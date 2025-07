Personnellement plutôt satisfait même si rien d'incroyable, et bien varié dans l'ensemble avec Monster Hunters, un nouvel aperçu d'Hyrule Warriors même si pas de date, l'arrivée de Dragon Ball Sparking Zero et des surprises comme Crono The New Dawn (j'avoue que je ne m'attendais pas forcément à ce jeu là) ou Octopath Traveler et The Adventures of Elliot.



Par contre assez surpris de l'absence d'Assassin's Creed vu les rumeurs qui tournent autour depuis des mois !



Je le noterais 6/10