Au début ça allais mais là le online commence sérieusement à se vider (et je trolle même pas). J’adore le jeu et je m’éclate bien dessus! Cependant:



- Le mode survie, maintenant on en chie pour trouver 24 joueur, la course est complétée par de l’IA



-Le mode course, j’en parle même pas… temps d’attente super long pour rentrer dans un machin avec 4 pilotes dedans. Super…



J’ose pas imaginer le mode bataille pour le coup.

Fin bref voilà, je précise que j’ai une excellente connexion au passage. Juste que le jeu se vide!