Clair Obscur : Expedition 33
18
18
name : Clair Obscur : Expedition 33
platform : PC
editor : Kepler Interactive
developer : Sandfall Interactive
genre : RPG
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
lightside
16
Likes
Likers
lightside
J'ai commencé ce jeu dont j'ai entendu tant de bien...
Sur gamekyo et un peu partout :



Le RPG n'étant pas forcément à la base mon style de prédilection, même si j'en en ai fait quelques uns qui m'ont beaucoup marqués dont Baten Kaitos, Final Fantasy X ou encore les jeux KOTOR et j'étais curieux de voir si sa réputation et son succès n'étaient pas galvaudé.



Et bien je trouve qu'après plusieurs heures de jeu, le moins qu'on puise dire, c'est qu'il mérite toutes les louanges qu'on lui fait !
Je n'en suis encore qu'a l'acte 1 (Gustave), donc en phase de découverte et je comprends les avis de ceux qui disent que son système de combat au tour par tour dynamique avec les esquives et les contres amène un renouveau au genre. Complet et assez dense notamment avec les pictos.

La musique est fantastique et ce qui m'a marqué, c'est que les personnages sont très expressifs, et donnent envie de les suivre instantanément dans une histoire assez mature et dramatique mais pas moins dénuée d'humour dans certaines situations de dialogue.

La direction artistique très soignée, voir somptueuse à quelques moments, m'a l'air de reprendre beaucoup d'idées visuelles de certaines licences à succès de ces dernières années. L'intro notamment, avec son style art-déco m'a fait penser à Bioshock Infinite.

Par contre je trouve le jeu pour l'instant assez dirigiste, ce qui peut-être est vu autant comme une qualité qu'un défaut.
Chapeau en tout cas a cette équipe car le jeu n'est même pas un triple A !



Maintenant je pose la question pour ceux qui l'ont terminé : Mérite t'il d'être le jeu de l'année, comme je l'entends un peu partout, et est t'il si révolutionnaire que ça ?

Personnellement je fonde encore de grands espoirs sur Metroid Prime 4, qui n'a pas le droit de décevoir après autant d'attentes, donc je verrais bien le GOTY 2025 se jouer entre ces 2 là ^^
    10
    Likes
    posted the 08/22/2025 at 09:25 PM by lightside
    posted the 08/22/2025 at 09:25 PM by lightside
    comments (30)
    cyr posted the 08/22/2025 at 09:40 PM
    Perso toujours pas essayer.....j'en ai pas envie.

    Mais je l'ai téléchargé....
    adamjensen posted the 08/22/2025 at 09:44 PM
    Pour l'instant, c'est toujours mon GOTY.
    ferthahuici posted the 08/22/2025 at 09:45 PM
    Je l'ai fini et oui clairement il mérite les louanges qui lui sont faites.

    Il n'est absolument pas révolutionnaire par contre, au contraire il reprend vraiment les codes du JRPG des années 90 - 2000 et les modernise tout en servant une histoire beaucoup plus mature que ce que ce genre nous a habitué à avoir dernièrement.

    C'est une bouffée d'air frais sur ces points là et le jeu arrive globalement à tenir son rythme de bout en bout avec comme tu le dis des personnages intéressants et "humains".

    Le GOTY est d'ors et déjà annoncé et ce sera Expédition 33 n'en déplaise aux anti-conformistes
    wazaaabi posted the 08/22/2025 at 09:45 PM
    Pas encore essayer car pas fan des RPG mais obligé je vais le faire .
    mrpopulus posted the 08/22/2025 at 09:46 PM
    cyr https://youtu.be/W1fvMCiYf8A?si=VLzNRvqh2cJS5gWF
    lightside posted the 08/22/2025 at 09:50 PM
    ferthahuici Je suis d'accord pour le coté révolutionnaire, le dernier jeu que j'ai fait qui l'était vraiment pour moi, c'était Zelda Breath of The Wild.

