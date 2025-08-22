Sur gamekyo et un peu partout :Le RPG n'étant pas forcément à la base mon style de prédilection, même si j'en en ai fait quelques uns qui m'ont beaucoup marqués dont Baten Kaitos, Final Fantasy X ou encore les jeux KOTOR et j'étais curieux de voir si sa réputation et son succès n'étaient pas galvaudé.Et bien je trouve qu'après plusieurs heures de jeu, le moins qu'on puise dire, c'est qu'il mérite toutes les louanges qu'on lui fait !Je n'en suis encore qu'a l'acte 1 (Gustave), donc en phase de découverte et je comprends les avis de ceux qui disent que son système de combat au tour par tour dynamique avec les esquives et les contres amène un renouveau au genre. Complet et assez dense notamment avec les pictos.La musique est fantastique et ce qui m'a marqué, c'est que les personnages sont très expressifs, et donnent envie de les suivre instantanément dans une histoire assez mature et dramatique mais pas moins dénuée d'humour dans certaines situations de dialogue.La direction artistique très soignée, voir somptueuse à quelques moments, m'a l'air de reprendre beaucoup d'idées visuelles de certaines licences à succès de ces dernières années. L'intro notamment, avec son style art-déco m'a fait penser à Bioshock Infinite.Par contre je trouve le jeu pour l'instant assez dirigiste, ce qui peut-être est vu autant comme une qualité qu'un défaut.Chapeau en tout cas a cette équipe car le jeu n'est même pas un triple A !Maintenant je pose la question pour ceux qui l'ont terminé : Mérite t'il d'être le jeu de l'année, comme je l'entends un peu partout, et est t'il si révolutionnaire que ça ?Personnellement je fonde encore de grands espoirs sur Metroid Prime 4, qui n'a pas le droit de décevoir après autant d'attentes, donc je verrais bien le GOTY 2025 se jouer entre ces 2 là ^^