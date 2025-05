Je ne vais pas répéter ce qu'a très bien dit Wizzy mais j'apporte ma pierre à l'édifice. Je suis joueur depuis +/- 40 ans donc j'en ai vu défilé des titres, et Clair Obscur a gagné sa place avec facilité dans mon top 10. C'est tout simplement l'un des plus grands jeux ayant été conçus et quand on sait que c'est une petite équipe derrière, ça force le respect. Mis à part les menus un peu brouillons qui méritaient plus de clarté et de lisibilité (c'est écrit trop petit), le jeu est un sans faute. Beau avec des expressions faciales criantes de vérité, une DA somptueuse où chaque niveau a sa propre identité visuelle et qui me fait pester, pour la première fois, qu'il n'y ait pas un mode photo. Les musiques, mon dieu que c'est magnifique ! Le compositeur et la chanteuse arrivent à me prendre aux tripes et à me toucher profondément, tout comme son scénario incroyable, et ses personnages paraissant si réels avec leurs discussions fluides, renforcés par leurs mimiques naturelles qui rendent le tout crédible. C'est un jeu qui mérite sa place parmi les plus grands, et qui parvient même à mettre un bel aller-retour dans la face des AAA qui devraient prendre exemple sur Clair Obscur.

Quand Clair Obscur a été annoncé, j'ai longtemps cru que nous aurions droit à un énième jeu-hommage à l'âge d'or du JRPG à la qualité fauchée par son budget et son savoir-faire. Au point que j'ignorais jusqu'à la dernière seconde que le train de la hype allait me prendre et m'emmener dans une aventure aussi mature et maîtrisée. Alors que je pensais tomber sur une tentative à la Edge of Eternity, je me suis retrouvé face à une production qui ne laisse jamais transparaître son statut de AA, donnant ainsi la leçon à toutes les tentatives similaires de ces dernières années. Quelle belle idée d'avoir amené, dans un système au tour-par-tour, des notions de souls-like permettant ainsi au joueur de rester actif tout au long des affrontements. Que dire de la plastique du titre qui relève d'une maestria artistique façon "Paris de la Belle Époque" totalement inédite. La musique enveloppe les 30h de jeu par sa cohérence et son renouvellement perpétuels. Quant au scénario, il est suffisamment complexe pour tenir en haleine l'intérêt du joueur, qui ne peut que s'incliner face à l'audace de ce petit studio français, juché tout en haut de son propre plaisir et de sa passion pour le genre du JRPG.

Voilà un chef d’œuvre du jeu vidéo. Les développeurs ont su s'affranchir des carcans habituels. Point de combat en temps réel, point de physique logique, ni de cadre réaliste. Ici, on sent que l'équipe s'est faite plaisir pour sortir des choses insensées de leur imaginaire collectif. C'est incroyable de créativité ! Que ce soit au niveau du design totalement fou, des personnages fouillés, des musiques très inspirées... Tout est parfait. Tout cela sans bug à l'horizon. Les combats, pourvus d'un classique tour par tour, sont pourtant teintés d'un dynamisme puissant. Une fois les menus maîtrisés, les combats deviennent une ode musicale où les notes jouées sont les boutons de la manette et la partition, les QTE des compétences que l'ont envoie à tout va. Rien à redire, tout est parfait côté combat. Concernant le scénario, il se dévoile petit à petit, empreint de mystère, parsemé de twists choquants jusqu'au dénouement final qui explique tout. On pourra dire qu'on avait deviné les grandes lignes du scénario, mais entre les personnages, les dialogues et la fin très longue, tout est maîtrisé de main de maître. Sandfall Interactive nous a pondu un chef d’œuvre et c'est beau !

Bon, je ne sais rien de l'histoire du jeu, mais force est de constater que les avis dithyrambiques pleuvent sur le net.Sur Gameforever.fr, le jeu fait tomber les avis à vitesse industrielle et même pour les plus aguerris ou les plus blasés du site, c'est une claque du rang GOTY voir, meilleur jeu du genre.Ca me donne envie d'y jouer en tout cas.