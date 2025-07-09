profile
Après 3 jours quel est votre avis sur Silksong ?
Meilleur que le premier ou pas du tout ?

Quelles sont les choses que vous appréciez bien, moyennement ou que vous trouvez mauvaise dans le jeu ? Qui aurait pu être améliorées ?

Quelle note lui attribuez-vous pour l'instant ?
    posted the 09/07/2025 at 05:02 PM by uram
    comments (38)
    uram posted the 09/07/2025 at 05:05 PM
    Perso 5h00 de jeu, je le trouve juste différent pour le moment. Ni meilleur ni moins bien, juste différent.

    Faut juste que je me fasse à ces attaques en bas en diagonales. Pas hyper pratique je trouve.
    uram posted the 09/07/2025 at 05:20 PM
    Un délire les crashs sur ce site.
    kevinmccallisterrr posted the 09/07/2025 at 05:23 PM
    504 Gateway Time-out
    jacquescechirac posted the 09/07/2025 at 05:38 PM
    15h, et jkiff.
    j'adore l'agilité du perso, par contre je le trouve plus chaud que le premier.
    notamment parce que les quarts de cœurs sont bcp plus rare je trouve, et que bcp d'ennemis te font deux points de degats.
    ducknsexe posted the 09/07/2025 at 05:45 PM
    Ouais d ailleurs Shanks les crash se font de plus en plus. Serveur surchargé ?
    micheljackson posted the 09/07/2025 at 05:46 PM
    12h de jeu, je sais déjà qu'il ne sera pas à la hauteur du premier hélas.

    La construction des niveaux et leur agencement fait "fourre-tout" sans queue ni tête, il y a moins de "logique", les boss sont trop éloignés du point de repop, c'est très frustrant de devoir retraverser plusieurs fois de longues zones pour apprendre leurs patterns.

    Bref, je suis déçu.
    skk posted the 09/07/2025 at 05:47 PM
    6h et je le trouve génial. Les boss sont excellents, les musiques aussi et le gameplay est top. Il dépasse le premier sur tous les points ke trouve
    cyr posted the 09/07/2025 at 05:58 PM
    ducknsexe merci de confirmer. Ce week-end c'etais juste une horreur sans nom
    parrain59 posted the 09/07/2025 at 05:59 PM
    J'aime beaucoup autant que le premier mais le jeu est très punitif
    rbz posted the 09/07/2025 at 06:12 PM
    micheljackson pour le level design on en reparle quand tu sera à lact2.
    En 12h ta rien vu. Le jeu est bien partit pour faire 60 h
    micheljackson posted the 09/07/2025 at 07:35 PM
    rbz
    Je souhaite que tu aies raison, je viens de tuer Fantôme Gris et d'arriver à l'acte 2 justement, je vais aller fouiller tout ce que j'ai oublié dans le 1.
    Par contre pour ce qui est des 60 heures, je pense que tu vas être déçu
    https://howlongtobeat.com/game/65945
    clivekunn posted the 09/07/2025 at 07:43 PM
    13h de jeu juste avant la fin de l'acte 1,une tuerie pour le moment,seul point négatif que je relève pour le moment ce sont les point de pops trop éloignés des boss des fois,c'est vrmt une purge
    uram tu peux très vite changer la palette de coups d'Hornet au début du jeu(et donc plus de piqué en diagonale)
    rbz posted the 09/07/2025 at 07:44 PM
    micheljackson pas plus mal. j'avais peur d'une elden ring
    flom posted the 09/07/2025 at 07:45 PM
    Env 5h pour moi. C'est vraiment la suite du 1 avec quelques changement, notament dans la narration. Le gameplay du perso principal et dans certaines sequences.
    On retrouve tout de meme un exigeance de tous les instant, un gameplay milimetré, une ost envoutante, un univers enigmatique, des personnages attachant, des secrets en veux-tu en voila, du contenu, en veux, t'en aura et des boss qui savent bien te mettre la pression
    micheljackson posted the 09/07/2025 at 07:49 PM
    flom
    En fait, le soucis n'est pas la diffculté des boss eux mêmes (en persistant on finit toujours par y arriver), mais plutôt le chemin qu'il faut parfois se retaper pour les apprendre, j'en connais qui risquent de casser leurs manettes
    micheljackson posted the 09/07/2025 at 07:52 PM
    rbz
    Pas plus mal oui et non, comparons avec le 1 :
    https://howlongtobeat.com/game/26286
    soulfull posted the 09/07/2025 at 08:01 PM
    4h de jeu et je le trouve déjà meilleur que le premier. J'ai terminé le premier il ya à peine 2 mois et même si j'ai beaucoup aimé j'ai trouvé que le jeu était trop lent et radin sur les capacités.

    Ensuite j'aime beauocup les nouveaux mobs de silksong que je trouve bien plus agressifs et reactifs. Sur le premier , à part les mantes,je trouvais que les ennemis les plus puissants bloquaient souvent mais n'avaient pas une grande palette de coups.