    Mais c'est sur que par contre il modernise dans le style JRPG !
    kalas28 posted the 08/22/2025 at 09:51 PM
    ce jeu étant dans mon top 10 des jrpg de l'histoire des jv oui il est et restera le goty 2025

    ce jeu a tout ce que je recherche dans un jrpg: scénario sombre, cast mature, système de combat tour par tour intéressant et pas juste une pauvre sélection d'attaque ou magie à la ff ou dq et surtout le retour d'une world map bourré de secrets en tout genre.
    sdkios posted the 08/22/2025 at 09:56 PM
    Mon goty de loin aussi. Ca faisait longtemps qu'un jeu m'avait pas marqué comme ca. Pourtant je l'ai prit sans rien en attendre, juste parce que j'avais trouvé le dernier trailer sympatique. Et au final, grosse grosse claque. C'est sur que ca marque encore plus les joueurs des anciens rpg, car celui ci arrive a proposer a peu près tout ce que proposait le genre a l'époque, tout en rendant les combats plus dynamique en respectant tout de meme le tour par tour. Un sans faute pour moi.
    judebox posted the 08/22/2025 at 10:05 PM
    Très bon jeu! Mais mon GOTY reste KCD2 pour l’instant
    brother posted the 08/22/2025 at 10:10 PM
    N'étant absolument pas fan de rpg (j'en ai fait quelques-uns) je voulais surtout soutenir le studio ! Ben... Je confirme, Goty pour moi, pourtant de base, je suis un "N-sex"???? !
    C'est vraiment une grosse claque pour moi !
    Je suis fier de nos Studio Français quand même !
    Nous avons eu A Plague Tale 1&2 j'ai adoré (évidemment y a à redire)
    Fourmis (pareil, adoré surtout pour l'aspect visuelle)
    Flight Simulator (quand ça tourne correctement ????)
    Et même un Cocorico pour Astro Bot)
    Vraiment, la "French touch" est intéressante !
    #Goty 25 svp !
    unpeu posted the 08/22/2025 at 10:17 PM
    beurk... design horrible.
    guiguif posted the 08/22/2025 at 10:28 PM
    et est t'il si révolutionnaire que ça ?
    Non vu qu'il pioche un peu partout dans ce qui a été fait avant en l’améliorant et remet en avant des éléments qu'on retrouve plus trop dans les J-RPG AAA recent comme la worldmap.

    C'est un excellent jeu, juste très mal équilibré en endgame et remplis de zones inutiles sur la map pour gonfler la durée de vie.
    link49 posted the 08/22/2025 at 11:36 PM
    Une pépite.
    churos45 posted the 08/23/2025 at 02:16 AM
    Ce sera toujours non-mérité pour ceux qui n'ont pas aimé ou qui ont succombé à la hype sans être fan du genre et qui vont trouver ça overhypé. C'est le cas pour chaque jeu populaire.
    thelastone posted the 08/23/2025 at 05:35 AM
    Excellent je l'ai platiné avant hier , et il sera beaucoup moins dirigiste au fur et a mesure que tu progresse, pareil je pense qu'il sera goty mais ils ont déconné sur un boss en particulier en endgame sans te spoil le reste je trouve est parfaitement équilibré.
    yogfei posted the 08/23/2025 at 05:56 AM
    unpeu Pour comparer donne moi un exemple de superbe design dans un jeu pour toi ? Parce que trouver celui d'expedition 33 horrible j'avoue ne pas comprendre...
    psxbox posted the 08/23/2025 at 06:29 AM
    Pour moi le goty se jouera entre lui et Ghost of Yōtei.
    keiku posted the 08/23/2025 at 06:51 AM
    il n'est pas révolutionnaire, mais il relance surtout la nostalgie de la grande époque du jv (en reprenant la même structure), il reste mon goty actuellement aussi (par défaut vu que j'ai pas encore d'autre prétendant cette année), mais on verra avec silksong qui arrive, mais rien que pour la fraicheur qu'il apporte a notre époque actuelle, il restera mon goty pour moi....
    nicoliafox posted the 08/23/2025 at 09:00 AM
    Les GOTY sont sensés être des jeux révolutionnaires ? Suffit de regarder la liste des principaux lauréats pour voir que non.

    C'est un jeu imparfait mais qui a un a clairement une âme, et qui transpire la passion de ses créateurs. Cela faisait des années que je n'avais pas ressenti quelque chose de pareil pour un jeu. J'ai un sentiment proche de la nostalgie quand j'y repense alors qu'il est sorti cette année.

    Evidement ce genre de ressenti est purement personnel. Y a des gens qui vont jamais rentrer dedans.
    wickette posted the 08/23/2025 at 09:30 AM
    psxbox
    Pour moi ce serait entre Expeditions 33 et Silksong

    Yotei, j'ai bien peur que ce soit trop proche de Tsushima, l'histoire de vengeance aussi vu et revu y compris récemment dans AC:Shadows, ça fera un excellent jeu day one pour moi j'en suis sûr, juste que pour avoir un GOTY je pense ils vont privilégier la nouveauté et la prise de risque le jury
    fuji posted the 08/23/2025 at 10:06 AM
    Goty pour moi a 100%
    Un jeu marquant a tout les niveaux.
    azaz posted the 08/23/2025 at 10:22 AM
    je pense que Metroid Prime 4 va l'atomiser pour le goty. On parle d'un jeux qui a été un véritable game changer. Après clair obsure aura au moins la meilleur BO ça c'est certain.
    maxx posted the 08/23/2025 at 10:26 AM
    Ce qui est assez dingue c'est qu'au début je trouvais ça sympa et tout mais au fur et à mesure le jeu est vraiment devenu meilleur que je ne l'aurais imaginé, mais vraiment au point de devenir l'un de mes RPG favoris alors qu'initialement je me disais "ouais c'est sympathique".

