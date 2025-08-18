accueil
minbox
,
archesstat
,
genraltow
,
nmariodk
,
neckbreaker71
,
minx
,
raph64
,
kurosama
,
leonr4
,
torotoro59
,
pastorius
,
kevinmccallisterrr
,
celebenoit84
ouroboros4
ouroboros4
> blog
[Officiel] Nouveau Direct Nintendo le 19 août 2025
Celui-ci aura une durée de 45 minutes!
Bon par contre vous enflammez pas ce sera un Direct Kirby Air Riders
https://x.com/Stealth40k/status/1957422532828508167
tags :
1
Like
Who likes this ?
kevinmccallisterrr
posted the 08/18/2025 at 01:09 PM by ouroboros4
ouroboros4
comments (41)
41
)
shinz0
posted
the 08/18/2025 at 01:10 PM
45 minutes sur 1 seul jeu, je souffle...
saram
posted
the 08/18/2025 at 01:12 PM
45 min pour un jeu ? zzZZZzzz Passionnant.
guiguif
posted
the 08/18/2025 at 01:13 PM
45 minutes sur un vieu Kirby Air Riders... ya interet a ce que se soit autre chose que de la simple course.
Tin dire qu'on pourrait avoir un nouveau Kid Icarus et que Sakurai prefere faire ça...
rogeraf
posted
the 08/18/2025 at 01:14 PM
Ah ba si moi je m'enflamme pour Kirby Air Riders, ma petite boule rosé préférée
guigui59
posted
the 08/18/2025 at 01:14 PM
Mais bordel prime 4 pour quand
fiveagainstone
posted
the 08/18/2025 at 01:14 PM
Sakurai qui va nous faire une démo pendant 30 minutes.
Mais c'est bien qu'ils le montrent enfin ce jeu, j'espère que ce sera mieux que le premier qui était naze.
newtechnix
posted
the 08/18/2025 at 01:15 PM
45 minutes c'est beaucoup trop
sdkios
posted
the 08/18/2025 at 01:17 PM
guigui59
si ils communiquent aussi longtemps sur ce kirby, ca veut dire c'est leir prochaine grosse piece. Donc faudra attendre au moins sa sortie pour pouvoir passer a MP4 jpense
yanssou
posted
the 08/18/2025 at 01:18 PM
Peuvent pas caser sa dans un vrai direct sérieux, 15 min suffit pour une présentation.
masharu
posted
the 08/18/2025 at 01:18 PM
guiguif
Air Ride sur GCN n'était pas que de la course, c'est un partie game dont le mode City Trial qui aura donné le mode Smash Run sur Super Smash Bros 3DS.
guigui59
posted
the 08/18/2025 at 01:19 PM
sdkios
La communication de merde de Nintendo je te jure
ouroboros4
posted
the 08/18/2025 at 01:21 PM
J'aurais voulu un truc de 45 minutes sur MP4, plutôt
masharu
posted
the 08/18/2025 at 01:24 PM
ouroboros4
45 minutes sur un jeu solo c'est beaucoup, même s'ils remettent un multijoueurs à la MP2 à coté.
Kirby Air Ride est je pense le meilleur Kirby multijoueur avec juste 3 modes différents, et ça peut vouloir que Air Riders aura de nouvelles idées en espérant que City Trial est de retour également.
akinen
posted
the 08/18/2025 at 01:24 PM
Sérieusement… Metroid bordel!!!!!
mrvince
posted
the 08/18/2025 at 01:25 PM
45 minutes sur ce jeu... Que nous a préparé le GOAT Sakurai.
ziggourat
posted
the 08/18/2025 at 01:25 PM
Bah c'est Sakurai hein, on sait d'avance que ce qkirby proposera moult modes différents, moult niveaux de difficultés, beaucoup de choses à débloquer... etc. Après on aimera ou non, mais un jeu fait par Sakurai = énorme durée de vie pour celui qui adhère
altendorf
posted
the 08/18/2025 at 01:25 PM
Ah ouais 45 minutes
kageyama
posted
the 08/18/2025 at 01:27 PM
45 min Lol ça va etre comme smash bros wiiu où ils avaient spoiler toutes les attaques smash meteor...
rogeraf
posted
the 08/18/2025 at 01:28 PM
J'espere un open world a la mario kart
guiguif
posted
the 08/18/2025 at 01:30 PM
masharu
I hope, je ne l'ai pas eu a l'epoque.
pimoody
posted
the 08/18/2025 at 01:30 PM
Cool, nouveau jeu de Sakurai, donc on attend de voir.
krusty79
posted
the 08/18/2025 at 01:32 PM
45 min pour la suite d'un jeu moyen... Qu'est ce qu'on a hâte...
lazer
posted
the 08/18/2025 at 01:33 PM
Mais pourquoi faire serieux 45 min sur un jeu !
e3ologue
posted
the 08/18/2025 at 01:39 PM
Vu la durée de présentation, on peut imaginer que ça sorte fin septembre.
tripy73
posted
the 08/18/2025 at 01:41 PM
Un Nintendo Direct de 45 minutes pour Kirby Air Riders et je me demande bien pourquoi consacrer autant de temps à ce jeu, à moins qu'il y ait un mode aventure ou un truc du genre.
cyr
posted
the 08/18/2025 at 01:44 PM
45 minute pour ce titre? Alors pour meteoid prime 4. On aura droit a 1h30...
