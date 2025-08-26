accueil
hipo
,
svr
,
cliver
,
kyogamer
,
spawnini
,
link49
,
cuthbert
,
opthomas
,
amassous
,
neckbreaker71
,
corrin
,
niveforever
,
negan
,
kurosama
,
raph64
,
awamy02
,
eldrick
,
minx
,
salocin
,
pwyll
cyr
articles : 161
161
visites since opening : 337384
337384
cyr
> blog
sondage: vous préférez les gkc ou des code in the box?
Voilà, petit sondage.
A)- je préfère le format game key card car je peut revendre le jeux
B)- je préfère les code in the box
C)- ça m'est égal, je suis full démat
D)- la réponse D
1
Like
Who likes this ?
link49
posted the 08/26/2025 at 09:03 AM by
cyr
comments (
52
)
sk8mag
posted
the 08/26/2025 at 09:04 AM
A, même si je ne cautionne pas !
cyr
posted
the 08/26/2025 at 09:05 AM
J'ai pas mis le choix de l'unique carte 64 go délibérément car aucun éditeurs ne va l'utiliser si le jeux pèse moins de 50 go donc ça sera forcément une gkc ou un code .
sonilka
posted
the 08/26/2025 at 09:09 AM
Le sondage pas du tout orienté dont le seul but est de conforter le triste
cyr
dans ses choix.
zekk
posted
the 08/26/2025 at 09:11 AM
E) ni l'un, ni l'autre
sonilka
yanssou
posted
the 08/26/2025 at 09:13 AM
Sachant que les game Keys sont du demat caché et même si ce truc peut se revendre, aucun intérêt, les codes in the box sont aussi une aberration, un vrai gaspillage.
Je préfère la réponse D, mais est-ce que j'ai la possibilité d'appeler un amis ? J'hésite quand même
kujiraldine
posted
the 08/26/2025 at 09:14 AM
le gkc cumule les inconvénients:
Tu n'as pas le jeu accessible de suite comme un jeu démat car ll faut la cartouche. Mais tu dois stocker le jeu dans une carte mémoire que tu as payée...
Bref : Objéctivement, il vaut mieux prendre le jeu en cartouche complet ou en démat complet.
Réponse D
kisukesan
posted
the 08/26/2025 at 09:15 AM
A même si seule que j'ai c'est kunitsugami
cyr
posted
the 08/26/2025 at 09:15 AM
sonilka
ou pour te rassurer que ton choix est le bon?
Perso je suis full démat
zekk
OK alors achète surtout pas de switch2. Car les gkc ça va être la norme
shinz0
posted
the 08/26/2025 at 09:24 AM
D)- la réponse D
"je préfère le format game key card car je peut revendre le jeux"
Mais qui rachète des GKC ? Ça a une côte ?
sonilka
posted
the 08/26/2025 at 09:24 AM
cyr
je n'ai pas à me rassurer. Je suis partisan du choix. Laisser le choix et ne pas faire chier les autres en voulant voir tel ou tel format supplanter les autres.
narustorm
posted
the 08/26/2025 at 09:27 AM
D
icebergbrulant
posted
the 08/26/2025 at 09:34 AM
Par défaut, la réponse A mais le problème n’est pas là
Nintendo persiste avec leurs cartouches, leurs mini-cartes avec un stockage pourri... tout ça pour ne pas adopter le format roi
, le format Blu-Ray
et donner du blé à Sony
Le petit artisan n’aime pas les disques, d’ailleurs, ils n’ont jamais sorti de jeu de frisbee si je ne m’abuse, on comprend mieux pourquoi
torotoro59
posted
the 08/26/2025 at 09:34 AM
sonilka
exactement, d'ailleurs tu remarqueras que c'est très souvent (pour pas dire tjs) les partisans du tout démat qui veulent restreindre le choix des autres.
bennj
posted
the 08/26/2025 at 09:39 AM
shinz0
les gens qui ne spéculent pas...
jenicris
posted
the 08/26/2025 at 09:39 AM
Aucun
cyr
posted
the 08/26/2025 at 09:46 AM
icebergbrulant
la wii u utiliser un dérivé du bluray....
kikoo31
posted
the 08/26/2025 at 09:51 AM
https://www.youtube.com/watch?v=qAG7OA93Hdk
arikado
posted
the 08/26/2025 at 09:56 AM
Quitte à choisir je préfère la A/
kali
posted
the 08/26/2025 at 10:01 AM
Putain mais le gars qui tient absolument à imposer son opinion.
Et le gars sans cesse de rappeler qu'il est pour le full demat.
