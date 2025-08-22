Sur gamekyo et un peu partout :
Le RPG n'étant pas forcément à la base mon style de prédilection, même si j'en en ai fait quelques uns qui m'ont beaucoup marqués dont Baten Kaitos, Final Fantasy X ou encore les jeux KOTOR et j'étais curieux de voir si sa réputation et son succès n'étaient pas galvaudé.
Et bien je trouve qu'après plusieurs heures de jeu, le moins qu'on puise dire, c'est qu'il mérite toutes les louanges qu'on lui fait !
Je n'en suis encore qu'a l'acte 1 (Gustave), donc en phase de découverte et je comprends les avis de ceux qui disent que son système de combat au tour par tour dynamique avec les esquives et les contres amène un renouveau au genre. Complet et assez dense notamment avec les pictos.
La musique est fantastique et ce qui m'a marqué, c'est que les personnages sont très expressifs, et donnent envie de les suivre instantanément dans une histoire assez mature et dramatique mais pas moins dénuée d'humour dans certaines situations de dialogue.
La direction artistique très soignée, voir somptueuse à quelques moments, m'a l'air de reprendre beaucoup d'idées visuelles de certaines licences à succès de ces dernières années. L'intro notamment, avec son style art-déco m'a fait penser à Bioshock Infinite.
Par contre je trouve le jeu pour l'instant assez dirigiste, ce qui peut-être est vu autant comme une qualité qu'un défaut.
Chapeau en tout cas a cette équipe car le jeu n'est même pas un triple A !
Maintenant je pose la question pour ceux qui l'ont terminé : Mérite t'il d'être le jeu de l'année, comme je l'entends un peu partout, et est t'il si révolutionnaire que ça ?
Personnellement je fonde encore de grands espoirs sur Metroid Prime 4, qui n'a pas le droit de décevoir après autant d'attentes, donc je verrais bien le GOTY 2025 se jouer entre ces 2 là ^^
Mais je l'ai téléchargé....
Il n'est absolument pas révolutionnaire par contre, au contraire il reprend vraiment les codes du JRPG des années 90 - 2000 et les modernise tout en servant une histoire beaucoup plus mature que ce que ce genre nous a habitué à avoir dernièrement.
C'est une bouffée d'air frais sur ces points là et le jeu arrive globalement à tenir son rythme de bout en bout avec comme tu le dis des personnages intéressants et "humains".
Le GOTY est d'ors et déjà annoncé et ce sera Expédition 33 n'en déplaise aux anti-conformistes
Mais c'est sur que par contre il modernise dans le style JRPG !
ce jeu a tout ce que je recherche dans un jrpg: scénario sombre, cast mature, système de combat tour par tour intéressant et pas juste une pauvre sélection d'attaque ou magie à la ff ou dq et surtout le retour d'une world map bourré de secrets en tout genre.
C'est vraiment une grosse claque pour moi !
Je suis fier de nos Studio Français quand même !
Nous avons eu A Plague Tale 1&2 j'ai adoré (évidemment y a à redire)
Fourmis (pareil, adoré surtout pour l'aspect visuelle)
Flight Simulator (quand ça tourne correctement ????)
Et même un Cocorico pour Astro Bot)
Vraiment, la "French touch" est intéressante !
#Goty 25 svp !
Non vu qu'il pioche un peu partout dans ce qui a été fait avant en l’améliorant et remet en avant des éléments qu'on retrouve plus trop dans les J-RPG AAA recent comme la worldmap.
C'est un excellent jeu, juste très mal équilibré en endgame et remplis de zones inutiles sur la map pour gonfler la durée de vie.
C'est un jeu imparfait mais qui a un a clairement une âme, et qui transpire la passion de ses créateurs. Cela faisait des années que je n'avais pas ressenti quelque chose de pareil pour un jeu. J'ai un sentiment proche de la nostalgie quand j'y repense alors qu'il est sorti cette année.
Evidement ce genre de ressenti est purement personnel. Y a des gens qui vont jamais rentrer dedans.
Pour moi ce serait entre Expeditions 33 et Silksong
Yotei, j'ai bien peur que ce soit trop proche de Tsushima, l'histoire de vengeance aussi vu et revu y compris récemment dans AC:Shadows, ça fera un excellent jeu day one pour moi j'en suis sûr, juste que pour avoir un GOTY je pense ils vont privilégier la nouveauté et la prise de risque le jury
Un jeu marquant a tout les niveaux.
Il a pleins de défauts, certains dus par son statut de AA mais d'autres qui auraient pu être évités même pour une petite équipe, mais même avec ces défauts j'ai adoré le jeu. Il est génial, vraiment. Pour le moment c'est le jeu que j'ai le plus apprécié cette année.
Ghost of Yotei, Silksong ou encore DS2 me paraissent de meilleurs concurrents sur le papier mais vu le phénomène médiatique qu’a été COE33 à sa sortie, la success story romancé, le profil « faux AAA » et la reconnaissance des qualités du jeu par plusieurs gros dev’, j’ai du mal à ne pas le voir gagner.
Perso, ça a été un énorme coup de cœur. Il faudrait que je le refasse pour me dire qu’il m’a marqué durablement comme un Grandia, FF9/10/15 ou The Last Story.
autres regrets,on découvre un monde certe enchanteur et envoutant,mais souvent rien n'est expliqué,comme ses endroits avec 1 ecran ou tu rentre et rien ne se passe,pas meme un dialogue,un univers onirique mais finalement assez creux,a voir par la suite,le systeme de combat excellent,
Sandfall a de très beaux jours devant eux.
Le jeu n'est pas parfait faut être clair, mais j'ai personnellement adoré ce qu'il proposait, musiques exceptionnelles, rythme rapide, scénario sombre (j'ai depuis quelques années du mal avec les scénarios blindés de "japoniaiserie").
J'ai bien aimé aussi que l'évolution des personnages passent par de l'attribution de points (stats et lumicolors), ça permet de bloquer l'évolution du personnage pour conserver une certaine difficulté tout du long de la quête principale, et lâcher tout les points d'un coup pour le endgame avec les lumicolors qu'on peut carrément farmer à la fin du jeu pour faire des persos complètement pétés.
Le jeu est superbe, vraiment, l'histoire, les musiques, les personnages, le gameplay, c'est vraiment très bon, mais j'ai sentis un sentiment d'ennui après une 15aine d'heures de jeu, ou du moins, un petit désintérêt, et j'ai laché le jeu petit à petit.
Dans les JRPG j'aime l'exploration, découvrir des villages, explorer le monde, et j'ai trouvé que Clair Obscur était un peu en retrait à ce niveau là, et tout se ressemble un peu.
Et j'avoue que l'érgonomie des menus m'a vraiment gêné.
Mais ça reste que mon avis et ca n'enlève pas que le jeu est incroyable et qu'il mériterait largement le titre de GOTY. Je pense le reprendre pour au moins découvrir la fin !