Dans une interview de VGC nous apprenons que Nintendo avait mis un terme au projet d'un remaster de Goldeneye 64 par Nightdive (qui a déjà remasterisé plusieurs jeux sortie déjà sur Nintendo 64 comme Turok 1 et 2, Doom 64 ect).Avant de commencer, en tant que fan, j'ai envie de poser une question : qu'est-il arrivé avec votre projet de remaster de GoldenEye 007 ?Stephen Kick (fondateur du studio) : Oh, oui. Oui. C'était un véritable déchirement, car nous avions beaucoup investi dans la présentation de notre projet. Nous avions constitué une équipe de rêve et nous avions réussi à obtenir le feu vert du côté de MGM/Eon. Ça a pris un an. Et puis, soudain, plus rien. « D'accord, nous sommes prêts à partir. » « Mais avez-vous obtenu les droits de Nintendo ? » « Attendez une minute, nous pensions que vous en étiez propriétaires. » Et Nintendo a répondu : « Oui, aucun tiers ne touchera jamais à nos produits. »”Le jeu est finalement ressortie aussi sur Switch