Sans déconner, on avait pas remarqué.
dono56
posted
the 08/26/2025 at 10:01 AM
J’espère sincèrement que la ps6 utilisera un support autre que le bluray, qui certes a un peu évolué, mais cette une technologie qui date de l’ère ps3 il ne faut pas l’oublier..
Je suis un pro support physique, mais lorsque télécharger un jeu à haut débit internet finit par être p’us rapide qu’installer un jeu depuis un disque, ça devient inquiétant.
Je pense justement qu'une solution à cartouche serait préférable pour la ps6, surtout si il y a une machine portable en parallèle, les eux pourraient lire les mêmes cartouches, cela aurait un grand intérêt, à méditer
icebergbrulant
posted
the 08/26/2025 at 10:03 AM
cyr
Mouais
Mais alors... c’est peut-être à cause du format disque qu’il y a eu le fiasco WiiU ?!
C’est même pour ça que la Gamecube a bidé à cause des mini-disques ?!
Oh mon Dieu !
Je comprends mieux Nintendo maintenant, ils ne peuvent plus voir le format disque en peinture (sauf pour Splatoon hehéhé
)
pcsw2
posted
the 08/26/2025 at 10:08 AM
Tu aurais dû demander plutôt si on préféré le gkc ou cdk
rasalgul
posted
the 08/26/2025 at 10:09 AM
C
sylphide
posted
the 08/26/2025 at 10:10 AM
Réponse D ...
Démat avec une bonne promo bien agressive !! Avec les Switch brick parce que le jeu a était piraté ou que sais-je.
Le physique chez Nintendo passe un mauvais moment, si ont ajoute l'énorme tronc rouge Switch 2 pour dire " hey les débiles avez vous vue les belles quenouilles ".
J'aime pas le démat mais finalement la Switch 2 vas finir par être une Nintendo Steam, full démat même si j'avoue qu'il est plus rassurant de mettre son jeu physique dans le port cartouche mais cela ne veut plus rien signifié et vue comment mon raspberry pi 3 me rassure dans le choix que le physique n'est pas éternel.
Avez vous vue mes belle boite rouge Switch 2 avec leur belle jaquette ou y à rien dedans ??
yanssou
posted
the 08/26/2025 at 10:45 AM
dono56
le blue Ray n'a pas de successeur, faut pas l'oublier, et les cd c'est un peu l'adn de Ps depuis la toute première.
Les cartouches ont aussi leurs limites.
zephon
posted
the 08/26/2025 at 10:55 AM
le problème cartouche ou cd le goulot d'étranglement restera le taux de transfert des donnée en lecture, c'est en partie pour cette raison que depuis la ps4 on installe les jeux sur le dd de la console pour pouvoir y jouer
yukilin
posted
the 08/26/2025 at 11:02 AM
Réponse D soit aucun des deux formats.
solarr
posted
the 08/26/2025 at 11:04 AM
D
kidicarus
posted
the 08/26/2025 at 11:08 AM
Réponse
A
.
Mais je préfère mes jeux sur cartouche.
Nintendo doit régler ce problème au niveau des cartouches qui ne sont que de 64go à un prix très haut environ 17€ et quasi au même prix pour moins Go.
Mais j'ai espoir avec leur nouvel manufacturer qui j'espère permettra de vraiment baisser le coût et proposer plus de gammes.
burningcrimson
posted
the 08/26/2025 at 11:20 AM
Je préfère garder mes sousous dans mes popoches donc D
iglooo
posted
the 08/26/2025 at 11:29 AM
sonilka
zekk
kali
Réponse E) bien évidemment, comme
Zekk
bennj
tu oublies les gens qui ne souhaitent pas avoir des frais supplémentaires cachés pour des problèmes de stockage interne
cyr
tu voulais le choix en 2020-2021, pourquoi ne pas accepter celui des partisans du physique dans le cas présent?
badeuh
posted
the 08/26/2025 at 11:49 AM
Aucun des deux, car c'est de la merde.
icebergbrulant
Excellent le format roi du BR, tu m'as fait la journée.
gamesebde3
posted
the 08/26/2025 at 12:07 PM
cyr
Je ne suis pas certain que les gkc deviennent la norme à l'avenir.
