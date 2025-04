- J'ai décidé de me démarquer un peu dans ce top et plutôt que de parler de niveaux de lave, glace, désert, passons plutôt à un thème un peu plus rare, celui des jouets, les niveaux à la Toy Story en somme, j'espère que ça vous plaira !10)- Après avoir traversé le bosquet des brumes non sans mal, vous pénétrez dans une zone un peu particulière à l'ambiance différente. Une zone qu'on croirait qu'elle est faite en Lego avec des digimons en forme de polygones. Bien que assez cours, ce niveau m'a surtout marqué car on y trouve le costume de nounours, qui est en fait un Digimon extrêmement puissant si on a le bon Digimon pour l'enfiler (le costumes hein, pas le Digimon...)9)- Yoshi WW est un jeu mignon tout plein, fait de laine. Et donc un niveau de type jouets dans ce jeu ne déroge pas à la règle. Vous êtes littéralement dans une garderie, avec une DA fantastique et plein de mignonnerie et une musique très sympa et enfantine pour l'accompagner.8 )- Un niveau de jouet ayant pour thème la nuit et le jour. En plus d'avoir une DA encore une fois trop mignonne, Astro devra se diriger dans ce genre d'édifice en jouant avec l'interrupteur symbolisant le soleil et l'autre la lune pour changer la perspective et pouvoir avancer dans le jeu. C'est pas très difficile mais que c'est fun !7)- Le premier plateau de jeu de Mario Party 5 se déroule dans une chambre d'enfant géante. Au programme, des petits trains, des soldats de plomb, des catapulte pour plein de chamboulement et de rage pour toute la famille ou les amis. Alors après, ya beaucoup mieux en plateau de jeu mais en ce qui concerne le thème qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment de la balle !6)- Bien que apparue sur le Mario Kart de la 3DS, la Route Ruban est clairement un des meilleurs circuits du jeu ou on se croirait dans la chambre de Andy dans Toy Story. Beau, plutôt technique, fun, c'est un régal.5)- Bon là on est plus dans le délire affaire de rentrée que réelle chambre d'enfant ou de jouet mais on reste dans le thème malgré tout. Les nombreuses mines, les gommes, taille crayon et j'en passe, le tout sur un arrière plan qui rappelle un bureau d'enfant avec des pinceaux. C'est certe joli mais c'est aussi dans ce monde que la difficulté devient tout bonnement hallucinante avec des phases de plate-forme à s'arracher les cheveux !4)- Et oui les jouets ou ambiance bambin c'est pas que dans des jeux tout mignon mais ça peut aussi se retrouve dans des jeux ou règne l'horreur absolue. Dans Dead Space 2 sur la Station Titan, Isaac traversera une crèche et une école abandonnée et envahi de nécromorphes, notamment les anciens enfants résidents autrefois dans ces lieux. L'ambiance malsaine mélangé au côté enfantin fonctionne incroyablement bien. Une scène mémorable et gore et bien évidemment celle où une "mère" prend un enfant nécromorphe dans les bras et... Je vous laisse admirer la vitre.3)- Dans Luigi's Mansion 3, Luigi parcours de nombreux étages de l'hôtel jusqu'à se retrouver dans la suite illusoire, un étage hanté par 3 enfants fantôme. L'ambiance enfantine est délicieuse et la DA pète toujours autant, ce que j'aime par dessus tout, c'est son atmosphère beaucoup plus surnaturelle avec des fois Luigi qui peut se retrouver à marcher au plafond. On dirait littéralement une salle de jeux géante qui est maintenant envahi par des fantômes.2)- Une des galaxies les plus incroyable de ce jeu fantastique. Comme son nom l'indique, c'est un coffre à jouet géant, ou Mario devra vaincre au préalable Mécabowser lui aussi fait en jouet. C'est non seulement un excellent niveau mais c'est aussi un de mes préférés du jeu et de loin. Plus tard, la galaxie changera un peu de thème pour se concentrer sur la nourriture et autres desserts sucrés.1)- La Chambre d'Andy est le tout premier niveau du jeu Toy Story 2 sur PS. Il ne se limite pas qu'à la chambre puisque Buzz traversera toute la maison, en passant par le grenier, le salon et la cuisine avant de se retrouver dans le jardin. C'est un niveau absolument incroyable car tout y est, il se retrouve donc premier de ma liste en ce qui concerne les jouets. D'ailleurs j'avais beaucoup aimé le premier boss du jeu dans le grenier où celui dans le salon et garage.J'espère que ce top plus original vous aura plu, je vous souhaite un bon week-end et à bientôt pour la suite !