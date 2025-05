Divers

Eh bien, il y a un endroit dans Vanaheim au niveau de la jungle (Image 1) où dès que je descends (Image 2), je n'arrive plus à avancer car Kratos reste arroché au mur et je vois à travers les décors (Image 3). Je me suis dit que c'est rien qu'un bug. Rien de grave. Mais quand je ferme le jeu puis je le réouvre, ça reviens.J'ai éteint le jeu pour le moment. Je réessayerai plus tard.