues zones pour apprendre leurs patterns.
Bref, je suis déçu.
En 12h ta rien vu. Le jeu est bien partit pour faire 60 h
Je souhaite que tu aies raison, je viens de tuer Fantôme Gris et d'arriver à l'acte 2 justement, je vais aller fouiller tout ce que j'ai oublié dans le 1.
Par contre pour ce qui est des 60 heures, je pense que tu vas être déçu
https://howlongtobeat.com/game/65945
uram tu peux très vite changer la palette de coups d'Hornet au début du jeu(et donc plus de piqué en diagonale)
On retrouve tout de meme un exigeance de tous les instant, un gameplay milimetré, une ost envoutante, un univers enigmatique, des personnages attachant, des secrets en veux-tu en voila, du contenu, en veux, t'en aura et des boss qui savent bien te mettre la pression
En fait, le soucis n'est pas la diffculté des boss eux mêmes (en persistant on finit toujours par y arriver), mais plutôt le chemin qu'il faut parfois se retaper pour les apprendre, j'en connais qui risquent de casser leurs manettes
Pas plus mal oui et non, comparons avec le 1 :
https://howlongtobeat.com/game/26286
Ensuite j'aime beauocup les nouveaux mobs de silksong que je trouve bien plus agressifs et reactifs. Sur le premier , à part les mantes,je trouvais que les ennemis les plus puissants bloquaient souvent mais n'avaient pas une grande palette de coups.
Enfin je préfère beaucoup plus hornet, elle parle, elle est plus agressive,ses animations sont plus sympas.
micheljackson Je ne suis pas loin dans Silksong mais dans le premier aussi il ya pas mal de boss ou il faut se taper un chemin ennuyant : Ex l'abeille et les veilleurs.
Ah! En vérité ça fait tellement longtemps que je l'ai fini, que j'ai oublié pas mal de chose sur Hollow Knight, je pense qu'il sera temps que je le refasse une fois Silksong fini
Je trouve aussi le jeu globalement plus difficile que l’original.
C'etait deja comme ca sur le premier. Entre la save et les boss, le cheminement etait jamais evident.
Oui dans mes souvenirs le 1 n'était pas aussi difficile, là je vois le succès du boss qui permet d'accéder à l'acte 2 sur Steam, on est que 4,3% à l'avoir débloquer pour le moment, je ne suis pas un super joueur, je suis juste persistant, plus c'est dur plus je m'obstine, mais il va y avoir de la manette pétée je vous le dis
c'est une suite, pas du tout une évolution/amélioration, maintenant comme le premier était super, bah il l'est aussi, juste que pas d'effet surprise, pas d'évolutions sur la partie carte/checkpoint/banc de repos qui crystallisaient la plupart des critiques du 1 (c'est un choix de design, sans plus)
giru keiku jacquescechirac parrain59 En realité la team cherry a exactement fait comme from software avec Sekiro.Avoir joué ou maitrisé le premier Hollow knight est presqu'un handicap pour celui là car il se joue assez differememnt ce qui donne l'impression que le jeu est bien plus dur alors qu'ils sont assez equivalents.
wickette Il faut reconnaitre que c'est toujours compliqué de faire une suite.Trop different et beaucoup de fans vont crier au scandale.Trop ressemblant et ça en devient un 1.5. Pour ma part j'ai terminé le premier il ya juste quelques mois et je suis bien plus convaincu par cette suite que je trouve bien meilleure pour l'instant.Sinon la meilleure evolution que j'ai vu pour un metrodvania, c'est Ori 2 par rapport au premier.
Pour ceux qui ont un peu avancé,une idée de l'emplacement du camp des puces après Sombrevale ?
Je trouve que justement dans Silksong, ça va étant donné que Hornet peut maintenant sprinter. Une fois que tu maitrises les déplacements du perso, c'est assez rapide de retourner à un boss après une mort.
Perso, je trouve le jeu beaucoup plus agréable à prendre en main que le premier. Malgré le manque d'un double saut (pour le moment, on sait jamais) Hornet est bien mobile que le héro du premier. La DA est encore plus travaillé que le 1 et l'histoire pour le coup est beaucoup plus engageante.
Bon, la musique est un peu moins percutante que le premier mais elle reste très bonne malgré tout. Après oui, le jeu est difficile mais n'oublions pas que le jeu s'inspire aussi des Souls donc, c'est pas comme si on était pas prévenu de base.
Je lis par-ci par-là que le jeu n'a pas énormément changer par rapport au premier mais je suis pas du tout d'accord. Bien évidemment, ça reste Hollow Knight mais les améliorations pour ma part sont vraiment percevable.
Donc pour l'instant je le trouve bien meilleur que le premier. Bien sur, comme tout jeu, il y a quelques défauts (même les meilleurs jeux au monde en ont) mais pour ma part ça ne nuit pas du tout à mon expérience (du moins pour l'instant).
Même si je trouvais le premier excellent, c'est pas du tout le meilleur métroidvania pour moi mais celui-ci, il est bien parti pour faire parti du top 3 (et il sera pas 3ème).
micheljackson Par contre pour ce qui est des 60 heures, je pense que tu vas être déçu
Les chiffres annoncés par le site sont généralement très différents pour la plupart des joueurs. C'est encore plus vrai pour Silksong qui vient de sortir et dont les chiffres se basent sur tous les fous qui retournent les Metroidvania ou ceux qui veulent le speedrun lors de leur premier run.
Certes, mais vous êtes nombreux a dire qu'il reste un jeu très difficile, j'avoue ne pas avoir une attirance pour les 2 jeux, mais je voulais tester, maintenant que j'ai compris qu'il était dans le haut du panier sur la difficulté, pas besoin de test, je passe mon chemin. C'est top pour les hardcores gamers, et tant mieux pour les fans si c'est qu'ils recherchent. Les retours de Gamekyo sont toujours bons à prendre.
Je pense que tu fais partie des bons joueurs, perso, j'ai un peu de "skill" en jeu, mais pas suffisamment pour un jeu dure, du moins, j'en aurais pas la patience. J'avoue que jeune, cela ne me dérangeait pas, mais avec le temps, je préfère des jeux avec une difficulté normal, et si possible normal pas dure (car certains jeux on des niveaux normaux trop dure). Mais comme souvent, il faut tester par soit même, si je trouve un amis qui peut me prêter le jeu je testerai. Je pense que les retours sont quand même très nombreux sur la difficulté du jeu, une fois de plus, le premier a plus pour ce critère, je comprends que les vrai fans ou futurs vrai fans du jeux veulent retrouver les ingrédients du premier.
C'est très propre, fluide, sans bug, jolie, bien optimisé... un travail exceptionnel avec le son (surtout lorsque l'on a un casque sur la tête) juste quelques soucis de texte/traduction/correction (en français) mais en dehors de ça c'est très bon, surtout pour 20 balles !
Testé sur Switch 2