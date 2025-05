Je viens de lire cet article : https://www.europe1.fr/societe/laddiction-aux-jeux-video-mythe-ou-realite-3538064 Et ça soulève plusieurs questions pour moi : - Est-ce que les jeux-vidéo peuvent être addictifs d'un point de vue scientifique ? - Est-ce que ça peut rendre violent ? (par exemple, je joue à GTA et j'ai envie de faire la même chose dans la vraie vie ?) Vos avis ?

posted the 05/14/2025 at 08:16 AM by telos