Kirby air ride le jeux gamecube que je m'en foutais....
Nintendo est entrain de troller....tous le monde atteint un vrai direct concernant les jeux Nintendo non annoncé, et la date pour metroid prime 4.
Il font un Nintendo direct spécial tier.
Après un Nintendo direct indé.
Et maintenant arrive le Nintendo que personne n'attendais, encore moins sur la longueur......
Ce qui est con, c'est si la switch2 avais mal démarrer, je suis sur qu'il aurai balancer le direct que tous le monde attend.....
shinz0
posted
the 08/18/2025 at 01:46 PM
Une pensée pour ceux qui attendront un One More Thing à la 45:01 minutes
kikoo31
posted
the 08/18/2025 at 01:52 PM
akinen
posted
the 08/18/2025 at 01:55 PM
Et puis à quand un kid icarus ou Kirby ultra ambitieux? À chaque fois que l’on a un Kirby, c’est encore et tjrs un jeu simplet pour gamin! Il est où mon Kirby’s dream land nouvelle generation!
Sacrifice humain rahhhhh!!!
masharu
posted
the 08/18/2025 at 01:59 PM
cyr
Faudra attendre mars 2026 au plus tard pour voir du neuf parce que les jeux pour 2025 on les connaît déjà. Mais concernant 2026 et si ce n'est que du Nintendo qui vous intéresse on connaît déjà 2 jeux : Rhythm Heaven Groove et Tomodachi Life: Une Vie de Rêve.
Septembre c'est le 40e anniversaire de SMB, donc là aussi faudra pas s'étonner de la communication...
51love
posted
the 08/18/2025 at 02:20 PM
45min
pas tres rassurant pour MP4
masharu
posted
the 08/18/2025 at 02:39 PM
51love
On a déjà vu pas mal sur Metroid Prime 4. L'intrigue qui mènera à la confrontation avec Sylux tôt ou tard, la première zone après l'intro ou encore les nouveaux pouvoirs télépathiques de Samus.
Kirby Air Riders on a 0 images et 0 info depuis avril dernier, seulement que c'est par Sakurai et Bandai-Namco.
Je parie sur un trailer overview sur MP4 de ~10min histoire d'avoir un gros recap sur comment jouer, les graphismes, l'histoire et 2-3 trucs bonus. Mais vu ce qu'on sait déjà du jeu je vois mal un Direct à la DK Bananza qui a été certes moins long que celui de demain sur Air Riders, pour représenter en longueur ce qu'on sait déjà en fait.
51love
posted
the 08/18/2025 at 02:57 PM
masharu
j'espere!
elicetheworld
posted
the 08/18/2025 at 03:00 PM
Après si le jeu est plus généreux que l' original, pourquoi pas
cail2
posted
the 08/18/2025 at 03:13 PM
Suis curieux, le jeu a pas l'air ouf et va passer 2 mois après MKW, hâte de voir ce que Sakurai va proposer pour distinguer son jeu et qu'il se vende par palettes...
masharu
posted
the 08/18/2025 at 03:30 PM
cail2
Il n'y a que le mode Air Ride dans Kirby Air Ride qui est un jeu de course classique sur circuit. Et il n'y avait même pas de mode Grand Prix en fait. Top Ride était le 3e mode de jeu, et c'est des courses en vue de dessus.
Kirby Air Ride n'a rien d'un Mario Kart ou Diddy Kong Racing. C'est un party game centré sur la conduite. Le second mode, City Trial, son concept été repris dans Smash Bros 3DS pour le mode Smash Run, c'est un free for all où le but est d'amasser le plus de bonus possibles avec à la fin du temps imparti un mini-jeu, ça peut être une course comme un saut de distance ou encore un derby,
pcsw2
posted
the 08/18/2025 at 03:33 PM
On va pas se plaindre nintendo enchaîne depuis la sortie de la sw2
lz
posted
the 08/18/2025 at 03:35 PM
À titre de comparaison le MK World direct dure 16 minutes …
Ça sent le troll de Sakurai, un logo en croix (de Smash Bros) va apparaitre au début et au final ce projet sera Smash Bros Ultimate version S2
cail2
posted
the 08/18/2025 at 03:53 PM
masharu
Merci pour les précisions, même si ça me rassure toujours pas mais le mosieur sait ce qu'il fait
masharu
posted
the 08/18/2025 at 04:00 PM
lz
Ce qui a été un troll c'est justement ce MKW Direct vu qu'il n'y avait aucune nouvelle information, rien de ce qu'on ne savait pas.
gordonflash
posted
the 08/18/2025 at 04:08 PM
C'est le walkthrough complet du jeu XD
