Ne ratez pas la sortie de WAKE UP DEAD MAN : UNE HISTOIRE À COUTEAUX TIRÉS, nouveau volet des enquêtes du célèbre Benoit Blanc, écrit et réalisé par Rian Johnson. Avec Daniel Craig, Josh O'Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack et Thomas Haden Church. Disponible sur Netflix le XII.XII.MMXXV

Who likes this ?

posted the 06/01/2025 at 10:50 AM by yanssou