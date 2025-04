Sous pretexte de sortir le produit le mieux fini possible (mais surtout d'éviter le carambolage de fin Mai/début Juin avec le combo Elden Ring Nightreign, Doom et Switch 2), Sony et Ultimate Zero ont décidé de repousser au 29 Août la sortie de Lost Soul Aside."Nous sommes vraiment reconnaissants de la réaction positive que nous avons reçue des joueurs du monde entier depuis que nous avons annoncé Lost Soul Aside" déclare Yang Bing, PDG d'Ultizero Games."Nous restons déterminés à offrir une expérience de jeu de haute qualité. Pour atteindre les standards qu'Ultizero Games s'est fixé, nous allons prendre un peu plus de temps pour peaufiner le jeu. Lost Soul Aside sortira le 29 août 2025. Nous tenons à remercier chaleureusement nos fans qui attendent le lancement du jeu."Le jeu était a la base prévu pour le 30 Mai.