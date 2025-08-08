









Alors qu'on guette une possible annonce pour les 40 ans de Super Mario Bros en septembre prochain (dont la "compille NSBM" est confirmé fake pour information), Nintendo annonce une nouvelle app éducative sur iOS/Android et NS1/NS2 appelé "Hello, Mario!", dans lequel vos enfants pourront interagir avec Mario façon "écran titre de Super Mario 64" et jouer avec le visage du plombier moustachu ainsi que d'autres mini-jeux. L'app sera disponible gratuitement le 26 aout prochain.Ce n'est pas tout, Nintendo lance aussi sa propre gamme éducative de produits Mario intitulée "My Mario" dont un nouveau jouet en bois pour les petits enfants avec la surprise que ce sont des amiibo en bois compatible donc avec les jeux NS1 et NS2 concernés.Disponible dans les stores Nintendo au Japon le 26 aout prochain avec l'app éducative, ces produits éducatifs devraient arriver en occident d'ici 2026.