    Enfin je préfère beaucoup plus hornet, elle parle, elle est plus agressive,ses animations sont plus sympas.


    micheljackson Je ne suis pas loin dans Silksong mais dans le premier aussi il ya pas mal de boss ou il faut se taper un chemin ennuyant : Ex l'abeille et les veilleurs.
    micheljackson posted the 09/07/2025 at 08:11 PM
    soulfull
    Ah! En vérité ça fait tellement longtemps que je l'ai fini, que j'ai oublié pas mal de chose sur Hollow Knight, je pense qu'il sera temps que je le refasse une fois Silksong fini
    giru posted the 09/07/2025 at 08:13 PM
    Le jeu est excellent mais pour le moment je suis un peu frustré par le manque de bancs. Il faut souvent traverser de larges zones à chaque mort. Contre un boss ça peut rapidement devenir énervant.

    Je trouve aussi le jeu globalement plus difficile que l’original.
    forte posted the 09/07/2025 at 08:14 PM
    micheljackson Yen a tellement qui vont tomber de haut à cause de sa difficulté. La hype ne paie pas ! 20% de gens ont fini le premier, après 8 ans. Je donne pas plus de 15% à celui-là dans 8 ans.
    flom posted the 09/07/2025 at 08:16 PM
    micheljackson

    C'etait deja comme ca sur le premier. Entre la save et les boss, le cheminement etait jamais evident.
    rbz posted the 09/07/2025 at 08:30 PM
    micheljackson franchement j'attends de voir parce que je lis tous et son contraire concernant la durée de vie.
    micheljackson posted the 09/07/2025 at 08:41 PM
    forte
    Oui dans mes souvenirs le 1 n'était pas aussi difficile, là je vois le succès du boss qui permet d'accéder à l'acte 2 sur Steam, on est que 4,3% à l'avoir débloquer pour le moment, je ne suis pas un super joueur, je suis juste persistant, plus c'est dur plus je m'obstine, mais il va y avoir de la manette pétée je vous le dis
    keiku posted the 09/07/2025 at 08:54 PM
    micheljackson n'oublie pas pour la durée de vie du jeu que le premier a eu droit a 4 extension gratuite, et sur ton site ca compare le premier qui a une moyenne de 8000 joueurs a 36 pour le 2 donc je suis sur qu'il sera suffisamment long, même si on avancera plus vite dans le 2 car on a déjà acquis une partie des mécanique du premier
    wickette posted the 09/07/2025 at 09:00 PM
    Le jeu est très bien mais après autant d'années il a exactement les mêmes qualités et défauts du premier.

    c'est une suite, pas du tout une évolution/amélioration, maintenant comme le premier était super, bah il l'est aussi, juste que pas d'effet surprise, pas d'évolutions sur la partie carte/checkpoint/banc de repos qui crystallisaient la plupart des critiques du 1 (c'est un choix de design, sans plus)
    soulfull posted the 09/07/2025 at 09:06 PM
    micheljackson Oui tu as sûrement oublié mais le 1 était pareil.je t'accorde que c'est super relou parce que ça casse le rythme et l'intensité des combats de boss.

    giru keiku jacquescechirac parrain59 En realité la team cherry a exactement fait comme from software avec Sekiro.Avoir joué ou maitrisé le premier Hollow knight est presqu'un handicap pour celui là car il se joue assez differememnt ce qui donne l'impression que le jeu est bien plus dur alors qu'ils sont assez equivalents.

    wickette Il faut reconnaitre que c'est toujours compliqué de faire une suite.Trop different et beaucoup de fans vont crier au scandale.Trop ressemblant et ça en devient un 1.5. Pour ma part j'ai terminé le premier il ya juste quelques mois et je suis bien plus convaincu par cette suite que je trouve bien meilleure pour l'instant.Sinon la meilleure evolution que j'ai vu pour un metrodvania, c'est Ori 2 par rapport au premier.
    forte posted the 09/07/2025 at 09:40 PM
    micheljackson Le passage où faut taper plusieurs ennemis à la suite avec l'autre qui vient t'aider c'est infernal, et c'est que le début.
    clivekunn posted the 09/07/2025 at 10:39 PM
    micheljackson Je suis dessus en ce moment le 1er boss ou je bute vrmt je vais faire une petite pause lol en plus le chemin à se taper à chaque fois aide pas

    Pour ceux qui ont un peu avancé,une idée de l'emplacement du camp des puces après Sombrevale ?
    shao posted the 09/08/2025 at 12:09 AM
    micheljackson
    Je trouve que justement dans Silksong, ça va étant donné que Hornet peut maintenant sprinter. Une fois que tu maitrises les déplacements du perso, c'est assez rapide de retourner à un boss après une mort.

    Perso, je trouve le jeu beaucoup plus agréable à prendre en main que le premier. Malgré le manque d'un double saut (pour le moment, on sait jamais) Hornet est bien mobile que le héro du premier. La DA est encore plus travaillé que le 1 et l'histoire pour le coup est beaucoup plus engageante.
    Bon, la musique est un peu moins percutante que le premier mais elle reste très bonne malgré tout. Après oui, le jeu est difficile mais n'oublions pas que le jeu s'inspire aussi des Souls donc, c'est pas comme si on était pas prévenu de base.
    Je lis par-ci par-là que le jeu n'a pas énormément changer par rapport au premier mais je suis pas du tout d'accord. Bien évidemment, ça reste Hollow Knight mais les améliorations pour ma part sont vraiment percevable.

