J'ai joué à Donkey Kong Bananza dans un kiosque de démonstration et c'est super amusant ! Voici quelques-unes de mes impressions :



- Démo de 15 minutes

- Beaucoup de coups de poing

- Presque tout est destructible

- Les visuels ressemblent à ceux de Mario Odyssey

- Y est le coup de poing, B est le coup de poing vers le bas, X est le coup de poing vers le haut, A est le saut

- La gâchette L permet de rouler

- La gâchette R permet de ramasser un morceau du sol pour le lancer.

- DK peut grimper aux murs, un peu comme Spider-Man.

- DK a des capacités de saut limitées

- Il faut attraper un morceau de rocher pour faire un double saut.

- Les points de compétence permettent de débloquer de nouvelles capacités, plus de santé, plus de barre d'énergie, etc.

- La capacité de surfer sur les rochers est amusante.

- Transformez-vous en « Kong Bananza » pour bénéficier d'attaques plus puissantes et pouvoir briser des murs plus résistants que vous ne pouvez briser que sous cette forme. Très amusant.

- Collectez des pépites d'or, qui sont la monnaie du jeu.

- Lorsque vous mourez, vous perdez des pépites d'or. Similaire à Mario Odyssey

- Vous pouvez également collecter des chips de banane et des fossiles dans les niveaux.

- Les jetons de banane ressemblent aux horloges de Mario.

- Les niveaux semblent assez grands, comme dans Mario Odyssey, mais je n'ai pas pu les voir en entier.

- L'écran peut devenir désordonné à force de casser et de creuser en même temps.

- L'écran de chargement apparaît quand on change de niveau et quand on tombe du bord et qu'on veut réessayer.

- La caméra peut devenir confuse lorsque l'on creuse et lorsque elle pénètre dans l'environnement.

- La conception artistique est superbe et vivante

- Les textures et la netteté de l'image ne sont pas très bonnes

- Le framerate est correct mais pas extraordinaire

- Pauline est très mignonne et chante pour vous remonter le moral.

- Des défis sympas dans les zones cachées, comme vaincre les ennemis en un certain temps ou écraser tous les rochers d'or en un certain temps.

- Jeu plus agressif que Mario Odyssey.

- Beaucoup de coups de poing, de creusement de tunnels et de destruction.

- Être dans une piscine d'eau n'est pas amusant.

- Beaucoup de choses à collecter et de PNJ avec lesquels discuter.

- La musique est géniale.

- Beaucoup de contenu à creuser



Je n'ai joué que peu de temps, mais j'ai eu beaucoup de plaisir. J'attends avec impatience la sortie complète du jeu !

Les environnements, les personnages, l'interface utilisateur et les menus de Donkey Kong Bananza sont très similaires à ceux de Mario Odyssey. Il ressemble à Mario Odyssey 2, mais le gameplay est très différent !



Odyssey est axé sur les sauts, l'élan et les talents d'acrobate de Mario. Bananza est plus axé sur les coups de poing, les coups de pioche et les jets d'objets. Les deux jeux se contrôlent très bien, mais le gameplay de Bananza est beaucoup plus agressif d'après ce que j'ai pu voir jusqu'à présent !