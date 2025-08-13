accueil
mrpopulus
[DUEL] Resident Evil 5 VS Resident Evil 6
Nouveau Duel de la semaine : C'est pas les opus les plus appréciés mais j'aimerais savoir quand même qui aura le plus de votes entre les 2 !
0 vote
0 vote
A vos votes !
posted the 08/13/2025 at 09:43 AM by
mrpopulus
comments (
8
)
gasmok2
posted
the 08/13/2025 at 09:57 AM
Resident Evil 6 pour la girafe
battossai
posted
the 08/13/2025 at 10:07 AM
gasmok2
J'avais zappé maintenant je vois plus que ça
Comme celle de Goldeneye 64 qui est mythique maintenant.
gasmok2
posted
the 08/13/2025 at 10:13 AM
battossai
Le PEGI 18+ prend tout son sens du coup
coopper
posted
the 08/13/2025 at 10:15 AM
Resident Evil 6 pour le n'importe quoi généralisé (bon dieu le boss mouche de Léon qui a 1 milliards de phases / transformations)
syoshu
posted
the 08/13/2025 at 10:16 AM
RE5
Le 5 est vraiment un bon jeu (surtout en coop), y a pas vraiment grand chose à dire dessus, à part l'ambiance qui est moins horrifique, mais c'était déjà moins le cas dans le 4
Le 6 a du bon, il a aussi de l'ambition, mais mal exécuté. Ce que je vais dire va pas être apprécié mais en vrai c'est peut être celui qui mérite le plus un remake, car y a moyen de faire quelque chose de vraiment bon en reprenant tout de 0.
ducknsexe
posted
the 08/13/2025 at 10:30 AM
Nanarland entre le 5 et le 6. Je vote la giraphe
xrkmx
posted
the 08/13/2025 at 10:33 AM
Le 5 largement
marchand2sable
posted
the 08/13/2025 at 10:44 AM
Le 6, pour les moments wtf en coop, c'était vraiment amusant (les motoneiges avec l'avalanche
!). Sinon, le mode Mercenaries est le meilleur de toute la saga, un jeu dans le jeu, qui exclut presque totalement les joueurs casuals pour le combo parfait. Une erreur et c'est la fin. Une tuerie en coop, ce mode ! J'y ai passé bien plus de temps que dans la campagne.
RE5 est plus sérieux et plus terre à terre, mais le cadre de l’Afrique ne sert à rien, alors qu’il y avait moyen de faire un truc de fou avec le vaudou (l'origine du mythe zombie). Sheva ne sert à rien non plus, elle est complètement larguée (aucun lien avec Umbrella, Jill, Wesker etc). Claire aurait eu bien plus sa place dans l'intrigue.
Le gameplay se contente aussi de refaire du RE4 en moins bien.
Je vote donc le 6, pour le fun en coop et surtout le mercenaire.
