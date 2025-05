Jeux Video

Parce qu'en fait il sera inutile de l'attendre.C'était suggéré par le passé mais l'insider DanielRPK confirme sur son patreon que selon ses propres sources, Half Life 3 (qui en serait dans ses ultimes étapes de développement) est totalement conçu pour être le final de la franchise.Rien n'empêchera Valve de faire de nouveaux spin-off façon Alyx, mais tout porte à croire qu'il n'y aura jamais de Half Life 4.Et j'ai envie de dire heureusement, on n'est plus tout jeune pour attendre 20 ou 30 ans de plus