Un nouveau témoignage interne relayé par SneakerSO, membre bien informé du forum NeoGAF (et déjà reconnu pour avoir révélé avec justesse les portages Xbox vers PS5), jette une lumière crue sur la stratégie actuelle de Microsoft concernant la branche Xbox. Selon lui, l'intégration de l'IA et les suppressions de postes massives ne sont que les prémices d’un changement de cap majeur.La feuille de route actuelle viserait à compenser les pertes humaines et l’expérience accumulée par une formation généralisée des managers à l'utilisation de CoPilot et ChatGPT. Des vidéos de formation montrant comment exploiter les IA génératives pour générer des assets et réinventer les workflows sont déjà en cours de production. Objectif ? Maintenir les plannings des projets "survivants" tout en réduisant les coûts, sans compromettre — en théorie — la qualité.Mais derrière cette réorganisation technique, c’est un Xbox bien plus resserré qui se dessine. SneakerSO évoque un avenir dominé par quelques piliers comme Call of Duty, Minecraft et les jeux Blizzard, tandis que le reste des studios subira une lente agonie faite de licenciements progressifs et de coupes budgétaires. Une stratégie de réduction progressive, maquillée par la volonté de conserver un noyau de 10 à 20 millions d’abonnés fidèles au Game Pass, sur lesquels repose une part cruciale des revenus actuels.Ce témoignage s’accompagne aussi d’un constat amer : certains projets récemment annulés auraient eu un potentiel énorme. L’un d’eux, un jeu multijoueur, aurait provoqué des réactions unanimement enthousiastes lors des playtests — une rareté à l’ère actuelle. Un véritable crève-cœur pour les équipes et les joueurs, renforçant ce sentiment récurrent de "ce qu’on aurait pu avoir" si la direction n’avait pas tranché.Derrière les sourires de façade et les conférences bien rodées, Xbox semble traverser une mue difficile. Et ce qui n’est encore que rumeurs en interne pourrait bien préfigurer une transformation profonde — et douloureuse — de l’écosystème Xbox tel que nous le connaissons.