    Donc pour l'instant je le trouve bien meilleur que le premier. Bien sur, comme tout jeu, il y a quelques défauts (même les meilleurs jeux au monde en ont) mais pour ma part ça ne nuit pas du tout à mon expérience (du moins pour l'instant).
    Même si je trouvais le premier excellent, c'est pas du tout le meilleur métroidvania pour moi mais celui-ci, il est bien parti pour faire parti du top 3 (et il sera pas 3ème).
    gally099 posted the 09/08/2025 at 06:39 AM
    Très bon jeu, avec quelques erreurs par ci par là! Je préfère pour le moment ender magnolia qui m'a mis une baffe en début d année.
    sonilka posted the 09/08/2025 at 07:47 AM
    Aucun avis. Parce que je déteste balancer un avis sans avoir terminé un jeu et avoir pris le temps de le "digérer". Et ca devrait etre le cas de tout le monde. Ca éviterait les réponses dénuées de tout recul sur un jeu que personne n'a du finir ici.

    micheljackson Par contre pour ce qui est des 60 heures, je pense que tu vas être déçu

    Les chiffres annoncés par le site sont généralement très différents pour la plupart des joueurs. C'est encore plus vrai pour Silksong qui vient de sortir et dont les chiffres se basent sur tous les fous qui retournent les Metroidvania ou ceux qui veulent le speedrun lors de leur premier run.
    choroq posted the 09/08/2025 at 08:15 AM
    sonilka

    Certes, mais vous êtes nombreux a dire qu'il reste un jeu très difficile, j'avoue ne pas avoir une attirance pour les 2 jeux, mais je voulais tester, maintenant que j'ai compris qu'il était dans le haut du panier sur la difficulté, pas besoin de test, je passe mon chemin. C'est top pour les hardcores gamers, et tant mieux pour les fans si c'est qu'ils recherchent. Les retours de Gamekyo sont toujours bons à prendre.
    sonilka posted the 09/08/2025 at 08:19 AM
    choroq pour ma part je ne le trouve pas plus difficile que le premier. J'aurais meme tendance à penser l'inverse en l'état (après je n'ai que 11h de jeu). Ca reste globalement abordable d'autant plus que désormais tu as plusieurs styles pour combattre via les emblèmes et les outils.
    choroq posted the 09/08/2025 at 08:33 AM
    sonilka

    Je pense que tu fais partie des bons joueurs, perso, j'ai un peu de "skill" en jeu, mais pas suffisamment pour un jeu dure, du moins, j'en aurais pas la patience. J'avoue que jeune, cela ne me dérangeait pas, mais avec le temps, je préfère des jeux avec une difficulté normal, et si possible normal pas dure (car certains jeux on des niveaux normaux trop dure). Mais comme souvent, il faut tester par soit même, si je trouve un amis qui peut me prêter le jeu je testerai. Je pense que les retours sont quand même très nombreux sur la difficulté du jeu, une fois de plus, le premier a plus pour ce critère, je comprends que les vrai fans ou futurs vrai fans du jeux veulent retrouver les ingrédients du premier.
    akinen posted the 09/08/2025 at 09:30 AM
    Jeu incroyable. Bcp parlent de difficulté mais la finition est exemplaire. Le jeu est inattaquable sur l’aspect graphique, sonore et fluidité. C’est un bijoux de perfection. Je suis content qu’il se démarque d’Hollow Knight. Le délire de chevalier vide agissant pour des dieux m’a gonflé. Nul doute que l’on partira aussi loin avec Silksong, mais Hornet parle et échange des dialogues simples et compréhensibles avec les PNJ. Ça crée de l’attachement. On est plus entourés de gens fous et inconscient du monde qui les entoure.
    jeanouillz posted the 09/08/2025 at 11:11 AM
    C'est la formule Hollow Knight mais bigger & better, que ce soit la carte, le gameplay bien plus varié, le contenu, la difficulté, l'exploration, les recompenses, l'OST, secrets, exigeants et j'en oublie sûrement.
    C'est très propre, fluide, sans bug, jolie, bien optimisé... un travail exceptionnel avec le son (surtout lorsque l'on a un casque sur la tête) juste quelques soucis de texte/traduction/correction (en français) mais en dehors de ça c'est très bon, surtout pour 20 balles !
    Testé sur Switch 2
    playshtayshen posted the 09/08/2025 at 12:35 PM
    0h je le trouve pourri comme le 1
    ippoyabukiki posted the 09/08/2025 at 12:35 PM
    un collegue informaticien le trouve génial même s'i lest bloqué contre un boss. Apparemment la difficulté est présente mais donne la sensation qu'on peut y arriver. Ce qui signifie que c'est plutot bien foutu.