Les éditeurs-tiers et nintendo vont bien prendre note que les possesseurs de switch 2 n'apprécient pas les gkc et à mon avis, des jeux qui devaient sortir sous ce format seront soit purement annulés soit proposés en full démat.
wazaaabi
posted
the 08/26/2025 at 12:09 PM
D évidemment
icebergbrulant
posted
the 08/26/2025 at 12:09 PM
suikoden
posted
the 08/26/2025 at 12:22 PM
Pas tres surprenant vu mon message sur le blog de Link : A ^^
Cela dis je prefere une cartouche complète mais si j'ai pas le choix, etant pas un anti demat je "fais avec"
Et y'a des cas ou je m'en fout, comme quand c'est les jeux qui prennent peu de place (genre jeu inde).
spazer
posted
the 08/26/2025 at 12:30 PM
Ni l'un ni l'autre.
cyr
posted
the 08/26/2025 at 12:40 PM
iglooo
Aujourd'hui le choix est la. Mais demain? Déjà si la ps6 a sont lecteur bluray amovible......je sais pas mais il sera plus difficile de trouver le lecteur que la console.....sans parler du prix. J'espère que le lecteur amovible ps5 pro soit compatible ps6.....
Je peux comprendre ceux qui jure par la boîte, ou la cartouche.
Mais perso pour moi, depuis que le livret a disparu, ça n'a plus de sens.....
Et non j'achète pas plein tarif en demat. Je suis patient, j'attends......bon sauf pour les jeux Nintendo....Pas le choix ou alors attendre 5 ans......pour avoir 20€ de moins....
Et donc, fini le stress des suivi de livraison. ....
Dommage qu'on peut pas acheter ça consoles en demat......
soulfull
posted
the 08/26/2025 at 12:40 PM
C'est pas pareil les GKC sont limite vendus comme des jeux physiques alors que les code in the box finissent facilement en promo pour pas grand chose.
jacquescechirac
posted
the 08/26/2025 at 12:54 PM
la réponse D sans hésitation
yogfei
posted
the 08/26/2025 at 01:01 PM
kujiraldine
Bref : Objéctivement, il vaut mieux prendre le jeu en cartouche complet ou en démat complet.
Je ne suis pas d'accord parce que le demat complet je ne peux pas le revendre...
La réponse A pour moi , même si je ne cautionne pas
cjmusashi
posted
the 08/26/2025 at 01:08 PM
A- je préfère les gkc aux codes in the box et même à n'importe quel achat en demat sur un store
Mais je n'en suis pas fan
giru
posted
the 08/26/2025 at 02:01 PM
A.
Pour moi le format cartouche GKC et cartouche "traditionnelle" sont très proches. Je dirais même que la seule véritable différence c'est l'encart dégueulasse sur les boites
Dans les faits, il y a peu de jeux qui viennent réellement entièrement sur la cartouche. Soit une partie du jeu est manquant, soit moultes mises à jour sont disponibles, soit le jeu a des extensions uniquement disponibles en ligne. Et souvent ce sont les 3 options en même temps.
Si quand je mets la cartouche dans ma Switch la première fois je dois télécharger quelque chose pendant 1 minute ou pendant 10, c'est assez kif kif pour moi.
Le format GKC peut être échangé ou revendu comme n'importe quelle cartouche, ce qui en fait une meilleure alternative aux codes en boite.
De toute façon il faut bien se rendre compte que c'est hélas quasi terminé pour le physique. On est assez clairement sur la dernière génération de consoles avec un support physique. Support qui est d'ailleurs déjà optionnel côté PlayStation et Xbox.
Perso ça me surprendrait pas plus que ça si la Switch 2 Lite sort sans support cartouche. Pas sur qu'ils le feront, mais c'est probablement l'une des options mises sur la table pour faire baisser le cout de production de la machine.
amario
posted
the 08/26/2025 at 02:43 PM
Ni lunnilotre
losz
posted
the 08/26/2025 at 03:01 PM
A car osef que le jeu soit complet ou pas sur la cartouche.
kujiraldine
posted
the 08/26/2025 at 03:22 PM
yogfei
: Je comprends bien ça. Et dans ce cas là, autant avoir le jeu complet dans la cartouche. Pas de connexion nécessaire. Pas d'inquiétude sur l'avenir. Pas de place prise dans la carte SD. Je trouve ça plus confortable.
yogfei
posted
the 08/26/2025 at 03:23 PM
kujiraldine
Ha oui moi aussi dans la mesure du possible c'est jeu complet sur la cartouche, mais entre demat et gkc je préfère gkc...
jackfrost
posted
the 08/26/2025 at 03:36 PM
"Je peut"
solarr
posted
the 08/26/2025 at 03:37 PM
jackfrost
je peute ; au passé simple, je p
cyr
posted
the 08/26/2025 at 03:55 PM
La réponse A et la réponse D sont au coude a coude
dono56
posted
the 08/26/2025 at 03:57 PM
Yanssou
si Sony n’inventé pas un successeur au bluray, avec les limites de cette technologies, on passera sans doute malheureusement au full déma
kambei312
posted
the 08/26/2025 at 05:25 PM
Sondage : vous préférez vous faire couper les main ou vous faire arracher les testicules?
Ouai non merci.
