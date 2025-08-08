profile
Nintendo
163
Likers
name : Nintendo
official website : http://www.nintendo.fr
profile
masharu
21
Likes
Likers
masharu
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 758
visites since opening : 1552787
masharu > blog
Nintendo annonce "My Mario", dont des jouets amiibo en bois



Alors qu'on guette une possible annonce pour les 40 ans de Super Mario Bros en septembre prochain (dont la "compille NSBM" est confirmé fake pour information), Nintendo annonce une nouvelle app éducative sur iOS/Android et NS1/NS2 appelé "Hello, Mario!", dans lequel vos enfants pourront interagir avec Mario façon "écran titre de Super Mario 64" et jouer avec le visage du plombier moustachu ainsi que d'autres mini-jeux. L'app sera disponible gratuitement le 26 aout prochain.



Ce n'est pas tout, Nintendo lance aussi sa propre gamme éducative de produits Mario intitulée "My Mario" dont un nouveau jouet en bois pour les petits enfants avec la surprise que ce sont des amiibo en bois compatible donc avec les jeux NS1 et NS2 concernés.





Disponible dans les stores Nintendo au Japon le 26 aout prochain avec l'app éducative, ces produits éducatifs devraient arriver en occident d'ici 2026.
Nintendo - https://www.nintendo.com/jp/topics/article/53bb06c6-7468-4656-bb86-949ed7023ac5
    tags : nintendo super mario
    4
    Likes
    Who likes this ?
    cail2, kidicarus, link49, floflo
    posted the 08/08/2025 at 08:52 AM by masharu
    comments (3)
    stampead posted the 08/08/2025 at 10:22 AM
    Jouet en Bois retour à des valeurs sûr
    ippoyabukiki posted the 08/08/2025 at 10:27 AM
    la peluche pour bébé sera idéale pour ma future fille !
    liberty posted the 08/08/2025 at 10:40 AM
    Depuis fin des années 80, Disney flippe que Mario remplace Mickey.... Et c'est le cas aujourd'hui ! Bravo Shigeru et Nintendo
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo