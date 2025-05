ON L’ATTEND… AVEC IMPATIENCE !Avec son gameplay exigeant, son univers immersif et un système de forge prometteur, Blades of Fire se distingue comme un jeu atypique. Il emprunte certains codes des souls-like sans en être totalement un, se positionnant à la frontière des genres. Un pari audacieux qui semble bien parti pour en faire un challenger sérieux parmi les jeux d’action-aventure exigeants. Reste à voir si le niveau de finition sera à la hauteur des ambitions affichées. Ce qui est certain, c’est que malgré la difficulté intense des combats, nous n’avions qu’une seule envie : y retourner. Le jeu est prévu pour le 22 mai 2025 sur PC (via Epic), PS5 et Xbox Series.