Le nouveau, se dévoile un peu plus aujourd'hui avec de nouvelles informations.L'ambiance et la direction artistique des premières vidéos du jeu semblent avoir été abandonnées.La forêt et le village laissent leur place à une immense base militaire secrète où de terribles expériences ont eu lieu (on devine la suite...).Les monstres auront un comportement approximatif pour jouer avec la physique du jeu, cette dernière sera également utilisée lors des multiples énigmes qui attendent le joueur.Les développeurs insistent sur le fait que les ennemis auront un comportement très proche de l'Homme, grâce à leur capacité à ressentir la douleur et à des animations de dernière génération.Inutile de préciser que le jeu se voudra extrêmement gore.