    Il a pleins de défauts, certains dus par son statut de AA mais d'autres qui auraient pu être évités même pour une petite équipe, mais même avec ces défauts j'ai adoré le jeu. Il est génial, vraiment. Pour le moment c'est le jeu que j'ai le plus apprécié cette année.
    killia posted the 08/23/2025 at 10:27 AM
    Je ne vois pas KCD2, Donkey King Bananza ou un MH Wilds l’emporter devant lui.

    Ghost of Yotei, Silksong ou encore DS2 me paraissent de meilleurs concurrents sur le papier mais vu le phénomène médiatique qu’a été COE33 à sa sortie, la success story romancé, le profil « faux AAA » et la reconnaissance des qualités du jeu par plusieurs gros dev’, j’ai du mal à ne pas le voir gagner.

    Perso, ça a été un énorme coup de cœur. Il faudrait que je le refasse pour me dire qu’il m’a marqué durablement comme un Grandia, FF9/10/15 ou The Last Story.
    thorgaal posted the 08/23/2025 at 10:37 AM
    20h dessus,je le trouve tres bon dans l'ensemble meme si pour moi clair obscur serait plus dans la categorie donjon rpg,et oui on passe les trois quart du temps dans des donjons,meme si ceux ci sont excellent.
    autres regrets,on découvre un monde certe enchanteur et envoutant,mais souvent rien n'est expliqué,comme ses endroits avec 1 ecran ou tu rentre et rien ne se passe,pas meme un dialogue,un univers onirique mais finalement assez creux,a voir par la suite,le systeme de combat excellent,
    grizzzlee posted the 08/23/2025 at 11:14 AM
    Rentré dans mon top 5 qui n'avait pas bougé depuis 10 ans.

    Sandfall a de très beaux jours devant eux.
    jenicris posted the 08/23/2025 at 02:21 PM
    Un excellent jeu mais en rien révolutionnaire
    psxbox posted the 08/23/2025 at 05:28 PM
    wickette on verra bien déjà sur metacritic clair obscur est largement devant auprès des joueurs
    lautrek posted the 08/23/2025 at 07:43 PM
    Exactement comme l'auteur de l'article, pas spécialement intéressé j'ai voulu essayer après avoir vu les retours fabuleux des membres de la communauté Gamekyo.

    Le jeu n'est pas parfait faut être clair, mais j'ai personnellement adoré ce qu'il proposait, musiques exceptionnelles, rythme rapide, scénario sombre (j'ai depuis quelques années du mal avec les scénarios blindés de "japoniaiserie").

    J'ai bien aimé aussi que l'évolution des personnages passent par de l'attribution de points (stats et lumicolors), ça permet de bloquer l'évolution du personnage pour conserver une certaine difficulté tout du long de la quête principale, et lâcher tout les points d'un coup pour le endgame avec les lumicolors qu'on peut carrément farmer à la fin du jeu pour faire des persos complètement pétés.
    beyondgood074 posted the 08/24/2025 at 09:17 AM
    Moi c'est un peu l'inverse, je suis ultra fan de JRPG, j'ai grandis avec, mais j'ai un peu décroché Clair Obscur !
    Le jeu est superbe, vraiment, l'histoire, les musiques, les personnages, le gameplay, c'est vraiment très bon, mais j'ai sentis un sentiment d'ennui après une 15aine d'heures de jeu, ou du moins, un petit désintérêt, et j'ai laché le jeu petit à petit.
    Dans les JRPG j'aime l'exploration, découvrir des villages, explorer le monde, et j'ai trouvé que Clair Obscur était un peu en retrait à ce niveau là, et tout se ressemble un peu.
    Et j'avoue que l'érgonomie des menus m'a vraiment gêné.

    Mais ça reste que mon avis et ca n'enlève pas que le jeu est incroyable et qu'il mériterait largement le titre de GOTY. Je pense le reprendre pour au moins découvrir la fin !
