Ce jeu contient des représentations de discrimination sexuelle, de maltraitance envers les enfants, de harcèlement, d'hallucinations induites par la drogue, de torture et d'images de violence explicites.



Ce jeu se déroule au Japon dans les années 1960 et contient des représentations basées sur les coutumes et la culture de cette époque.



Ces représentations ne reflètent pas les opinions ou les valeurs des développeurs ou des autres personnes impliquées.



Si vous vous sentez mal à l'aise à tout moment du jeu, faites une pause ou parlez-en à une personne de confiance.







En manque de nouvelles sur l’univers deinvite les fans à faire preuve de patience encore quelques jours. En effet,sera présenté à laet, cerise sur le gâteau, une longue démo jouable sera accessible au public.Ne vous fiez pas à son cadre lycéen, car lors du dernieravait annoncé que ce volet serait le plus violent de la saga, tant physiquement que psychologiquement, surpassant même le deuxième opus.L'a attribué àune classification +18, soulignant des thématiques très matures pour un jeu vidéo, telles que de la discrimination de genre, des hallucinations provoquées par des drogues, de la maltraitance envers les enfants ainsi que des scènes d'abus impliquant des personnages féminins.Pour rappel,avait fait une déclaration à propos du contenu pour adultes du jeu :Quoi qu’il en soit, si vous êtes fan de survival horror et que vous passez à Cologne entre le 20 et le 24 août, vous savez ce qu’il vous reste à faire.