Après avoir fait celui sur les araignées les plus dangereuse au monde il ya de ça 1 an environ (déjà...) on m'avait suggéré l'idée de faire un top 10 cette fois ci sur les boss araignées dans les jeux vidéos. J'espère donc que ça vous plaira !10)- On commence tout de suite ce top avec l'une des Givrépère géante de ce jeu culte. Nimhe est un mini boss araignée qu'on peut trouver dans les ruines de Nchuandzel de Markarth et c'est Calcelmo le Mage de la cour qui nous demande de la tuer car elle "perturbe" ses recherches.C'est pas un boss très difficile à vaincre mais elle peut empoisonnée comme ses congénères et fait tout de même assez mal avec ses pattes.9)- Il ya beaucoup d'araignée dans le jeu HL et certaines sont redoutable notamment les matriarche épineuse entre autre. Mais une se démarque, la plus puissante de toute et enfin un boss qui offre un peu de challenge dans ce jeu globalement trop simple. J'ai nommé l'acromentule, il en existe seulement 2 dans le jeu et dans des quêtes de fin de jeu.Ce boss est l'un des plus "difficile" du jeu car elle très agressive et peut péter votre Protego en une attaque. Elle attaque sans relâche et fait souvent appelle à ses gnards pour vous faire la peau. Elle est plutôt résistante aussi donc même vos sort les plus puissants ne vont pas la tuer en quelques coups.8 )- Tout le contraire ici, l'un des boss les plus simples du jeu mais c'est surtout sa façon de la combattre qui m'a marqué ici. Déjà, niveau design cette araignée géante boss du Temple du Temps est vraiment bien foutu et dégueulasse comme il faut. Il faudra prendre possession des statues avec le Bâton Anima pour que les statues écrasent l'abdomen de l'araignée.Dans sa seconde phase, la bestiole sera devenue toute petite et suivies par plein d'autre, il faudra détruire son œil pour la vaincre. Elle est facile mais j'ai adoré ce boss et ce combat, l'ambiance etc..7)- L'une des gardiennes pour accéder au Trône Noir. Silitha est le boss de la Canopée de fer et un des boss les plus redoutable du jeu, elle m'a un peu énervé lors de son affrontement en apocalyptique. Elle arrête pas de se téléporter durant le combat pour tout de suite vous réattaquer ensuite, vous laissant peu de répit. Bon par contre je trouve que sa voix est un peu foirée en VF, la trouvant parfois même ridicule mais ça c'est pas trop grave. Il existe aussi un boss araignée dans Darksiders 2 mais je la trouve moins marquante que Silitha.6)- Pas vraiment un boss à proprement parler puisque vous ne l'affronter pas directement mais elle sera votre némesis de début de jeu. Cette araignée, elle aura fait faire des cauchemars à certains d'entre vous. Silencieuse et terrifiante, la premières fois qu'on la voit lorsqu'elle est dans l'arbre nous étonne, et son espèce de "ronronnement" glauque met mal à l'aise.S'ensuit une course poursuite où il faudra pas traîner car la bestiole est rapide. Heureusement, le joueur finira par tuer l'araignée en lui arrachant sa dernière patte après avoir pris une boule sur le coin de la tronche et la pousser dans les pics dans un splouiche bien deg x)5)- Vu la zone traversée, il était évident que le boss de cette zone allé être une araignée géante. Freja est cauchemardesque, gigantesque et bien dégueulasse comme il faut avec ses deux têtes. Comme si c'était pas assez pour vous, elle enverra ses sbires lui prêter main forte durant le combat tout en tentant de vous exterminer avec son puissant rayon laser.C'est l'un des bon boss de Dark Souls 2 comme quoi yen a aussi dans ce jeu.4)- Qui dit univers d'insectes dit forcément araignée au bout d'un moment même si l'araignée n'est pas un insecte mais ta compris. Nosk est un des boss coriace du jeu dans un niveau qui l'est tout autant le nid profond. Cette araignée démoniaque à ce je ne sais quoi de particulièrement glauque, bien plus que les autres boss je trouve. Au départ, Nosk prend l'apparence du chevalier pour mieux t'attirer dans son antre morbide. D'ailleurs c'est l'un des rares boss du jeu sans musique au début, même si elle vient après, tout ce qu'on entend ce sont ses cris et ses bruits de pattes bien dérangeant.3)- Bien que ce boss ne soit pas le plus apprécié de Bloodborne il n'en reste pas moins culte. Rom est inerte au début, ne bouge pas et se contente juste de vous échapper, accompagner de 10 araignées. Un conseil, tuer les toute dès le début sinon c'est juste un enfer après tellement yen a.Après, Rom vous attaquera avec ses attaques ésotérique qui font des dégâts monstrueux, notamment son AOE ou ses pluies de météorites qui en aura fait rager plus d'un. Rom est également marquante par son Lore, créature qui a échouée à devenir un Grand, ne ressemblant plus à rien et coincé dans le corps d'une araignée stupide d'où son nom. Une fois vaincu, cela marquera un tournant majeur dans Bloodborne puisque ce sera l'avènement de la Lune de Sang. Il existe une version encore plus redoutable de Rom dans les Calices dans une zone encore plus restreinte.2)- L'un des meilleurs combats du jeu mais aussi l'un des plus difficile au début. Le design de Queelag est juste fou, aussi "sexy" que dérangeant avec la femme à la poitrine dénudée dans un immonde corps d'araignée. Queelag est la sorcière du Chaos donc elle manie le feu comme personne, et son épée est particulièrement meurtrière. Note que j'aimais beaucoup l'utiliser comme arme par la suite tellement elle faisait mal.J'ai adoré l'affrontement de ce boss même si elle est chiante quand elle dégueule de la lave partout, mais quel combat, quelle musique aussi. Un régal de tous les instants.1)- Voilà pour moi pour l'instant le boss araignée le plus mémorable. Alors oui c'est pas vraiment une araignée au sens propre du terme mais ça y ressemble quand même pas mal ! Marguerite Baker est la matriarche de la famille poussée dans sa dernière et horrible forme. Son design est repoussant, immonde et je sais pas si Capcom arrivera à faire pire un jour mais là on atteint des sommets.Son point faible se situe au niveau de son utérus (oui ta bien lu t'inquiète) et il faudra pruner sa grosse cha*** pardon je me suis emballé là. Bref, quand elle nous attaque pas, elle ira pondre ses œufs d'insectes en nous laissant "profiter" de ses horribles cris. Vraiment un boss immonde mais quel combat, je me souviens l'avoir affronté en survie donc le mode le plus difficile et j'en ai chier parce que la bougresse bah elle a de la vie bordel ! Lance flamme et lance grenade seront vos meilleurs amis contre elle.Voilà, j'espère que ce top vous aura plu, à bientôt pour un prochain et bon week-end en avance !